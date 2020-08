Erscheint The Legend of Zelda: Skyward Sword für die Nintendo Switch?

Es wird schon seit geraumer Zeit spekuliert, dass sich neben The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 ein weiteres Zelda-Spiel in Produktion befindet, das schon sehr bald für die Nintendo Switch erscheinen könnte. Nun gibt es ein paar Hinweise, dass das ominöse 2. Zelda-Spiel womöglich ein Remake oder Remastered eines älteren Spiels aus dem Franchise wird.

Wann BotW 2 erscheint, ist bislang noch nicht final geklärt. Doch 2021 soll laut Insidern ein großes Jahr für Zelda-Fans werden. Ob Nintendo wirklich mit einem überraschenden Zelda-Release um die Ecke kommt, bleibt es bis zu einer offiziellen Ankündigung abzuwarten.

Welches Zelda-Spiel könnte 2021 erscheinen?

Es könnte sein, dass es sich bei dem neuen Spiel für die Nintendo Switch gar nicht um ein wirklich neues Spiel handelt.

Die Überraschung für das 30. Jubiläum der Zelda-Reihe könnte eine Remastered-Version eines älteren Titels betreffen, wie es wohl auch beim Mario-Franchise der Fall sein soll.

Wenn es stimmt, ist der aktuelle Hinweis, der nun via Amazon UK aufgetaucht ist ziemlich spannend. Dieser zeigt nämlich „Legend of Zelda – Skyward Sword (Switch)“, wie Brancheninsider Wario64 auf seinem Twitter-Account feststellt.

Es handelt sich hier um einen vollwertigen Produkteintrag, samt Vorbesteller-Möglichkeit, allerdings noch ohne Bilder. Dass es sich um ein echtes Produkt handelt, ist sehr wahrscheinlich. Es wäre nicht das erste Mal, dass Amazon auf diesem Weg einen Gaming-Release spoilert.

Schon in 2018 hieß es seitens Zelda-Director Eiji Aonuma, dass sie wüssten, was die Spieler denken:

„Wir wissen, was ihr denkt – Skyward Sword für die Switch, richtig?“

Der Re-Release steht wohl schon seit längerer Zeit auf dem Plan und dass sich die Fans eine Neuauflage wünschen, ist wohl auch kein Wunder. Immerhin waren die Fans von dem ursprünglichen Release nicht sonderlich angetan. Die Wii Motion Controller machten das Spielen zu einer Tortur, was am Ende ziemlich schade war für die Fans und dem Produkt an sich.

Wenn es seitens Nintendo ein offizielles Release-Datum gibt, erfahrt ihr es auf PlayCentral.de.