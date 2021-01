Nintendo hat eine ganz spezielle Version der Nintendo Switch angekündigt: Die Nintendo Switch in der „Monster Hunter Rise Edition“.

Was bringt die Sonderedition der Nintendo Switch? Es handelt sich um die aktuellste Version der Nintendo Switch, die mit einem Design im Look von „Monster Hunter Rise“ daherkommt. Es birgt das Monster Magnamalo, das Fans der Reihe bekannt vorkommen dürfte.

Was ist in dem neuen Bundle enthalten? Im Bundle sind alle regulären Teile dabei, die ihr in jeder Switch-Box erhaltet. Nur eben die Switch und die JoyCons im MHR-Design.

Zudem ist ein Downloadcode für „Monster Hunter Rise“ und eine „Deluxe Kit“-DLC (Bonusinhalte) enthalten.

Nicht enthalten ist hingegen der neue Pro Controller, der ebenfalls im MHR-Design veröffentlicht wird. Und zwar am 26. März 2021. Diesen müsst ihr dann separat kaufen.

Dieses Monster Hunter Rise-#NintendoSwitch-Bundle (enthält Downloadcode für #MHRise + Deluxe Kit-DLC + Bonusinhalte) wird neben dieser besonderen Edition des Nintendo Switch Pro Controllers ab dem 26. März erhältlich sein. pic.twitter.com/IfWj1hHx95 — Nintendo DE (@NintendoDE) January 27, 2021

Vorverkauf der Nintendo Switch Monster Hunter Rise Edition

Während der Nintendo Switch Pro Controller in der „Monster Hunter Rise“-Edition bereits zum Vorbestellen freigegeben wurde, ist die eigentliche Konsole noch nicht bei allen Händlern wie Amazon verfügbar. Diese sollte jedoch in den nächsten Tagen überall vorbestellbar sein. Derweil steht sie bei Saturn und MediaMarkt zum Kaufen bereit:

Wie viel kostet die Sonderedition? Der Preis der Nintendo Switch Monster Hunter Rise Edition beläuft sich überall auf 399€.

Bonus: Was enthält der Deluxe-Kit-DLC? Solltet ihr sie kaufen, erhaltet ihr die folgenden Inhalte im Dekluxe-Kit-DLC obendrauf:

Jäger-Dekorrüstungsset „Kamurai“

Dekorrüstungsteile „Shuriken-Halsband“ – für Palamutes

Dekorrüstungsteile „Fisch-Halsband“ – für Palicos

Set mit vier Gesten

Posen-Set „Samurai“

Gesichtsbemalung „Kabuki“

Neue Frisur „Izuchi-Pferdeschwanz“

Außerdem gibt es noch diese zusätzlichen Bonusinhalte:

Dekorrüstung „Golden Retriever“ für Palamutes

Dekorrüstung „Waldkatze“ für Palicos

Novizen-Talisman für Anfänger

Beachtet, dass die Nintendo Switch in der Sonderedition, der Pro Controller und das Spiel „Monster Hunter Rise“ selbst zeitgleich am 26. März 2021 veröffentlicht werden.

Wenn es mehr Infos zur Verfügbarkeit der Konsole gibt, erfahrt ihr es umgehend auf PlayCentral.de.