© 1999 Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

One Piece ist nicht nur einer der erfolgreichsten Mangas samt nicht weniger beliebter Anime-Serie und diversen Filmen und Spielen. Nein, „One Piece“ wird von Netflix auch als Realfilm-Adaption verfilmt, also als Serie mit echten Schauspieler*innen. Jetzt gibt es endlich das erste richtige Poster und dazu noch ein richtig cooles Bild der ganzen Crew.

One Piece-Poster: Netflix haut gleich zwei coole Bilder raus

Erstes offizielles One Piece-Poster: Das Warten hat zumindest teilweise schonmal ein Ende. Der offizielle „One Piece“-Account zur Netflix-Serie hat jetzt endlich das erste richtige Poster zur Netflix-Serie veröffentlicht. Ihr könnt es euch hier ansehen:

Das war aber noch nicht alles. Zu diesem ersten Poster gibt es direkt auch noch einen Link, der auf die offizielle Netflix-Seite führt, wo wir uns an den Start der Serie erinnern lassen können. Dort lauert noch ein weiteres Bild, das Fan-Herzen höher schlagen lassen dürfte.

Hier seht ihr das zweite neue Bild zur One Piece-Serie von Netflix:

Das ist zu sehen: Die Strohhutpiratenbande von hinten, am Strand, vor der Going Merry (aka Flying Lamb). Das Ganze macht einen sehr hübschen Eindruck und vielen „One Piece“-Fans läuft bereits das sprichwörtliche Wasser im Mund zusammen.

Die einzigen Kritikpunkte scheinen bisher vor allem darin zu bestehen, dass Monkey D. Ruffy hier keine Sandalen trägt und dass das Schiff an sich eigentlich viel zu groß ist und generell etwas seltsam wirkt.

Wann kommt’s? Noch 2023. Auf der offiziellen Netflix-Seite, auf der ihr euch „One Piece“ jetzt schon auf die Erinnerungs- und Merkliste setzen könnt, steht jedenfalls „2023 werden die Segel gesetzt“. Sonst leider aber noch nichts, wir kennen den genauen Termin also leider noch nicht.

Wer spielt wen? Wenn ihr wissen wollt, welche Schauspieler*innen die Kult-Rollen übernehmen, findet ihr hier alle Infos zum One Piece-Cast.

Die 15 weltweit beliebtesten Charaktere in One Piece, die nicht zu den Strohhüten gehören, findet ihr in diesem PlayCentral-Artikel.

Wie findet ihr den Look der beiden Bilder? Was gefällt euch besser: Das Poster oder das andere Artwork? Schreibt es uns in die Kommentare.