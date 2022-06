Obi-Wan Kenobi Staffel 2 – Wie stehen die Chancen auf eine zweite Staffel?

Lange mussten Fans auf ein Wiedersehen mit Ewan McGregor als legendärer Jedi-Meister warten, dann war es endlich soweit: Die neue Serie Obi-Wan Kenobi ging bei Disney+ an den Start und erfüllt mit einem erneuten Aufeinandertreffen mit Darth Vader die innigsten Wünsche der Star Wars-Fanbase. Nun ist mit der 6. Folge die finale Episode zum epischen Ende der Serie. Doch stimmt das auch?

Bereits im Vorfeld wurden die Rufe der vielen Fans nach einer 2. Staffel laut. Bislang hat sich der Autor Joby Harold gegen eine Fortsetzung der als abgeschlossene Miniserie angedachte Produktion ausgesprochen. Doch inzwischen erhalten die Fans mit ihren Forderungen und Wünschen von den beiden Hauptdarsteller Ewan McGregor und Hayden Christensen prominente Unterstützung.

In einem Interview gaben die beiden Obi-Wan– und Vader-Darsteller Ewan McGregor und Hayden Christensen offen zu, dass auch sie gerne weitermachen möchten. McGregor etwa hofft innig darauf, dass es eine 2. Staffel geben wird, während Christensen noch einen Schritt weitergehen möchte und gute Chancen für eine eigene Darth Vader-Serie sieht – mit ihm in der Hauptrolle natürlich.

„I really hope we do another [season]. If I could do one of these every now and again — I’d just be happy about it”, meint Ewan McGregor.

„[Obi-Wan Kenobi] was definitely conceived as a standalone story. But I would love to continue with this character. You know, I think there’s certainly more there to explore and I would be so excited to get to do so”, meint Hayden Christensen.