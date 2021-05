Die beliebte The Last of Us-Spielreihe von Naughty Dog erhielt im vergangenen Jahr mit dem zweiten Teil The Last of Us 2 eine würdige Fortsetzung, die zum Verkaufsschlager wird. Auch wenn es über die Entwicklung der jungen Heldin Ellie viel zu diskutieren gibt, so konnte das neue Spiel der Reihe optisch wie inhaltlich überzeugen. Zudem wurde das Action-Adventure mit zahlreichen Preisen überhäuft.

Wer das für die PS4 konzipierte Spiel nun auf der neuen Next-Gen-Konsole PS5 spielen möchte, dem bietet Naughty Dog gemeinsam mit Playstation ab sofort einen kostenlosen Performance-Patch an.

Wann steht das Performance-Patch für die PS5 zur Verfügung? Das von zahlreichen Spieler*innen der Community geforderte Update zur PS5 steht ab sofort über den Playstation-Store zum Downloaden zur Verfügung.

Und so funktioniert es: Sobald Patch 1.08 für The Last of Us 2 auf eurer PS5-Konsole installiert ist, wird euch über einen Schalter in der Anzeige-Optionen angeboten, zwischen einem Bildfrequenz-Ziel von 30 FPS oder 60 FPS auszuwählen. Damit könnt ihr eure bevorzugte Bildfrequenz auswählen – passend zum Rest der Verbesserungen, die Teil der Rückwärtskompatibilität von PS5 mit PS4-Spielen sind. Dazu zählt etwa eine verbesserte Auflösung, schnellere Ladezeiten und einiges mehr. Weitere Optimierungen sind geplant und dürften auch den Support des DualSense-Controller beinhalten.

Naughty Dog ergänzt dazu:

„Das Team hat sich die Hardware von PS5 und die Möglichkeiten, die sie seit dem Launch im letzten Jahr eröffnet, genau angeschaut, und wir sind sehr gespannt darauf, was die Zukunft noch bringen wird. Dieser Patch ist nur der erste Schritt für unsere Arbeit auf PS5. Wir geben euch Bescheid, sobald wir mehr Neuigkeiten für euch haben!“

The Last of Us: PS5-Remake, Ideen zu Teil 3 und HBO-Serie

Derweil zeigt sich Naughty Dog-Chef Neil Druckmann offen für einen weiteren Teil der Spielreihe: Man habe bereits erste Ideen für The Last of Us 3 gesammelt, jedoch dürfte es laut dem Entwicklerstudio noch eine ganze Weile dauern, bis das Spiel erscheinen wird. Neil Druckmann betonte in einem jüngst gegeben Interview ausdrücklich, dass man sich Zeit für die Entwicklung der Story und deren Umsetzung lassen möchte und nichts überstürzen wolle. Hinzu kommt, dass das Studio gerüchteweise derzeit an einem PS5-Remake zu The Last of Us arbeite. Nähere Details gibt es noch nicht.

The Last of Us 2: Alternatives Ende enthüllt, das mehr Hoffnung gespendet hätte

In der Zwischenzeit nimmt die Produktion einer angekündigten The Last of Us-Serie Formen an. Der US-Sender HBO, die ja schon „Game of Thrones“ erfolgreich verfilmten, hat für die Hauptrollen Bella Ramsey („Game of Thrones“) als Ellie und Pedro Pascal („The Mandalorian“) als Joel gefunden. Gabriel Luna („Terminator: Dark Fate“) stellt Joels Bruder Tommy dar. Inhaltlich basiert die Serie zunächst auf dem ersten Spiel, könnte aber mit weiteren Staffel auch Teil 2 abdecken. Creative Director Neil Druckmann ist persönlich an der Adaption beteiligt. Ein Release-Termin dürfte frühestens 2022 erfolgen.

