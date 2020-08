Seit März 2017 ist die Nintendo Switch auf dem Markt und es hat kaum ein Jahr gedauert, da wurde im Internet bereits wild darüber spekuliert, ob sich Fans der hybriden Spielkonsole auf eine Pro-Version freuen dürfen. Auch wenn es sich dabei stets um Hörensagen gehandelt hat und Nintendo selbst zu Protokoll gab, dass es erst einmal keine neue Version der Switch geben wird, wird die Gerüchteküche nun doch neu angeheizt.

Nintendo Switch: Neue Gerüchte zur Pro-Version

Obwohl wir bereits seit Jahren zu hören bekommen, dass die Nachfolge-Konsole der Nintendo Wii U schon bald ein verbessertes Modell spendiert bekommt, ist bis heute nichts in dieser Richtung passiert, was Fans und Insider aber nicht davon abhält, das Thema immer wieder aufzugreifen. Nun ist es die Economic Daily News aus Taipei, die in Sachen Switch Pro neue Informationen erhalten haben will.

Die neuen Angaben stammen angeblich von vertrauenswürdigen aber nicht genannten Personen aus der Lieferkette, die von einer neuen Version der Switch sprechen, die bereits Ende 2020 in Produktion gehen soll, um schließlich Anfang 2021 auf den Markt zu kommen. Was der Bericht allerdings nicht verraten konnte, ist, was diese neue Switch-Konsole ausmachen wird, beziehungsweise in welchem Umfang diese besser ist als das aktuelle Modell.

In einschlägigen Foren diskutieren Fans von Nintendos Spielekonsole jedoch schon fleißig darüber, wie mögliche Verbesserungen aussehen könnten. So ist die Rede davon, dass diese neue Switch mit dem Nvidia Tegra X1+ einen verbesserten Hauptprozessor spendiert bekommen soll, der den alten Tegra X1 ersetzt. Dies wäre deswegen relevant, weil die dynamische Auflösung bei anspruchsvollen Spielen auf der Switch aktuell teils auf 360p sinkt.

Mit zusätzlicher Leistung könnten Titel wie Wolfenstein: The New Order oder auch Doom durchgehend in einer ansehnlichen Auflösung dargestellt werden. Andere Insider gehen von einem schnelleren Speicher aus, mit dem die Ladezeiten reduziert werden sollen. Wiederum andere Diskutierende sprechen davon, dass die Konsole ein zweites Display erhalten soll, auch wenn der Nutzen eines solchen sekundären Bildschirms aktuell noch nicht ganz klar ist.

Doch wie gesagt, dabei handelt es sich lediglich um Gerüchte, die bisher noch aus keiner anderen Quelle bestätigt werden konnte, geschweige denn dass sich Nintendo selbst dazu geäußert hätte. Sollte sich dies ändern, lassen wir es euch aber natürlich wissen.

Nintendo Switch: Neue Konsole, alte Konsole

Sollte diese neue Version der Nintendo Switch tatsächlich auf den Markt kommen, würde dies bedeuten, dass es bereits vier Versionen der Konsole gibt. Neben dem ursprünglichen Modell, das am 3. März 2017 in Europa auf dem Markt kam, gibt es seit 2019 nämlich auch eine Revision der Nintendo Switch, die über eine längere Akkulaufzeit verfügt und in einer geringfügig anderen Verpackung und Modellnummer daherkommt.

Außerdem gibt es noch die Nintendo Switch Lite, eine deutlich günstigere und leichtere, aber auch abgespecktere Version der originalen Switch, die sich nur als Handheld eignet, also nicht an den Fernseher angeschlossen werden kann, jedoch mit allen Switch-Spielen kompatibel ist, die diesen Modus verwenden. Die Nintendo Switch Lite verfügt nicht über abnehmbare Joy-Con, stattdessen sind die Steuerungseinheiten fest mit der Konsole verbunden.