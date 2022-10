Diese offenen Fragen muss God of War Ragnarök unbedingt beantworten!

Der Release von God of War Ragnarök steht kurz bevor. In bereits wenigen Wochen – am 9. November 2022 – werden wir das Abenteuer um Kratos und Atreus in den nordischen Gefilden weiterverfolgen können. Hoffentlich werden wir auch einige Fragen beantwortet bekommen, die der Vorgänger von 2018 offengelassen hat.

Wir stellen euch die brennendsten Fragen vor, die „God of War Ragnarök“ unbedingt lösen muss.

Ist der Tod von Kratos unausweichlich?

Eine der wohl interessantesten Fragen überhaupt: Wird es Kratos’ Schicksal sein, während Ragnarök seinen Tod zu finden oder kann der Kriegsgott überleben?

In Jötunheim entdecken Kratos und Atreus eine Wandmalerei, welche die Vorsehung der Riesen abbildet. Sie zeigt einen blutüberströmt auf den Boden liegenden Kratos und soll vermeintlich den Tod von Kratos voraussagen.

Was passiert mit Kratos während Ragnarök? © Sony Interactive Entertainment

Ist es also seine Bestimmung in den Geschehnissen zu sterben? Immerhin soll „God of War Ragnarök“ das Finale der aktuellen Reihe in der nordischen Mythologie darstellen und mit Ragnarök erwartet uns nichts anderes als ein Weltuntergang.

Oder schafft es der Geist Spartas die Prophezeiung zu ändern und dem Tod von der Schippe zu springen?

Die Wandmalerei könnte aber auch anders gedeutet werden. Womöglich handelt es sich um einen gemeinsamen Plan von Atreus und Kratos, um einen Tod vorzutäuschen. Vielleicht stirbt Kratos auch wirklich. Der Tod wäre dabei nur nicht von Dauer. Kratos würde danach wiederbelebt werden. Was meint ihr?

Was ist Atreus’ wahres Schicksal?

In Atreus stecken weitaus mehr Kräfte als der Junge bislang ahnt. Immerhin handelt es sich bei um einen Halbgott, aber auch um einen Nachfahren der Frostriesen. Seine Mutter Faye gehörte schließlich zu diesem mächtigen Stamm. Sie nannte ihren Jungen eigentlich Loki. Doch welche Bestimmung erwartet ihn?

© Sony Interactive Entertainment

Es könnte sein, dass Kratos’ Schützling sich gegen seinen Ziehvater stellen könnte. Im Verlauf der Handlung von „God of War“ – besonders nachdem Atreus erfährt, dass er ein Halbgott ist – lehnt er sich immer häufiger gegen Kratos auf und verfällt in unkontrollierte Rage. So sticht er zum Beispiel mehrmals in Rage auf Modi ein und tötet ihn.

Auch im Trailer zu „God of War Ragnarök“ können wir ihn im Zwist mit seinem Vater sehen.

Werden sich die Bande von Kratos und Atreus lösen und sie stehen am Ende gar nicht mehr auf einer Seite?

Und wird Atreus seine Kräfte für das Gute oder etwas Schlechtes nutzen? Immerhin steht er im direkten Zusammenhang mit dem nahenden Ragnarök.

Wie kam Kratos nach Midgard?

Diese Frage wurde sogar bereits beantwortet, allerdings nicht in der Spielereihe selbst, sondern nur in einem Begleitroman. Wir würden uns aber sehr wünschen, dass wir in „God of War Ragnarök“ sehen können, wie Kratos überhaupt von Griechenland nach Midgard gelangt ist.

© Sony Interactive Entertainment

Freiwillig geschah seine Reise nämlich überhaupt nicht. Im Roman von J.M. Barlog (dem Vater von „God of War“-Director Cory Barlog) wird erzählt, dass Kratos von einer Frau und drei Wölfen nach Midgard gezerrt wurde.

Bei den Wölfen handelt es sich um Fenrir, Skoll und Hati, was interessant ist. Denn in „God of War Ragnarök“, werden wir ebenfalls (vermutlich genau diese) Wölfe antreffen.

Zudem stehen sie in direktem Zusammenhang mit Ragnarök. Wer die mysteriöse Frau ist, bleibt allerdings noch ein ungelüftetes Geheimnis, da Kratos sie aufgrund ihres langen Gewandes nicht erkennen konnte.

