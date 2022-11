One Piece (Netflix): Schaut genau, denn es gibt Easter Eggs aus dem Manga und Anime

© 1999 Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Viele Fans warten gebannt auf den Start der Realfilmserie zu One Piece, die demnächst bei Netflix zu sehen sein wird. In der Serie werden wir erneut die Anfänge der Abenteuer von Ruffy und Co. erleben, doch dieses Mal mit realen Schauspieler*innen.

In einem Gespräch mit YouTuber Nux Taku konnten Executive Producer Matt Owens einige neue Geheimnisse zur Realfilmserie entlockt werden, bei denen Zuschauer*innen wohl etwas genauer hinsehen müssen.

One Piece (Netflix) enthält Easter Eggs

Owens verriet, dass die Fangemeinde einen genauen Blick auf die Filmserie werfen sollte. Denn überall seien Easter Eggs versteckt, die auf die Manga- und Animeserie anspielen:

So sollen wir uns beispielsweise Steckbriefe der Kopfgelder, Zeitungsausschnitte und jeden noch so kleinen Dialog genauer ansehen bzw. anhören. Owen empfiehlt sogar, manche Stellen zu pausieren und Screenshots zu machen, da es wohl einige Dinge nur kurzzeitig im Bild zu sehen geben wird und so spannende Easter Eggs verpasst werden könnten.

Was könnte gezeigt werden? Möglicherweise sind einige Anspielen auf die Handlung zu sehen, die bislang noch gar nicht im Manga aufgetaucht sind. Da sich der Manga langsam dem Ende nähert, könnten durch die Easter Eggs wichtige Botschaften vermittelt werden, die uns Hinweise auf das große Finale geben könnten.

Falls ihr die Serie also schauen werdet, solltet ihr versuchen, auf jedes noch so kleine Detail zu achten. Auch wenn es keine neuen Erkenntnisse für die Handlung gibt, wird es dennoch spaßig sein, die Easter Eggs zu identifizieren.

Wann startet die Realserie zu One Piece auf Netflix? Hierzu müssen wir uns wohl noch ein wenig gedulden, denn bislang ist noch kein offizieller Starttermin bekannt. Auch der YouTuber konnte Owens keine weiteren Details entlocken.

Es bleibt abzuwarten, ob Netflix eine zweite Staffel zur Realfilmserie in Auftrag geben wird. Da in der Serie nur die Anfänge von Ruffys Abenteuern im East Blue zu sehen sein werden, gibt es noch viel Stoff, der in „One Piece“ (Netflix) auftauchen könnte.