One Piece auf Netflix: „Wir setzen sehr bald die Segel!“

© 1999 Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

© 1999 Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Endlich gibt es Neuigkeiten zur Netflix-Adaption von One Piece. Serien-Schöpfer und Erfinder Eiichiro Oda meldet sich höchstpersönlich mit einem Brief an die Fans zu Wort. Darin berichtet er von den Schwierigkeiten, die es bei der Produktion gegeben hat, zeichnet aber ein äußerst optimistisches Bild. Lange dauert es nicht mehr, bis wir die die Verfilmung mit echten Schauspieler*innen endlich gucken können.

Eiichiro Oda liefert Update zu One Piece von Netflix

Darum geht’s: Der One Piece-Manga wurde und wird bereits als Anime verfilmt. Aber in Kürze erscheint auch die erste Staffel der Realfilm-Adaption. Darin schlüpfen echte Schauspieler*innen in die Rollen von Monkey D. Ruffy, Lorenor Zorro und dem Rest der Strohhutpiratenbande.

Endlich ein Update: Die „One Piece“-Fans warten schon seit geraumer Zeit sehnsüchtig darauf, dass es endlich losgeht mit der Netflix-Serie. Bisher hieß es allerdings immer nur, dass die Verfilmung im Jahr 2023 an den Start gehen soll.

Jetzt plaudert der Zeichner und Schöpfer des Original-One Piece ordentlich aus dem Nähkästchen. Dabei lässt er tief blicken und überrascht mit einigen Problemen, die es bei der Produktion gab.

„Es hat sich angefühlt wie ‚wir versuchen alle, an denselben Ort zu kommen, also wie kommt es, dass wir nicht auf derselben Wellenlänge sind?‘ Es gab sogar eine Zeit, in der ich dachte ‚Ist eine ausländische Produktion überhaupt möglich?’“

Auf der Zielgeraden: Mittlerweile hätten sich die Schwierigkeiten aber in Wohlgefallen aufgelöst und das gesamte Team arbeite in Einklang miteinander. Ihm sei versprochen worden, dass ein Launch erst erfolge, wenn er zufrieden sei.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Alle Beteiligten brennen laut Eiichiro Oda voller Leidenschaft für das Projekt. Er habe das Team auch noch einmal daran erinnert, dass so eine Produktion vor allem Spaß machen solle. Dementsprechend breche jetzt der allerletzte Prozess an und alle acht „One Piece“-Episoden befänden sich in den letzten Zügen.

Wann geht’s los? Einen genauen Starttermin nennt der Serien-Schöpfer von „One Piece“ leider immer noch nicht. Aber zumindest verspricht er, dass „sehr bald“ die Segel gesetzt werden sollen.

Freut ihr euch auf die Serie? Habt ihr große Hoffnungen und was erwartet ihr allgemein von der Verfilmung? Schreibt es uns in die Kommentare.