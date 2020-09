Nintendo empfiehlt Entwickler, sich auf 4K vorzubereiten – neue Nintendo Switch Pro?

Wie Bloomberg nun in einem aktuellen Bericht erklärt, bereitet Nintendo die Entwickler wohl offensichtlich auf den nächsten Schritt im Konsolen-Business vor.

Entwickler sollen gegenüber Bloomberg geäußert haben, dass Nintendo ihnen zu verstehen gab, dass ihre Games künftig 4K-Auflösung bieten müssten. Da die Nintendo Switch keine 4K-Auflösung bietet, liegt es nahe, dass sie mit einer Pro-Version der Konsole planen. Oder es erscheint eine ganz neue Nintendo-Konsole.

Nintendo Switch Pro oder neue Nintendo-Konsole?

Wenn die Pro-Version der heiß spekulierten Nintendo Switch keine native 4K-Auflösung schafft, können wir davon ausgehen, dass die Auflösung auf 4K hochskaliert wird. Das kennen wir bereits von der PS4 Pro.

Die neue Nintendo Switch Pro oder ganz neue Spielkonsole soll laut Insidern in 2021 veröffentlicht werden. Im Rahmen des Release-Zeitraums sollen unzählige Spiele von Nintendo erscheinen.

Dass eine verbesserte Switch kommen soll, ist bei Insidern also schon längst in trockenen Tüchern. Doch bei den Stimmen handelt es sich lediglich um anonyme Quellen, die jenes gegenüber News-Outlets geäußert hätten. Ob an der Sache etwas dran ist, erfahren wir also frühestens mit dem Reveal der neuen Nintendo-Konsole.