Die PS5 ist auch über ein Jahr nach Release nur spärlich verfügbar. Neue Kontingente sind regelmäßig innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Auch für die nahe Zukunft ist keine Verbesserung der Situation in Sicht. Wenn ihr euch über die Verfügbarkeit der Konsole auf dem Laufenden halten wollt, sei euch unser PS5 Liveticker ans Herz gelegt.

Der digitale Stromanbieter E wie Einfach hat jetzt eine neue Kooperation mit Sony geschlossen. Wenn ihr aktuell euren Anbieter wechselt, könnt ihr euch vergleichsweise günstig ein PS5 Bundle, bestehend aus der Konsole, dem neuen Horizon: Forbidden West und 12 Monaten PS Plus dazubuchen – bei einer Preisgarantie von 24 Monaten.

So kommt ihr an das PS5 Bundle

Um das Angebot nutzen zu können, müsst ihr euch für einen Anbieterwechsel entscheiden. Auf der Website von E wie Einfach, die übrigens komplett klimaneutral läuft, müsst ihr dafür eure Postleitzahl, die Anzahl der Personen in eurem Haushalt sowie euren jährlichen Stromverbrauch angeben. In der Folge wird euch dann ein passender Preis berechnet.

Nachdem alle notwendigen Daten vorliegen und die Bonitätsprüfung abgeschlossen ist, könnt ihr das Paket bestellen. Um den Wechsel des Lieferanten kümmert sich dann übrigens der Anbieter selbst. Neben der direkten Verfügbarkeit überzeugt außerdem der Preis. Für nur 349 Euro Zuzahlung könnt ihr euch ein wirklich pralles Paket sichern.

Das steckt im PS5 Bundle

Das Highlight ist natürlich die Konsole. Zum aktuellen Zeitpunkt ist diese nämlich sonst nur über Privatverkäufe erhältlich. Dass ihr dort für gewöhnlich ordentlich draufzahlt, sollte mittlerweile bekannt sein. Damit ihr das neue Gerät dann aber auch direkt ausprobieren könnt, bekommt ihr das mit Spannung erwartete „Horizon: Forbidden West“ direkt mit dazu!

Obendrauf gibt es außerdem noch 12 Monate PS Plus. Mit dem Service könnt ihr online zocken und bekommt monatlich mehrere Spiele quasi gratis. Aktuell sind etwa diese Titel im Aufgebot:

E Wie Einfach beschäftigt sich stark mit dem Thema Nachhaltigkeit. Letztendlich summt in eurem Wohnzimmer also nicht nur eine neue Konsole, sie läuft auch mit 100% Ökostrom. So tut ihr nicht nur euch, sondern auch dem Planeten etwas Gutes.