© Sony Interactive Entertainment

Wer blies das Horn und rief die Weltenschlange?

Als Kratos den kranken Atreus zurück zu Freyas Haus trägt, bläst jemand das große Horn am See der Neun und ruft damit die Weltenschlange Jörmungandr. Wer das war, bleibt es Mysterium. Das aber ziemlich sicher ein Schlüsselelement in der Story von GoW Ragnarök sein dürfte.

© Sony Interactive Entertainment

Warum? Wir haben da zumindest eine Theorie: Es gibt nur zwei bekannte Personen, die die alte Sprache beherrschen und die Weltenschlange rufen könnten und das sind Atreus und Mimir.

Beide befanden sich bei Kratos als das Horn geblasen wurde. In „God of War Ragnarök“ befindet sich die Weltenschlange eingefroren im Eis, wie auf einem Bild zu sehen ist. Vermutlich werden Kratos und Atreus aber die Hilfe der Weltenschlange in „God of War Ragnarök“ benötigen.

Es ergibt sich die Theorie, dass Kratos, Atreus und Mimir in der Zeit zurückreisen werden, um die Weltenschlange während der Geschehnisse des Vorgängers zu rufen. Demnach sind es Atreus oder Mimir, die das Horn blasen werden und die Entwickler haben diesen Story-Strang bereits vorbereitet.

© Sony Interactive Entertainment

Was war mit Faye?

Faye gehört zu den mysteriösesten Figuren in der gesamten „God of War“-Reihe, und das obwohl sie sogar die Frau von Kratos und Mutter von Atreus ist.

Zu Beginn von „God of War“ ist sie bereits tot und Kratos und Atreus machen sich auf, um ihren letzten Willen zu erfüllen: Ihre Asche vom höchsten Berggipfel von Jötunheim zu verstreuen.

© Sony Interactive Entertainment

Kratos schätze sie für ihre Kampfkünste, außerdem wurde für sie die Leviathanaxt von Brok und Sindri geschmiedet, welche später an Kratos überging. Es ranken sich viele Geheimnisse um Faye. Während Kratos ihr seine blutrünstigen Geheimnisse anvertraute, weiß der Geist Spartas doch sehr wenig über sie.

So war Faye in Wahrheit eine Angehörige der Frostriesen namens Laufey und eine große Kriegerin, die gegen die Asen kämpfte. Doch warum verschwieg sie dies ihrer Familie?

© Sony Interactive Entertainment

Und hat sie einen Plan, der über ihren Tod hinausgeht? Immerhin konnte sie als Riesin die Zukunft sehen. Am Ende ihrer Reise nach Jötunheim entdecken Kratos und Atreus Wandmalereien mit den bisherigen Geschehnissen. Faye könnte sie aus weitreichenderen Gründen auf die lange Reise geschickt haben, die mit dem Schicksal der Riesen und mit Ragnarök zu tun haben.

Was passierte mit den Riesen?

Apropos „Riesen“: Ja, das Ende des Vorgängers gibt viele Rätsel auf. Als Kratos und Atreus den höchsten Gipfel von Jötunheims erreichen und die Asche von Faye verstreuen, zeigt sich ihnen ein ungeheuerlicher Anblick. Die Leichen der Riesen Jötunheims liegen vor den Augen der beiden Reisenden.

© Sony Interactive Entertainment

Thor scheint sie alle wirklich getötet zu haben, doch war dies wirklich so? Sind sie wirklich tot oder könnten sie durch eine andere Macht in Starre versetzt worden sein?

Zudem scheinen nicht alle Riesen getötet worden zu sein. Kratos und Atreus werden in „God of War Ragnarök“ auf das Mädchen Angrboda treffen, die ebenfalls zum Stamm der Riesen gehört. Von ihr dürfte das Duo vermutlich auch mehr über Faye erfahren können.

© Sony Interactive Entertainment

Ähnlich verhält es sich mit Kriegsgott Tyr, der sich mit den Riesen verbündete und von Odin weggesperrt wurde. Auch von ihm dürften Kratos und Atreus weitere Antworten bekommen.

Ob wir diese Fragen beantworten bekommen, werden wir erfahren, wenn God of War Ragnarök am 9. November 2022 für PS5 und PS4 erscheint.

Habt ihr noch weitere offene Fragen? Schreibt sie uns gern in die Kommentare!