Tomb Raider: Leak zum neuen Spiel von Square Enix auf Umwegen bestätigt

Bei Crystal Dynamics wird an einem neuen Tomb Raider gearbeitet.Nach dem Abschluss der starken Reboot-Trilogie mit dem gefeierten Shadow of the Tomb Raider ist die Geschichte von Lara Croft offenbar noch nicht an ihrem Ende angelangt. Der neue Titel befindet sich noch in einer frühen Phase und wird wohl erst nach der geplanten Übernahme des Studios und der IP durch die Embracer Group offiziell vorgestellt.

Vor ein paar Tagen machte allerdings ein Leak die Runde, der einige Hinweise auf die Story und das Setting des neuen Spiels enthielt. Diese wurden jetzt von Square Enix und Crystal Dynamics auf unübliche Art und Weise bestätigt.

Tomb Raider: Klage bestätigt Informationen

Die geleakten Informationen wurden zuerst über den Podcast Sacred Symbols geteilt und danach von verschiedenen Medien aufgegriffen. Weder Square Enix noch Crystal Dynamics haben bisher offiziell Stellung zu den Neuigkeiten bezogen. Im Hintergrund waren beide Unternehmen allerdings aktiv und haben den Wahrheitsgehalt mehr oder weniger bestätigt.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

So gab Colin Moriarty, der Host des Podcasts, bekannt, dass von Seiten Square Enix und Crystal Dynamics eine Klage wegen Urheberrechtsverletzung eingereicht wurde. Eine solche Klage hat natürlich nur Aussicht auf Erfolg, wenn tatsächlich urheberrechtlich geschützte Inhalte geteilt wurden. Das bestätigt im Grunde, dass das Drehbuch, das im Podcast besprochen wurde, tatsächlich von den Entwickler*innen stammt.

Das Vorgehen ist dabei etwas fragwürdig, weil nur die Folge von Patreon von der Klage betroffen ist, die öffentlich verfügbare allerdings nicht. Die beiden Studios gießen also gewissermaßen Öl in ein Feuer, dass ohne Reaktion vermutlich innerhalb weniger Tage von selbst wieder ausgegangen wäre.

Bei dem geleakten Drehbuch handelt es sich auch angeblich nur um einen Entwurf, der für das Casting verschiedener Charaktere genutzt wurde beziehungsweise werden sollte. Zu so einem frühen Zeitpunkt könnte die Geschichte sicherlich ohne größeren Aufwand umgeschrieben oder anders ausgerichtet werden.

gamescom 2022: Square Enix kommt mit umfangreichem Merch-Angebot

Darum geht es in dem Leak

Es wurde ein Drehbuch geleaked, in dem sich allerlei Informationen zur Handlung des nächsten Tomb Raider befanden. Hier die Zusammenfassung der Geschichte:

„Lara Croft ist jetzt auf dem Höhepunkt ihres Könnens […] Vorbei sind die Tage der jungen, unerfahrenen Frau, die sich mit Fragen des Vermächtnisses und der familiären Abrechnung beschäftigt. […] Lara hat ihre Kindheit hinter sich gelassen und voll und ganz dem Leben einer Abenteurerin verschrieben… ihre legendäre Karriere wurde gelobt und in den Boulevardzeitungen abgedruckt, Abenteuergeschichten, die eine neue Generation von Grabräubern dazu inspiriert haben, ihr Glück in der Welt zu suchen. […] In dieser neuen Phase ihres Lebens akzeptiert Lara ihren Platz inmitten der Ruinen voll und ganz. Viele Jahre lang tauchte Lara in die Tiefen vergessener Orte ein, spielte Katz und Maus mit vielen ruchlosen Gegnern und arbeitete daran, die verlorenen Geheimnisse der Welt aufzudecken, zu bewahren und zu schützen, damit sie nicht in die falschen Hände fallen. […] Der Beginn des nächsten Kapitels stellt Lara vor ein typisches erwachsenes Problem: Sie steht vor etwas, das zu groß ist, um es allein zu bewältigen. […] In diesem neuen Abenteuer wird Lara einer Herausforderung begegnen, die sie nur mit einem Team an ihrer Seite bewältigen kann. Zusammenarbeit ist ihr fremd: Sie war immer allein erfolgreich, daher ist sie in dieser Situation ein Fisch auf dem Trockenen.”

Nach den Geschehnissen des dritten Teils erwartet uns also ein Zeitsprung. Lara ist älter und muss sich mit anderen Grabräuber*innen zusammenschließen, um ein neues Abenteuer zu bestehen und vermutlich die Welt zu retten.