PS Plus auf PS4/PS5: Alle Infos zu Kosten, Spielen und Vorteilen der Mitgliedschaft

PS Plus (eigentlich PlayStation Plus) ist ein kostenpflichtiger Abo-Dienst von Sony, der verschiedene Vorteile für Besitzer einer PS4 oder PS5 bietet. Um euch im Dschungel der Möglichkeiten einen Überblick über den Dienst zu verschaffen, beantworten wir euch hier alle wichtigen Fragen von Kosten über Vorteile bis hin zu kostenlosen Spielen.

Was ist PS Plus?

PlayStation Plus (kurz: PS Plus) wurde im Juni 2010 auf den hauseigenen Sony-Konsolen eingeführt und ist für PlayStation-Besitzer (PS3, PS4 oder PS5) entsprechend nutzbar. Der Premium-Onlinedienst kann in Form eines kostenpflichtigen Abonnements für wahlweise einen, drei oder zwölf Monate aktiviert werden.

Was beinhaltet PlayStation Plus?

Eine Mitgliedschaft bei PS Plus ist unverzichtbar, wenn ihr PS4- oder PS5-Spielen im Multiplayer zocken wollte. Der Dienst schaltet also überhaupt erst die Möglichkeit frei, Online (mit Freunden) spielen zu können. Doch das ist noch nicht alles, obendrauf gibt es einige zusätzliche Vorteile:

Monatlich kostenlose Spiele für PS5 und PS4 im PlayStation Store

für PS5 und PS4 im PlayStation Store Exklusive Aktionen und Rabatte im PS Store

Exklusive Themes und Designs

Automatischer Download von Spiel-Patches im Ruhemodus

Exklusiver Vorabzugriff auf Testversionen, Demos und öffentliche Betas

100 GB Online-Speicher für Spielstände

Zugriff auf die PlayStation Plus-Sammlung mit 20 der besten PS4-Spiele

Ohne PS Plus könntet ihr Spiele wie GTA 5 überhaupt nicht Online zocken. © Rockstar Games

Wie viel kostet PS Plus?

Je nachdem für wie viele Monate ihr PS Plus aktivieren möchtet, fallen unterschiedlich hohe Preise für ein Abo an, die Kosten unterscheiden sich auf PS4 und PS5 jedoch nicht. Das sind die aktuellen Preise für die jeweiligen Abozeiträume:

PS Plus im Angebot: Glücklicherweise ist die PlayStation Plus-Mitgliedschaft häufiger an Rabattaktionen beteiligt und kann demnach in regelmäßigen Abständen zu einem reduzierten Preis erworben werden. Die Ersparnis bei einem Kauf von einem vollem Jahr PS Plus ist dabei mit bis zu 44 Prozent stets am größten.

Wo kaufe ich mein PS Plus Abo?

Eure Mitgliedschaft könnt ihr bei verschiedenen Händler erwerben. Entweder direkt via PlayStation Network über den PlayStation Store eurer PS4 und PS5 oder über verschiedene Händler, die das Abo zumeist in Form von Geschenkkarten mit einem Download- oder Gutscheincode verkaufen. Eine Auswahl findet ihr hier:

Amazon

MediaMarkt

Saturn

Wie aktiviert man den PS Plus-Code?

Habt ihr euch eine Gutscheinkarte mit einem Code gekauft und möchtet ihn nun auf eurer PS4/PS5 einlösen, könnt ihr dies über euren PSN-Account entweder am PC oder direkt über den PlayStation Store eurer Konsole tun:

Wählt dafür im PlayStation Store (oder in eurem Konto auf der Website) den Menüpunkt Codes einlösen Gebt den Code in das Feld ein und achtet auf Groß- und Kleinschreibung Klickt auf Einlösen Das Guthaben wurde aktiviert und auf eurem PSN-Konto gutgeschrieben

PS Plus im PS Store kaufen: Möchtet ihr euer Abo direkt im PlayStation Store kaufen, müsst ihr im PlayStation-Network eures PSN-Profils nur eine gültige Zahlungsart, wie Kreditkarte, PayPal oder ein ausreichendes PSN-Guthaben hinterlegen und so bezahlen. Dort könnt ihr eure Mitgliedschaft auch direkt verlängern.

Automatische Verlängerung des PS Plus-Abos deaktivieren

Besitzt ihr ein Abo bei PlayStation Plus, wird die automatische Verlängerung eurer Mitgliedschaft aktiviert. Ihr müsst diese Option deaktivieren, wenn ihr nicht wollt, das euer Abonnement nach Ende der Laufzeit von alleine verlängert und eure Zahlungsmethode belastet wird.

So geht’s: Um sie zu deaktivieren, meldet euch auf eurer Konsole oder auf der PlayStation-Website mit eurem Sony-Account an und befolgt diese Schritte:

Website

Geht auf eurer Konto (Avatar) und wählt Abonnementverwaltung Anschließend wählt ihr die Option Automatische Verlängerung ausschalten.

