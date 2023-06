One Piece auf Netflix: Diese Woche sollen neue Infos folgen

Dank Eiichiro Oda, dem Manga-Zeichner von One Piece, wissen wir bereits, dass die Netflix-Verfilmung in 2023 an den Start gehen soll. Die Live-Action-Adaption befindet sich auf der Zielgeraden und sollte in den kommenden Wochen anlaufen.

Schon in dieser Woche soll es neue Informationen zur Netflix-Serie geben. Womöglich werden wir sogar erstmals Trailer zur Serie zu sehen bekommen, in der wir die Charaktere und vor allem Ruffys Gummikräfte in Aktion sehen.

One Piece: Neue Informationen zur Netflix-Serie

Schon wieder ist es Mangaka Eiichiro Oda, der uns eine Nachricht zur kommenden Live-Action-Serie zu „One Piece“ hinterlässt. Seine Notiz wurde vom Shueisha-Verlag veröffentlicht, bei dem auch der Manga zu lesen ist. Oda erzählt, dass hinter der Serie eine jahrelange Arbeit steckt:

Die Live-Action-Version ist etwas, an dem wir hinter den Kulissen gearbeitet haben, sogar während wir [One Piece Film] Red und [One Piece] Stampede drehten.

Die Zeit für die Produktion lässt sich ganz einfach berechnen: One Piece Stampede erschien im Jahr 2019, weshalb sich die Netflix-Serie schon seit mindestens vier Jahren in der Mache befindet. Die Dreharbeiten wurden im vergangenen August abgeschlossen, der Großteil wurde in Kapstadt in Südafrika gedreht.

Wann gibt es die neuen Infos? Am 17. Juni 2023 soll das Netflix Fan Event „Tudum“ in Brasilien stattfinden. Die Veranstaltung wirbt mit einem ersten Blick auf kommende Netflix-Originale, darunter auch „One Piece“.

Der Cast und weitere Details zur Netflix-Serie

Bislang sind schon einige Infos zur „One Piece“-Serie durchgesickert. Die Serie wird einige Easter Eggs aus dem Manga und dem Anime enthalten, weshalb Fans genau hinschauen sollten. Auf einem ersten Poster konnten wir bereits die Silhouetten der Schauspielenden sehen, die die Figuren aus „One Piece“ verkörpern werden.

