Nintendo Switch 2: „Neues Gaming-System“ in der Zukunft – Hersteller über Meilensteine und Pläne

Während eines aktuellen Briefings fürs Management von Nintendo wurden ein paar nennenswerte Fakten von Shuntaro Furukawa, Präsident von Nintendo, zu den Nintendo-Produkten geteilt. Das Wichtigste erfahrt ihr hier in unserer Zusammenfassung!

Nintendo Switch Online: Neue Userzahlen

Unter anderem erreicht der Konsolen- und Videospielhersteller mit dem hauseigenen Abodienst Nintendo Switch Online mittlerweile über 26 Millionen zahlende Nintendo-Fans.

Dabei lässt der Dienst immer noch zu wünschen übrig. Was wir an dem Onlinedienst zu kritisieren haben, lest ihr hier in der Zusammenfassung:

Nintendo Switch Online: Ein halbes Jahr später: Immer noch ein Witz?

Daneben gibt es noch eine beachtliche Zahl obendrauf: Nintendo verbucht mittlerweile über 200 Millionen Nintendo-Accounts weltweit. Knapp die Hälfte dieser Konten wurde erstellt, nachdem Mario Kart Tour veröffentlicht wurde.

Von den Accounts wurden einige in jüngster Vergangenheit jedoch von Hackern gekapert. Mehr dazu hier:

Nintendo meldet 160.000 unerlaubte Zugriffe auf Nutzerkonten

Neues zum Mario-Kinofilm

Weiter ist die Rede vom neuen „Super Mario“-Film, der ähnlich wie Sonic mit CG-Effekten ausgestattet wird und die Fans auf der großen Kinoleinwand begegnen soll.

Der Kinofilm wird im Jahr 2022 offiziell an den Start gehen und „visuelle Inhalte“ sollen diesbezüglich in der Zukunft folgen. Es könnte also schon bald Teaser-Material zu sehen geben.

Wissenswertes aus dem Bericht: Nintendo verkauft derzeit recht ausgeglichen physische und digitale Kopien von Videospielen. Die Rate der digitalen Download-Versionen liegt aktuell bei 50,3%. Wir können also beinahe von einer perfekten Balance sprechen.

Und das ist wohl auch Nintendo Intention. Sie geben im Kontext zu verstehen, dass sie nicht darauf aus sind, das Unternehmen zu 100% zu digitalisieren. Als Beispiele werden hier Ring Fit Adventure und Nintendo Labo angeführt. Ein weiteres Beispiel wäre wohl das kommende Mario Kart Live: Home Circuit, das einen Verbund beider Dimensionen darstellt.

Nintendo Switch 2 schon in Arbeit?

Weiter ist der Abschnitt mit dem Ausblick in die Zukunft recht spannend, wenn auch noch ein wenig nichtssagend.

© Nintendo

Nintendo gibt einen Ausblick auf die Zukunft. Sie sprechen davon, die Kunden weiter durch ihre Marken zu unterhalten. Sie möchten das Geschäft weiter expandieren lassen, indem sie „einzigartige Unterhaltungsangebote im Rahmen von Hardware-Software-Plattformen kreieren“. Diesbezüglich bestätigen sie, dass das „nächste Gaming-System“ irgendwann in der Zukunft erscheinen soll.

Mehr oder generell irgendwelche Details zur nächsten Konsole wie einer Nintendo Switch 2 werden an dieser Stelle noch nicht verraten. Aber dass eine neue Konsole in Arbeit ist, ist wohl in trockenen Tüchern. Das entsprechende Release-Datum des neuen System wurde auf dem Schaubild mit einem 20XX versehen. Die Veröffentlichung der nächsten Nintendo-Konsole ist demnach noch völlig offen.

Derzeit ist die Rede von einer Nintendo Switch Pro, also einer stark verbesserten Version der aktuellen Konsolengeneration.