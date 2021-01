PS5 in 2021 kaufen? Unser großer Shopping-Guide zur PlayStation 5

Update vom 29. Januar 2021: Bislang ist die von Sony angekündigte 4. Verkaufswelle nicht gestartet. Nahezu alle Onlinehändler sind derzeit noch mit der Abarbeitung der offenen Bestellungen aus dem vergangenen Jahr beschäftigt. Ob im Februar 2021 neues Kontingent in den Verkauf fließen wird, ist derzeit ungewiss. Möglicherweise wird es erst im März wieder nennenswerte PS5-Kontingente geben.

Hinweis: Dennoch kann es immer mal wieder vorkommen, dass kleine Mengen der PS5 bei Amazon, MediaMarkt, Saturn, Otto, Euronics, Expert, Alternate und Co. verfügbar sind. Deshalb raten wir euch dazu, diese Shops regelmäßig im Blick zu behalten. Alle wichtigen Infos zur PS5-Verfügbarkeit haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst.

Update vom 26. November 2020: Der deutsche Twitter-Account von Sony hat sich innerhalb eines Tweets zu Wort gemeldet und neues Kontingent der PS5 vor dem Jahresende angekündigt. Mehr Infos dazu gibt es in diesem Beitrag.

Update vom 19. November 2020: Derzeit ist sowohl die PS5 als auch die PS5 All Digital weltweit komplett ausverkauft. Nachschub soll es aber bereits am heutigen Release-Tag bei Händlern wie Amazon, Otto und Co. geben. Als Uhrzeit ist im Vorfeld 13 Uhr kommuniziert worden.

10:48 Uhr: Im Onlineshop von Otto war die PS5 offensichtlich vor einigen Minuten verfügbar. Mittlerweile scheint dies Konsole aber auch dort wieder restlos ausverkauft zu sein.

10:29 Uhr: Die beiden Onlineshops von Euronics und Expert sind derzeit offline. Anscheinend sind hier gerade wieder PS5-Konsolen verfügbar.

Bei GameStop gab es anscheinend bereits um Mitternacht neues Kontingent, das aber bereits nach kurzer Zeit vergriffen war. MediaMarkt hat bereits am gestrigen Tag bestätigt, dass es am 19. November kein neues Kontingent im Onlineshop geben wird, da man sich erst einmal darauf konzentrieren möchte, die bisher erhaltenen Bestellungen abzuarbeiten.

Wie hoch ist der Preis der PS5?

Die digitale Version der Playstation 5 kostet 399,99 Euro. Mit dieser Hardware könnt ihr keine physischen Games spielen, also Disks in die Konsole legen. Bei der Version mit Laufwerk liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei 499,99 Euro. Beiden Version liegt jeweils ein DualSense Wireless-Controller bei.

Wann kann ich die PS5 kaufen?

Die PS5 kann in Deutschland seit dem 16./17. September vorbestellt werden. Beide Editionen der PlayStation 5 könnt ihr außerdem ab dem 19. November 2020 in Deutschland kaufen oder in Onlineshops bestellen, um die Konsole ganz bequem nach Hause geliefert zu bekommen. In den USA und weiteren Regionen auf der Welt ist die neue Sony-Konsole seit dem 12. November 2020 offiziell erhältlich.

1. Vorbesteller-Welle: 16./17. September 2020 (ausverkauft)

16./17. September 2020 (ausverkauft) 2. Vorbesteller-Welle: 25. September 2020 (ausverkauft)

25. September 2020 (ausverkauft) Release-Datum (Nordamerika, Japan etc.) : 12. November 2020

: 12. November 2020 3. Verkaufswelle: 19. November 2020 (ausverkauft)

19. November 2020 (ausverkauft) Release-Datum (Europa): 19. November 2020

19. November 2020 3,5. Verkaufswelle: 3. Dezember 2020 (ausverkauft)

3. Dezember 2020 (ausverkauft) 4. Verkaufswelle: Möglicherweise Januar/Februar 2021

Originalmeldung: Die PlayStation 5 erscheint hierzulande offiziell am 19. November 2020 und kann zum Launch bei zahlreichen unterschiedlichen Händlern erworben werden. Damit ihr in dem undurchsichtigen Konsolen-Dschungel nicht die Orientierung verliert, bieten wir euch in diesem Artikel einen Überblick und erklären, wo die PS5 erworben werden kann.

Erhalte ich meine PS5 als Vorbesteller pünktlich zum 19. November?

