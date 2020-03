Während wir 2019 unter anderem mit Spielen wie „Tom Clancy’s The Division 2“, „Anno 1800“, „Call of Duty: Modern Warfare“ oder „Death Stranding“ bedient worden sind, lockt 2020 mit weiteren Spielekrachern wie „The Last of Us 2“, „Cyberpunk 2077“, „Resident Evil 3“.

Bereits der Anfang des Jahres 2020 sieht ziemlich vielversprechend aus, schließlich erwarten uns Titel wie „The Last of Us 2“, „Animal Crossing: New Horizon“ und „Marvel’s Avengers“.

Damit ihr stets auf dem Laufenden seid, welche Spiele zwischen Januar und Dezember 2020 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen, bietet wir euch hier auf PlayCentral mit unserem Jahresüberblick jederzeit den perfekten Überblick.

Unsere Spiele-Vorschau 2020 mit!

Innerhalb unserer monatlichen Release-Vorschau stellen wir euch außerdem stets die Top-Games des jeweils nächsten Monats vor. So behaltet ihr immer den Überblick und seid jederzeit bestens informiert!

Bislang noch ohne konkreten Release-Termin

Top-Games im Januar 2020

9. Januar – Monster Hunter World: Iceborn (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) 17. Januar – Dragon Ball Z: Kakarot (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) 21. Januar – Moons of Madness (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) 23. Januar – Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition (Nintendo Switch)

(Nintendo Switch) 28. Januar – Journey to the Savage Planet (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) 28. Januar – Warcraft 3: Reforged (PC)

Top-Games im Februar 2020

4. Februar – Zombie Army 4: Dead War (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) 11. Februar – Yakuza 5 (PS4)

(PS4) 14. Februar – Dreams (PS4)

(PS4) 20. Februar – Apex Construct (PS4, PC)

(PS4, PC) 25. Februar – Two Point Hospital (PS4, Xbox One)

(PS4, Xbox One) 28. Februar – One Punch Man: A Hero Nobody Knows (PS4, Xbox One, PC)

Top-Games im März 2020

Top-Games im April 2020

Top-Games im Mai 2020

15. Mai – Marvel’s Avengers (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) 19. Mai – Wasteland 3 (PS4, Xbox One, PC)

3 (PS4, Xbox One, PC) 22. Mai – Maneater (PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

(PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC) 29. Mai – The Last of Us 2 (PS4)

(PS4) Mai – Fast and Furious: Crossroads (PS4, Xbox One, PC)

Top-Games im Juni 2020

Juni 2020 – Griftlands (PC)

Top-Games im Juli 2020

Juli 2020 – Firmament (PC)

Top-Games im August 2020

Top-Games im September 2020

1. September – Iron Harvest (PS4, Xbox One, PC)

(PS4, Xbox One, PC) 17. September – Cyberpunk 2077 (PS4, Xbox One, PC)

Top-Games im Oktober 2020

Top-Games im November 2020

Top-Games im Dezember 2020

