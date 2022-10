Diesen 10 Charakteren begegnet ihr in God of War Ragnarök

In God of War Ragnarök werden Kratos und Atreus Bekanntschaft mit zahlreichen Charakteren machen. Einige Gesichter kennt ihr bereits aus dem Vorgänger God of War, einige sind brandneu in der heißerwarteten Fortsetzung.

Die Charaktere aus God of War Ragnarök

Wir zeigen euch 10 Charaktere, die ihr in „God of War Ragnarök“ antreffen werdet und stellen sie euch kurz vor!

Kratos

Kratos ist der Hauptprotagonist und der titelgebende God of War. Ursprünglich stammt der Kriegsgott aus Griechenland und wurde dort unter anderem der Geist Spartas genannt. Nachdem er durch eine Falle des Gottes Ares seine Familie tötete, zog Kratos den Zorn der griechischen Götter auf sich und bezwang den gesamten Olymp auf blutrünstige Weise.

Anschließend begab sich Kratos in den eisigen Norden und begann dort ein neues Leben. Mit seinem Sohn Atreus legt er sich nun mit den nordischen Göttern an, während er versucht, seiner Rolle als Vater gerecht zu werden. Seine Waffen: Die Leviathanaxt, die Chaosklingen und seine bloßen Fäuste.