PS5: Erscheint der DualSense-Controller bald in zwei neuen Farben?

Nachdem die PS5 nun seit über einem halben Jahr auf dem Markt ist, wünschen sich einige bereits ein wenig optische Abwechslung. Vor allem die Tatsache, dass der DualSense-Controller nur in einem schwarz-weißen Design vorliegt, stört jene Fans, die ein wenig mehr Farbe oder zumindest ein klassisches Schwarz bevorzugen.

Nun könnt der PS5-Controller jedoch bald in zwei weiteren Farbvarianten erscheint, wenn man den aktuellsten Leaks glaubt.

PS5-Controller in neuen Farben: DualSense in Schwarz?

Die spanische Website Area Jugones hat offenbar eine Reihe interner Informationen erhalten, die auf weitere Farbvarianten des DualSense-Controllers hinweisen. Bereits zuvor hat die Seite korrekte Informationen zu PlayStation Plus veröffentlicht, sodass die plauderfreudigen Kontakte der Betreiber*innen nicht ganz unglaubwürdig erscheinen.

In welchen Farben soll es den DualSense noch geben? Laut der Quellen soll Sony an zwei neuen Varianten arbeiten, die sogar schon bald angekündigt und veröffentlicht werden sollen. Folgende Farbvarianten stehen dabei im Raum:

Rot und Schwarz

Schwarz und Grau

Wie genau sich die einzelnen Farbflächen dabei auf dem PS5-Controller verteilen werden, erwähnen die Insider nicht.

Werden wir bald einen schwarzen oder roten DualSense halten? © Sony Interactive Entertainment

Wie realistisch sind die neuen Controller-Farben? Es ist nicht allzu abwegig, dass Sony nun allmählich über neue Farben für den DualSense nachdenkt. Immerhin liegt der Release der PlayStation 5 nun schon einige Monate zurück und in der Vergangenheit kündigte das Unternehmen bereits an, dass künftig weitere Farben verfügbar sein werden. Zum damaligen Zeitpunkt hatte SIE jedoch noch keinerlei konkrete Pläne in diese Richtung.

PS5: So würde Sonys Next-Gen-Konsole in Schwarz aussehen

Der Vorgänger-Controller DualShock 4 der PS4 ist inzwischen ebenfalls in über 25 verschiedenen Farben erhältlich. Wann der Controller der PlayStation 5 bei dieser farblichen Vielfalt ankommt, ist noch fraglich. Vielleicht beginnt die vergrößerte Auswahl jedoch schon zeitnah mit den geleakten neuen Varianten.