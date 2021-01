Name der Nintendo Switch Pro enthüllt laut Bericht: lautet Super Switch

Die Nintendo Switch ist bereits rund vier Jahre alt und wenn es nach der Videospielindustrie geht, wäre jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, für ein Pro-Modell.

So ist es seit der letzten Konsolen-Generation, zu der die Nintendo Switch ebenfalls zählt, recht üblich, eine verbesserte Variante der aktuellen Konsole zu veröffentlichen, bevor die nächst größere Version erscheint.

Sicherlich ist bei Nintendo einiges anders und sie müssen nicht in die Fußstapfen von Microsoft und Sony treten, wenn es um ein Pro-Modell der Nintendo Switch geht.

Und dennoch ist bereits seit geraumer Zeit eine Pro-Version im Gespräch bei Insidern.

Nintendo empfiehlt Entwickler, sich auf 4K vorzubereiten – neue Nintendo Switch Pro?

Name der Nintendo Switch Pro enthüllt?

Während aktuelle Gerüchte auf ein OLED-Display deuten, das die Nintendo Switch Pro mitbringen soll, während die reguläre Switch nur über ein LED-Display verfügt, sind die neuen Berichte eher spezifischer.

Der brasilianische Journalist PH Brazil meint, dass die kürzliche Ankündigung der Nintendo Switch Monster Hunter Rise Edition dazu führt, dass es nicht zu einer verbesserten Switch-Version kommen könne, bis das nächste Fiskaljahr erreicht wäre.

Außerdem fällt in diesem Kontext der Name. Er bezeichnet die Nintendo Switch Pro als „Super Switch“. Doch an dieser Stelle endet die Meldung dann auch schon wieder. Ein nachvollziehbarer Name, wenn wir uns die Firmenhistorie von Nintendo ansehen. Mit dem Super Nintendo Entertainment System sind sie bereits einmal recht ähnlich vorgegangen.

Super Switch wirklich denkbar?

Tatsächlich häufen sich die Meldungen mit der Super Switch ebenso an anderen Stellen. Ein weiterer Insider spricht davon, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 ein Launch Titel für die „Super Switch“ darstellen würde.

Aber wie wahrscheinlich ist eine weitere Version der Nintendo Switch überhaupt? Kommt bald ein neuer Nintendo? Ein neues Konsolensystem wird aktuell bereits von Nintendo produziert. Das haben sie selbst vor einiger Zeit in einem Finanzreport erklärt.

So oder so wurde an dieser Stelle und somit offiziell von Nintendo bestätigt, dass sich ein neues Konsolen-Modell in Entwicklung befindet. Ob es eine Switch-Pro ist, ist fraglich. All die Hinweise auf eine Super Switch oder gleichwertige Konsole werden aber voraussichtlich nicht ins Leere laufen. Hier erfahrt ihr alles zu der Bestätigung von Nintendo:

