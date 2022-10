Neues PS5-Bundle mit God of War Ragnarök – Was ist drin?

Die PlayStation 5 erscheint in Kürze in einer neuen Version. Das neue Bundle beinhaltet zum einen die PS5 und zum anderen eine Version von God of War Ragnarök – es erscheint am 9. November 2022.

Bei der PS5 im neuen Paket handelt es sich um die Konsole mit Laufwerk, wohingegen das Spiel mit einer digitalen Kopie auf euch wartet.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Schade: Das Bundle enthält keine Version des neuen, limitierten DualSense-Controller in der „God of War Ragnarök“-Edition, sondern lediglich einen herkömmlichen DualSense. Das hätte sich doch durchaus angeboten?

Wie viel kostet das PS5-Bundle? Der Preis wurde bislang noch nicht bekannt gegeben, aber wir gehen von 549 Euro aus.

Das Bundle ist im Grunde also recht ähnlich zu dem Horizon: Forbidden West-Bundle, das in diesem Jahr auf den Markt kam.

God of War Ragnarök wird episch!

Bei „God of War Ragnarök“ handelt es sich um das Sequel zum God of War-Reboot aus dem Jahre 2018. Wir schlüpfen einmal mehr in die Haut von Kratos, mit seinem Sohn Atreus an unserer Seite, und nehmen es mit den nordischen Göttern auf.

Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber bei uns in der Redaktion ist die Vorfreude auf das neue GoW schon gigantisch!

Deshalb haben wir hier vor dem Release des Spiels ein paar Kleinigkeiten für euch zum Einstimmen. Hier lest ihr zum Beispiel, mit welchen vielversprechenden Charakteren wir es in Ragnarök zu tun bekommen: und ich sage mal so, es sind so einige! Alte und neue Gesichter sind mit von der Partie.

Und hier erfahrt ihr, welche offenen Fragen es nach dem ersten Teil gibt. Ob sie uns das Sequel alle beantworten wird? Wir sind gespannt!

Werdet ihr euch diese Bundle-Version zulegen oder seid ihr mittlerweile im Besitz einer PlayStation 5? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns!