Valheim – Bienenstöcke und eigene Honigfarm: So stellt ihr Honig her – Guide (Lösung)

In dem Indie-Survival-Spiel Valheim ist Nahrung ein wichtiger Bestandteil im täglichen Überlebenskampf. Zwar könnt ihr in dem Titel von Iron Gate Studio nicht verhungern, dafür benötigt ihr die Kraftquellen für mehr Ausdauer und Gesundheit und eine erhöhte Regeneration dieser beiden Fähigkeiten. Außerdem lassen sich aus manchen Rohstoffen noch bessere Rezepte zaubern, die deutlich mehr Wirkung haben.

Eines der wichtigsten Nahrungsmittel, die ihr in der Natur von „Valheim“ finden könnt, ist Honig. Die klebrig-süße Speise stellt bereits im Rohzustand 5 hp/tick wieder her, doch zu Met verarbeitet und später fermentiert wird Honig zu einem wahren Wundermittel. Es gibt nur ein einziges Problem: Wie bekommt man Honig und wie stellt man ihn selber her? Diese Fragen beantworten wir euch in diesem kurzen Guide.

Valheim: So findet ihr Honig – Guide (Lösung)

Im Gegensatz zu Beeren und Pilzen könnt ihr Honig nicht einfach so vom Boden auflesen und dieses Nahrungsmittel kommt auch nicht annähernd so oft in „Valheim“ vor, wie euch ein Hirsch oder Wildschein über den Weg läuft. Die einzige Möglichkeit, Honig in der Natur zu finden, stellen verlassene Häuserruinen dar, die im Grasland und im Auenwald gefunden werden können. Es ist also immer empfehlenswert, solche Ruinen zu untersuchen.

Valheim-Upgrade, die besten Mods! First-Person, geteilte Map & besseres Bausystem – Guide

Seht ihr die Überreste eines alten Holzhauses, stellt unbedingt sicher, diesem einen Besuch abzustatten. Hier findet ihr nicht nur gelegentlich eine Kiste mit hilfreichen Materialien, sondern hin und wieder auch einen Bienenstock. Doch Vorsicht. Die Bienen verteidigen ihr Revier und greifen entsprechend jeden an, der sich ihrem Heim nähert. Die einfachste Methode, an den süßen Honig zu gelangen, besteht also darin, das Nest mit Pfeil und Bogen herunterzuschießen.

Alternativ können tief hängende Bienenstöcke mit einer Nahkampfwaffe zerschlagen werden oder ihr errichtet in der Nähe eine Werkbank und reißt die Ruine samt Bienenstock einfach ein. Dadurch erhaltet ihr nicht nur etwas Honig, sondern auch eine Bienenkönigin. Lest die Königin vom Boden auf und ihr erhaltet automatisch das Rezept für euren ganz eigenen Bienenstock, den ihr in eurem Lager errichten könnt.

© Iron Gate Studio

Valheim: Bienenstock bauen und Honig herstellen – Guide (Lösung)

Habt ihr in Valheim erst einmal eine Bienenkönigin gefunden und euch bestenfalls verinnerlicht, wie wichtig es ist, nach neuen Bienenstöcken Ausschau zu halten, könnt ihr in euer Lager zurückkehren und damit beginnen, eure ganz persönliche Bienenfarm aufzubauen. Dafür benötigt ihr lediglich die besagte Königin, ein wenig Platz in der Basis und 10x Holz. Fertig ist der Grundstein für eure Honigfarm.

Die Bienen in eurem Besitz werden nun ganz automatisch damit beginnen, für euch Honig herzustellen, den ihr in regelmäßigen Abständen farmen könnt. Das erfordert ein wenig Zeit, doch wer immer mal wieder vorbeischaut und mehrere Stöcke errichtet, sollte schon bald seinen Honigbedarf ohne Probleme abdecken können. Bedenkt, dass Bienen dazu in der Lage sind, nahe Monster anzulocken, errichtet also auf jeden Fall einen schützenden Zaun um eure Honigfarm.

Valheim – Nahrung: Effekte, Nutzen, Kombinationen und Tipps – Guide (Lösung)

Außerdem solltet ihr zwischen den einzelnen Bienenstöcken etwas Platz lassen, da zu viel Nähe die Bienen verärgert. Dies erkennt ihr, wenn ihr euren Cursor auf dem zu untersuchenden Bienenstock ruhen lasst. Ist der Gemütszustand eurer kleinen Helfer negativ, reißt das Konstrukt noch einmal ab und stellt es an einer anderen Stelle, mit etwas mehr Abstand auf. Den gewonnen Honig könnt ihr nun nutzen, um Met herzustellen oder ihn für eine hohe Gesundheitsregenration roh zu verspeisen.