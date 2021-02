Vorerst keine Super Switch, deutet Nintendo Präsident an

Es ist bereits seit längerer Zeit im Gespräch, dass Nintendo an einer neuen Konsole arbeitet. Hierbei handelt es sich weniger um Gerüchte und viel mehr um eine indirekte Bestätigung seitens Nintendo, die das vor einiger Zeit in einem Finanzreport angedeutet haben.

Aber wann kommt eine Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Pro oder gar eine Super Switch, wie sie in Fachkreisen mittlerweile genannt wird? Die Antwort ist unklar, allerdings dürfen wir wohl nicht so bald mit einer solchen Konsole rechnen.

Keine Super Switch in 2021?

Nintendo hat nun im neusten Quartalsbericht durchsickern lassen und ziemlich klar gemacht, dass wir wohl nicht allzu bald mit einer Super Switch rechnen brauchen. Das Berichtet der Bloomberg-Spezialist Takashi Mochizuki.

Die Frage lautete, ob das Unternehmen für das Jahr 2021 ein neues Modell in Planung hat.

Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa meinte daraufhin, dass es keine Pläne gibt, in nächster Zeit ein neues Switch-Modell anzukündigen. Es heißt, dass sie weiterhin die Nintendo Switch produzieren und verkaufen, die sich nun im 5. Jahr befindet. Da die Nachfrage sehr hoch sei, lassen sich einige Versionen nicht unbegrenzt anbieten. Zudem hätten sie Super Mario 3D World im Februar und Monster Hunter Rise im März. Für Nachschub auf der Nintendo Switch sei also gesorgt.

Auf dem Papier würde das wohl auch nur relativ wenig Sinn ergeben, da sie sich am lukrativsten Quartal seit 2008 erfreuen dürfen. Der Profit beläuft sich umgerechnet auf 1,8 Milliarden Euro (229,7 Milliarden Yen). Sie haben im laufenden Geschäftsjahr bereits 24 Millionen Switch-Konsolen verkauft, bis Ende März sollen es 26,5 Millionen werden.

Dennoch gibt einige Alterserscheinungen, die im Rahmen der Veröffentlichung der PS5 und Xbox Series X/S nicht weniger ersichtlich werden. So beginnt die technisch schwächere Nintendo Switch langsam damit, ihr Alter zu zeigen. Zum Beispiel gibt es hier keine Möglichkeit, mit einer 4K-Auflösung zu spielen. Obgleich sich Nintendo technisch gesehen nicht in einem direkten Wettbewerb mit Sony und Microsoft befindet und die Technik der Nintendo Switch für ihr gegenwärtiges Software-Programm wohl vorerst noch ausreicht. Fragt sich nur, wie lange noch?

So oder so haben wir die Gewissheit, dass sie an einer neuen Konsole arbeiten. Wann diese angekündigt wird und schlussendlich erscheint, ist demnach allerdings noch um einiges offen.