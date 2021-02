Valheim, der Indie-Survival-Titel von Iron Gate Studio, lässt euch als Wikinger eine gehörige Menge Freiheiten und lädt ohne Unterbrechung zum Erkunden, Bauen und Kämpfen ein. Aber ein echter Nordkrieger hat natürlich noch andere Dinge im Sinn. Wie zum Beispiel den ausufernden Konsum von Met. Das leckere Getränk ist aber nicht nur berauschend und macht langweilige Feste interessanter, es gibt euch auch ordentliche Buffs.

Wer Met konsumiert, kann deutlich stärker werden, der Kälte im Gebirge trotzen, hat eine erhöhte Ausdauerregeneration und viele andere praktische Vorteile. Dafür müsst ihr das süße Getränk jedoch erst einmal herstellen, und wie das genau funktioniert, erklären wir euch Schritt für Schritt in diesem Guide.

Valheim: Was ihr für die Metproduktion benötigt – Guide (Lösung)

Abgesehen von diversen Beeren, Innereien von Monstern und Pflanzen, die überall in „Valheim“ wachsen, braucht ihr für Met in erster Linie Honig. Um diese Komponente zu erhalten, müsst ihr eine Bienenkönigin finden und ihr mit etwas Holz einen Bienenstock bauen. Bienenköniginnen erhaltet ihr, wenn ihr Bienennester zerstört, die überall in dem Spiel gefunden werden können, aber hauptsächlich in verlassenen Hütten hängen.

Zu Beginn werdet ihr euch bereits glücklich schätzen können, wenn ihr einen Bienenstock bauen könnt, doch wer gewissenhaft und gründlich die Karte in Valheim aufdeckt, dürfte schon bald genügend Bienenstöcke besitzen, um seinen Bedarf an Honig dauerhaft zu stillen. Habt ihr euch um die Frage nach Honig gekümmert, müsst ihr einen Kessel bauen, wofür ihr zehn Zinnbarren benötigt. Baut den Kessel über eine Feuerstelle und ihr könnt die folgenden Metsorten brauen:

Metmischung Frostwiderstand : 10x Honig, 5x Distel, 2x Blutsack, 1x Löwenzahn

: 10x Honig, 5x Distel, 2x Blutsack, 1x Löwenzahn Metmischung Giftwiderstand : 10x Honig, 5x Distel, 1x Nixenschwanz, 10x Kohle

: 10x Honig, 5x Distel, 1x Nixenschwanz, 10x Kohle Metmischung Geringe Ausdauer : 10x Honig, 10x Himbeere, 10x Gelber Pilz

: 10x Honig, 10x Himbeere, 10x Gelber Pilz Metmischung Lecker : 10x Honig, 10x Himbeere, 5x Blaubeere

: 10x Honig, 10x Himbeere, 5x Blaubeere Metmischung Gesund : 10x Honig, 5x Blaubeere, 10x Himbeere, 1x Löwenzahn

: 10x Honig, 5x Blaubeere, 10x Himbeere, 1x Löwenzahn Metmischung Sehr Gesund: 10x Honig, 4x Blutsack, 10x Himbeere, 1x Grauzwergen-Auge

Die meisten Beeren findet ihr in allen Wäldern an entsprechenden Sträuchern und die Augen von Grauzwergen erhaltet ihr per Zufall, wenn ihr diese Gegner erschlagt. Kohle erhaltet ihr bestenfalls von einem Kohlemeier, den ihr in eurem Lager platzieren könnt. Blutsäcke könnt ihr den toten Körpern von Würmern abnehmen, die im Sumpf leben, und gelbe Pilze wachsen in Höhlen, beispielsweise in Grabkammern oder Trollhöhlen. Nixen findet ihr wiederum in der Nähe von Gewässern.

© Iron Gate Studio

Valheim: Met fermentieren, so geht’s – Guide (Lösung)

Sobald ihr die Metmischung in einem Kessel angerührt habt, ist es an der Zeit, aus dem Gebräu richtigen Alkohol zu machen, doch dafür benötigt ihr einen Fermentierer, ansonsten ist das Getränk zu nichts nütze. Um einen Fermentierer zu bauen benötigt ihr erst einmal eine Schmiede und außerdem 30x Edelholz (haut dafür Birken oder Eichen mit einer Bronzeaxt um), 5x Bronze (schmelzt 10x Kupfer und 5x Zinn zu Bronzebarren zusammen) und 10x Harz, welches ihr von Grauzwergen und gefällten Bäumen erhaltet.

Die Metmischung, die ihr fermentieren wollt, packt ihr in den Fermentierer, indem ihr mit dem Gerät interagiert. Natürlich muss sich die Mischung dafür in eurem Inventar befinden. Bis das Getränk fertig ist, vergeht ordentlich Zeit, weswegen ihr anderen Tätigkeiten nachgehen könnt, während euer Met fermentiert wird. Ist der Alkohol fertig, könnt ihr ihn über den Zapfhahn abfüllen und verwenden.