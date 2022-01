RTX 3050 ab 15 Uhr bei Cyberport kaufen

Mit der GeForce RTX 3050 veröffentlicht Nvidia Ende Januar 2022 eine erste Einsteigerkarte für alle Spieler*innen, die „günstig“ aufrüsten und Games in einer Full-HD-Auflösung bei mittleren bis hohen Details erleben möchten. Die GeForce RTX 3050 steht in direkter Konkurrenz zur Radeon RX 6500 XT von AMD, die Mitte Januar 2022 veröffentlicht wurde und sich mit ihrem geringen Listenpreis von 199 US-Dollar eher an Einsteiger richten soll. Technisch ist sie allerdings mit nur 4 Gigabyte GDDR6-Speicher deutlich limitierter als das Nvidia-Pendant.

Kaufen könnt ihr RTX 3050 Grafikkarte ab dem Launch unter anderem im Onlineshop von Cyberport.

Custom-Modelle der RTX 3050 bei Cyberport kaufen

Bei Cyberport sind aktuell verschiedene Custom-Modelle der RTX 3050 verfügbar:

Ab wann kann ich die RTX 3050 bei Cyberport kaufen?

Ihr könnt die RTX 3050 voraussichtlich ab Donnerstag, den 27. Januar 2022 um 15 Uhr im Onlineshop von Cyberport kaufen.

Wie viel kostet die RTX 3050?

Nvidia hat bei der GeForce RTX 3050 eine UVP von 249 US-Dollar ausgesprochen. Aufgrund der weiterhin angespannten Situation des Grafikkartenmarktes und einer sehr schlechten Verfügbarkeit solltet ihr aber mit einem deutlich höheren Preis rechnen. Zum Vergleich: die schwächere RX 6500 XT wird bei den verschiedenen Händlern aktuell zwischen stolzen 350 bis 400 Euro angeboten.

Deshalb rechnen wir aktuell damit, dass auch die RTX 3050 aufgrund einer generell sehr hohen Nachfrage bei Grafikkarten deutlich über der UVP angeboten wird. Die Preise könnten sich durchaus zwischen 400 bis 450 Euro bewegen. Letztendlich werden aber die Wochen nach dem Release zeigen, in welcher Höhe sich die Preise für die RTX 3050 einpendeln wird.

Welche Händler verkaufen die RTX 3050?

Die RTX 3050 wird zum Verkaufsstart bei verschiedenen Händlern angeboten. Wir empfehlen euch einen Blick in den Onlineshop von Mindfactory, Cyberport, Proshop, Alternate, Amazon, Saturn, MediaMarkt und Notebooksbilliger zu werfen. Vor allem die ersten vier Händler dürften ab dem Launch erste Karten im Sortiment haben.