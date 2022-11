Andor: Wann spielt die neue Serie in der Star Wars-Timeline?

Das Star Wars-Universum ist seit dem ersten Kinofilm von George Lucas in den vergangenen fünf Jahrzehnten enorm angewachsen. Inzwischen gibt es 11 Kinofilme, animierte TV-Serien und mit The Mandalorian, Boba Fett, Obi-Wan Kenobi und Andor weitere Serien bei Disney+ im Angebot – mit vielen zukünftigen Projekten in Arbeit.

Da verliert man gerne schon einmal den Überblick, welche Story nun wann und in welcher Reihenfolge im Rahmen des Franchise in einer Galaxy weit, weit entfernt spielt. Disney+ hat bereits zum Start der Serie „The Mandalorian“ Abhilfe geschaffen und eine Grafik mit allen bis dato erschienen Filmen und Serien auf einer Timeline festgehalten und deren zeitliche Einordnung veranschaulicht.

Inzwischen ist viel passiert: Zeit die vorhandene Star Wars-Timeline um die neuen Pojekten zu erweitern und in eine inhaltlich chronologische Reihenfolge zu bringen. Insbesondere stellt sich hier die Frage, wo genau sich nun das „Rogue One“-Prequel „Andor“ einsortieren lässt. Das gleiche gilt für die „Obi-Wan Kenobi“-Serie.

Alle Star Wars-Filme und -Serien in der richtigen Reihenfolge

Star Wars: Episode 1 – Die dunkle Bedrohung (32 VSY)

Star Wars: Episode 2 – Angriff der Klonkrieger (22 VSY)

The Clone Wars (Film) (22 VSY)

The Clone Wars (Serie) (22-19 VSY)

Star Wars: Episode 3 – Die Rache der Sith (19 VSY)

The Bad Batch (19 VSY)

Solo: A Star Wars Story (13-10 VSY)

Obi-Wan Kenobi (9 VSY)

Star Wars Rebels (5-0 VSY)

Andor (5-0 VSY)

Rogue One: A Star Wars Story (0 VSY)

Star Wars: Episode 4 – Eine neue Hoffnung (0 VSY bzw. 0 NSY)

Star Wars: Episode 5 – Das Imperium schlägt zurück (3 NSY)

Star Wars: Episode 6 – Die Rückkehr der Jedi-Ritter (4 NSY)

The Mandalorian (9 NSY)

Das Buch von Boba Fett (9 NSY)

Ahsoka (9 NSY)

Star Wars Resistance (34-35 NSY)

Star Wars: Episode 7 – Das Erwachen der Macht (34 NSY)

Star Wars: Episode 8 – Die letzten Jedi (34 NSY)

Star Wars: Episode 9 – Der Aufstieg Skywalkers (35 NSY)

Während mit dem Release von Star Wars: The High Republic eine komplett neue Ära im „Star Wars“-Universum beginnt, die zeitlich Jahrhunderte vor den Filmen und Serien in dieser Timeline angesiedelt ist, dürfen wir uns in Zukunft mit neuen Serie wie Ahsoka oder The Acolyte auf weitere Geschichten aus der Skywalker-Saga freuen, die in den nächsten Jahren bei Disney+ an den Start gehen werden.