PS4

Geht im Hauptmenü auf Einstellungen Anschließend auf Konto-Verwaltung Wählt danach Kontoinformationen und PlayStation-Abonnements Unter PlayStation Plus wählt ihr Automatische Verlängerung ausschalten.

PS5

Ruft die Einstellungen auf und wählt Benutzer und Konten. Wählt anschließend Konto und darunter den Punkt Zahlung und Abonnements Sucht unter Abonnements PS Plus und deaktiviert das Abo mit Automatische Verlängerung ausschalten.

Kündigt ihr euer Abo, verliert ihr auf den Zugriff auf eure heruntergeladenen PS Plus-Games. © Sony

PS Plus kündigen: Wie geht das?

Auf diesem oben beschriebenen Weg kündigt ihr euer Abo dementsprechend auch. Tut ihr dies nicht rechtzeitig, erhaltet ihr euer Geld dafür nicht zurück, sondern müsstet den Dienst bis zum Ende der entsprechenden Laufzeit nutzen.

Aber: Ihr könnt eure PS Plus-Aboverlängerung stornieren, wenn ihr dies innerhalb von 14 Tagen nach der Verlängerung beziehungsweise dem Kauf tut. Um diese Stornierung vorzunehmen, müsst ihr euch an den Support von Sony wenden und in einem Formular eure Daten angeben, wie PSN-ID und E-Mail-Adresse.

Was ist, wenn ich mein Abo bereits genutzt habe? Dann wird Sony eure Rückerstattung entsprechend angleichen und euch nach der Stornierung nur einen Teil auszahlen.

Achtung: Ihr erhaltet eure Rückerstattungssumme lediglich in Form von PSN-Guthaben.

Welche Spiele stecken in der PS Plus Collection?

Mit Release der PlayStation 5 wurde zusätzlich die PS Plus-Sammlung in das Abo eingeführt, in der 20 der besten PS4-Spiele enthalten sind. Die Spiele sind dabei exklusiv für die Next-Gen-Konsole verfügbar und profitieren von den PS5-Vorteilen wie höheren Ladegeschwindigkeiten und stabileren Framerates. Doch mit einem Trick können auch PS4-Spieler auf die Games zugreifen:

PS5: So aktiviert ihr die PS Plus Collection auch auf der PS4

Liste der PlayStation Plus Collection: Alle Spiele

In der PS Plus Sammlung stecken auch viele ehemalige Gratis-PS Plus-Games. © SIE

PS Plus-Spiele des Monats

Eines der Highlight einer PS Plus-Mitgliedschaft sind wohl die kostenlosen Spiele, die jeden Monat freigeschaltet werden und nur für einen begrenzten Zeitraum als Gratis-Game im PlayStation Store verfügbar sind. Habt ihr sie jedoch einmal „gekauft“, stehen sie euch für immer zum Spielen zur Verfügung, vorausgesetzt: ihr habt ein aktives PS Plus Abo.

Wann werden die neuen PS Plus-Spiele bekannt gegeben?

Zwar gibt es hier gelegentlich Abweichungen beim genauen Datum, die Enthüllung der Gratis-Spiele erfolgt jedoch für gewöhnlich am letzten Mittwoch eines Monats.

Beispiel: Die kostenlosen Spiele für den Mai 2021 werden voraussichtlich am 28. April 2021 enthüllt. Ihre Gratis-Freischaltung im PlayStation Store erfolgt schließlich am 4. Mai 2021.

Wann können die neuen PS Plus-Spiele heruntergeladen werden?

Die Freischaltung der Games im PS Store erfolgt stets am ersten Dienstag des Folgemonats um die Mittagzeit gegen 12:00 Uhr. Auf PlayCentral.de halten wir euch darüber stets auf dem Laufenden.

Ist PS Now in PS Plus enthalten?

Nein. PlayStation Now ist ein separater Dienst, der euch das Online-Cloud-Gaming zahlreicher Games zur Verfügung stellt und unabhängig von PlayStation Plus besteht. Mit dem Streamingdienst können mehr als 700 PS2-, PS3- und PS4-Spiele heruntergeladen und gestreamt werden. Auch die Bibliothek dieses Dienstes wird jeden Monat um neue AAA-Titel erweitert.

PlayStation Now enthält den Online-Zugriff auf eine Vielfalt an Spielen. © Sony

Was ist der Unterschied zwischen PS Now und PS Plus?

Bei PS Now handelt es sich um einen Cloud-Gaming-Dienst von Sony, der den sofortigen Online-Zugriff und das Streamen zahlreicher alter und aktuellerer Games ermöglicht, während der PS Plus-Service verschiedene Vorteile und Bonusfunktionen für PS4 und PS5 beinhaltet und freischaltet.