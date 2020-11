PS5: DualSense auch in anderen Farben? Sony gibt eine klare Antwort

Am 12. bzw. 19 November 2020 erscheint Sonys PS5. Bislang hat das japanische Unternehmen die neue Konsole lediglich mit weißen Seitenteilen in Kombination mit einem weißen DualSense-Controller vorgestellt. Doch bereits kurz nach der Präsentation wurde der Ruf vieler Fans nach verschiedenen Farben für PlayStation 5 und Controller laut.

Der DualSense wird auch in anderen Farben erhältlich sein

Zum Glück wissen wir, dass sich die beiden Seitenteile der PS5 recht mühelos abnehmen lassen. Dass Sony in Zukunft also auch Plates in anderen Farben und mit möglicherweise aufwändigen Artworks anbieten wird, gilt als sehr wahrscheinlich. Eine offizielle Ankündigung gab es bis zum jetzigen Zeitpunkt hingegen aber noch nicht.

Dafür hat Sony auf dem PlayStation Blog innerhalb eines sehr umfangreichen FAQ aber eine andere Frage beantwortet, die Fans sehr freuen dürfte. Demnach wird der DualSense zukünftig nicht nur in weiß mit schwarzen Akzenten angeboten, sondern auch in anderen Farben erscheinen.

„In Zukunft werden weitere Farben verfügbar sein. Derzeit haben wir dazu aber keine Ankündigungen.“

Wirklich überraschend ist die Antwort seitens Sony aber nicht. Schließlich gab es auch den DualShock 4 Controller der PS4 in zahlreichen unterschiedlichen Farben, damit jeder Spieler zu seinem ganz persönlichen Favoriten greifen kann.

Zudem sollte nicht vergessen werden, dass Sony mit Konsolen-Zubehör wie unter anderem dem DualSense einen Teil des Umsatzes generiert. Schließlich ist es kein Geheimnis, dass Konsolen in der Regel sehr günstig angeboten werden und die Hersteller damit nur wenig bis überhaupt gar keinen Gewinn machen. Erst durch den Verkauf von Spielen, Zubehör und kostenpflichtigen Diensten (PS Plus, Xbox Game Pass) wird das gesamte Geschäftsmodell letzten Endes profitabel.