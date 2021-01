Mit Star Wars: The High Republic schlägt ein neues Kapitel in der Saga auf: Die goldene Ära der Jedi-Orden. Die Geschichten in den zahlreichen Comics und Roman spielen rund 200 Jahre vor den bekannten und beliebten Storys rund um Luke Skywalker, Prinzessin Leia, Han Solo mit Chewie und dem legendären Darth Vader.

Ein Wiedersehen gibt es dennoch: Jedi-Meister Yoda. Der beliebte und allwissende Jedi-Meister nimmt auch in den neuen Geschichten mit vielen neuen Charakteren und Gegenspielern einen wichtigen Part ein. Erstmals dürfen wir Yoda so erleben, wie wir ihn noch nie zuvor gesehen haben: Als junger Jedi-Meister, der für Gerechtigkeit in einer Galaxie weit, weit entfernt kämpft.

Star Wars: The High Republic – Alles, was du zum Start der neuen Reihe wissen musst!

Neue Helden und eine galaktischen Katastrophe

In den ersten Comics, die seit dem 5. Januar erschienen sind, stehen die Jedi auf ihrem Höhepunkt als Beschützer von Frieden und Gerechtigkeit in einer hoffnungsvollen und optimistischen Zeit. Die junge Republik steht unter dem Schutz des Jedi-Orden und bringt Frieden in die Galaxie weit, weit entfernt.

Star Wars: The High Republic – Was steckt hinter der neuen Star Wars-Ära?

Eine gewaltige Raumstation namens Starlight Beacon wird in der Dark Zone installiert, um auch in den entferntesten Winkeln der Galaxis, wie dem gefährlichen Outer Rim, Hoffnung und Frieden zu geben. Das entsendete Signal soll den Reisenden helfen, ihren Weg zu finden. Doch dann ereignet sich eine galaktische Katastrophe im Hyperraum und die friedvolle Republik wird von einer neuen Gefahr bedroht, den sich die Jedi-Ritter des Ordens stellen müssen.

Hier setzt der erste Comic ein: Die junge Jedi Avar Kriss wird während der galaxisweiten Katastrophe zum Helden und kann eine Menge Leben retten. Sie kehrt zu Starlight Beacon zurück und wird von den Jedi-Meistern Yoda und Vetar damit belohnt, Marshal der gewaltige Raumstation zu werden.

Erste Comics zu Star Wars: The High Republic

Die ersten Romane und Comics zu „Star Wars: The High Republic“ sind seit dem 5. Januar 2021 als neue Reihe bei Lucasfilm Publishing erschienen. Weitere Publikationen kommen am 2. Februar heraus, viele neue Comics und Romane zur neuen Ära sind für die nächsten Monate und Jahre geplant.

Star Wars: The High Republic © Star Wars/Marvel