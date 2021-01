Lucasfilm hat zum Release von Star Wars: The High Republic Anfang des Jahres die Timeline des gesamten Franchise erweitert . Die neue Reihe von Comics und Romane aus dem „Star Wars“-Universum mit einer Fülle an neuen Geschichten und Charakteren spielt rund 200 Jahre vor der Skywalker Saga und bildet den Auftakt einer völlig neuen Ära: Das Goldene Zeitalter der Jedi.

Die neue Timeline des gesamten Star Wars-Universum bildet nicht nur die neue Ära ab, auch bekommen sämtliche bekannten Zeitalter der Saga eine neue Bezeichnung. Damit füllt Star Wars und Lucasfilm die Zeitspannen zwischen den großen Film-Trilogien und den Serien und Spin-offs wie „Clone Wars“, „Rogue One“ und „Rebels“ erstmals mit Namen.

Neue Star Wars-Timeline © Star Wars/Lucasfilm

Star Wars: Neue Timeline mit allen Filmen und Serien

Den Anfang macht The High Republic mit zahlreichen neuen Geschichten, die rund 200 Jahre vor Episode 1 angesiedelt sind.

mit zahlreichen neuen Geschichten, die rund 200 Jahre vor Episode 1 angesiedelt sind. Weiter geht es mit Fall of the Jedi und der Prequel-Trilogie mit Episode 1 bis 3 sowie der Serie The Clone Wars , die zwischen Episode 2 und Episode 3 spielt.

und der Prequel-Trilogie mit Episode 1 bis 3 sowie der Serie , die zwischen Episode 2 und Episode 3 spielt. Reign of the Empire als neue Ära zwischen den Film-Trilogien umfasst den Film Solo: A Star Wars Story sowie die kommende Serie The Bad Batch .

als neue Ära zwischen den Film-Trilogien umfasst den Film sowie die kommende Serie . Weiter geht es mit Age of Rebellion und der Original-Trilogie mit Episode 4 bis 6 sowie dem Prequel-Film Rogue One . Hier dürfte sich wohl auch die neue Rogue One-Serie einsortieren.

und der Original-Trilogie mit Episode 4 bis 6 sowie dem Prequel-Film . Hier dürfte sich wohl auch die neue einsortieren. The New Republic beinhaltet die Serie The Mandalorian , sowie die dazugehörigen weiteren Serien wie Boba Fett .

beinhaltet die Serie , sowie die dazugehörigen weiteren Serien wie . Rise of the First Order bildet schließlich mit der Sequel-Trilogie (Episode 7 bis 9) und der Serie Star Wars: Resistance den vorläufigen Abschluss der neuen Timeline.

Star Wars Day 2020 auf Disney Plus: Die komplette Skywalker-Saga und sämtliche Serien

Weitere Star Wars-Filme und Serien

Der Ausschnitt der neuen Timeline enthält nicht die Ära The Old Republic aus den Videospielklassikern, die zeitlich noch vor The High Republic angesiedelt ist. Auch wie sich die nächsten Kinofilm wie Rogue Squadron von „Wonder-Woman“-Regisseurin Patty Jenkins oder der Star Wars-Film von Kevin Feige in die Timeline einsortieren, ist noch nicht bekannt.

In den nächsten Monaten und Jahren dürfen wir uns zudem auf viele weitere Serien aus dem „Star Wars“-Universum freuen, wie Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, Lando und einige mehr. Unklar ist auch hier, wo sich die neuen Produktionen in der neuen Timeline einsortieren lassen.

Star Wars: The High Republic präsentiert jungen Jedi-Meister Yoda