Wart ihr bei einer der zwei Vorbestellerwellen schnell genug und hattet das nötige Glück, solltet ihr die PS5 in der Regel pünktlich zum Release-Tag am 19. November geliefert bekommen. Eine hundertprozentige Garantie gibt es aber nicht. Erst vor wenigen Tagen haben MediaMarkt und Saturn E-Mails an alle Vorbesteller verschickt. Darin ist die Rede davon, dass die bestellte Konsole möglicherweise erst später geliefert wird. Grund dafür ist die sehr hohe Nachfrage bei den Bestellungen. Im Wortlaut heißt es darin:

„ […] im Zuge der Bearbeitung Ihrer Vorbestellung der Sony PlayStation 5 mussten wir leider feststellen, dass wir Ihnen derzeit aufgrund der sehr hohen Nachfrage bei den Bestellungen nicht zusichern können, Sie mit dem gewünschten Artikel bereits zum Erscheinungsdatum am 19. November 2020 beliefern zu können. Hierfür bitten wir um Verständnis und entschuldigen uns in aller Form.“

Wo kann ich die PS5 kaufen?

Nur stellt sich die Frage, wo kann ich die PS5 kaufen? In Deutschland gibt es viele verschiedene Händler, bei denen ihr eine PS5 kaufen könnt. Wichtig zu wissen ist aber, dass die PS5 im stationären Handel zum Start nicht verfügbar sein wird.

Erst vor kurzem hat Sony auf dem offiziellen PlayStation Blog ein Bestellungs-Update zum Veröffentlichungstag gegeben. Darin gibt das Unternehmen bekannt, dass am Veröffentlichungstag (19. November) alle Verkäufe über die Onlineshops der Handelspartner laufen werden. Damit soll gewährleistet werden, dass alle Spieler, Händler und Angestellten vor COVID-19 in Sicherheit sind. Im direkten Handel werden zum Release deshalb keine Konsolen verfügbar sein.

Sony bittet deshalb darum, dass sich Kunden nicht bei lokalen Handelspartnern anstellen, in der Hoffnung, eine PS5-Konsole kaufen zu können.

Was ist, wenn ich Abholung vor Ort gewählt habe?

Kunden, die Abholung vor Ort gewählt haben, sollten unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen des Geschäfts und Wahrnehmung des zugewiesenen Abholtermins ihre Konsole abholen können. Einzelheiten dazu gibt es beim Spielehändler eures Vertrauens.

PS5 (mit Laufwerk)

PS5 All Digital

Was muss ich beim Kauf der PS5 beachten?

Je nachdem, bei welchem Händler ihr die PS5 vorbestellt, kann es sein, dass ihr eine Anzahlung leisten müsst, wobei der genaue Betrag variieren kann. Diese Anzahlung dient den Verkäufern als Sicherheit, dass die Konsole zum Release auch wirklich von euch abgeholt wird. Solltet ihr bereits eine solche Anzahlung geleistet haben, solltet ihr die Konsole tatsächlich pünktlich zum Release-Tag erhalten. Wie bereits weiter oberhalb erwähnt, werdet ihr Einzelheiten zu eurer Abholung bei eurem lokalen Spielehändler erhalten.

Preis und zwei Versionen der PS5 © SIE

Kann ich die PS5 auf Raten kaufen?

Einige User haben gefragt, ob man die PS5 auch irgendwo auf Raten kaufen kann. Und tatsächlich geht das sogar recht einfach. Die einfachste Methode, die PS5 auf Raten zu kaufen, ist der Weg über die bekannte und beliebte Otto-Ratenzahlung.

Heißt: Bei Otto könnt ihr alternativ zum Vollpreis auch eine Ratenzahlung vereinbaren. So bezahlt ihr in 24 Monatsraten beispielsweise weniger als 25 Euro pro Monat. Für diesen Service ist der Händler bekannt und beliebt.

Bei einer entspannten 0%-Finanzierung ist die Ratenzahlung wegen den niedrigen Kosten so beliebt. Außerdem dauert eine Bonitätsprüfung bei anderen Shops häufig viel länger als bei Otto.

© PlayCentral.de

Wo kann ich PS5-Zubehör kaufen?

Zubehör für die PS5 könnt ihr ebenfalls in verschiedenen Onlineshop kaufen und ab dem Release auch im stationären Handel.

PS5-Zubehör bei Otto kaufen

DualSense-Controller

Multimedia-Fernbedienung

HD-Kamera

PULSE 3D-Wireless Headset (Derzeit ausverkauft)

(Derzeit ausverkauft) Ladestation für Dual-Sense-Controller (Derzeit ausverkauft)

PS5-Zubehör bei Amazon kaufen

PS5: Vorbesteller-Chaos im Rückblick, wie ist die aktuelle Lage in Deutschland?