Nintendo Switch 2 + Mario Kart World im Bundle: Das beliebteste Launch-Angebot im Überblick

Die Nintendo Switch 2 steht kurz vor dem Release – und ein Angebot sticht schon jetzt ganz besonders heraus: das Nintendo Switch 2 Bundle mit Mario Kart World. Kein Wunder, dass dieses Paket derzeit zu den meistgesuchten Themen auf Google gehört. Denn mit dem neuen Fun-Racer-Highlight Mario Kart World und der überarbeiteten Hybridkonsole bietet Nintendo einen perfekten Einstieg in die nächste Konsolengeneration.

In diesem Artikel erfährst du, was genau im Bundle enthalten ist, welche Vorteile es bietet, wo du es vorbestellen kannst – und warum es so schnell ausverkauft ist.

Was ist im Nintendo Switch 2 Mario Kart Bundle enthalten?

Das Bundle richtet sich an alle, die direkt zum Launch der neuen Nintendo-Konsole voll durchstarten wollen. Es besteht aus:

der Nintendo Switch 2 Standardkonsole

den neuen Joy-Con 2 Controllern

einem Download-Code für Mario Kart World

einem verbesserten Dock mit 4K-Unterstützung

Das Spiel ist dabei nicht physisch, sondern als digitaler Code enthalten – du kannst es direkt zum Release herunterladen und sofort loslegen.

Erscheinungstermin: Wann erscheint das Bundle?

Das Bundle erscheint zeitgleich mit der Nintendo Switch 2 – also am 5. Juni 2025. Vorbestellungen sind bereits möglich, aber nur noch bei wenigen Händlern verfügbar. Wer zum Launch spielen will, sollte also schnell sein, denn das Kontingent ist stark limitiert.

Preis & Verfügbarkeit: Was kostet das Bundle?

Das offizielle Bundle mit Mario Kart World kostet derzeit 509,99 € (UVP) – also rund 40 € mehr als die Standardversion der Switch 2, die mit 469,99 € gelistet ist. Der enthaltene Download-Code für Mario Kart World hat einen Einzelpreis von 89,99 €.

Das bedeutet: Das Bundle kostet nur rund 40 € mehr, obwohl du ein Spiel im Wert von 89,99 € dazu bekommst – damit sparst du effektiv ca. 50 € gegenüber dem Einzelkauf.

Produkt Preis (UVP) Nintendo Switch 2 Standard 469,99 € Mario Kart World (einzeln) 89,99 € Switch 2 + Mario Kart Bundle 509,99 €

Ersparnis im Bundle: ca. 50 € gegenüber Einzelkauf

Wo kann ich das Mario Kart Bundle vorbestellen?

Aktuell war das Bundle bei mehreren Händlern gelistet – darunter:

⚠️ Wichtig: Viele Online-Kontingente sind bereits ausverkauft. Falls du leer ausgegangen bist, lohnt sich der Blick in lokale Märkte oder auf Nachlieferungen zum Launch-Tag.

Was ist Mario Kart World?

Mario Kart World ist der große First-Party-Launchtitel für die Nintendo Switch 2 – und bringt die traditionsreiche Rennserie auf ein neues Level. Highlights:

Bis zu 24 Spieler online gleichzeitig

Neuer Knockout-Turniermodus – wer zuletzt kommt, fliegt raus

– wer zuletzt kommt, fliegt raus Story-Modus mit Solo-Kampagne

mit Solo-Kampagne Free Roam-Strecken mit offener Erkundung

mit offener Erkundung Verbesserte Fahrphysik und 4K-Support im TV-Modus

Neue Items, Charaktere & Arenen

Die Grafik ist gestochen scharf, der Sound wurde komplett überarbeitet und durch das neue HD-Rumble der Joy-Con 2 fühlt sich jeder Drift realistischer denn je an.

Warum ist das Bundle so beliebt?

Ganz einfach: Es kombiniert die wichtigste Nintendo-Hardware des Jahres mit dem wohl stärksten Starttitel, den sich Fans wünschen können. Gleichzeitig bietet es einen günstigen Einstieg, spart im Vergleich zum Einzelkauf bares Geld und ist perfekt für Multiplayer, Familien oder Mario Kart-Fans.

Zudem hat Nintendo mit dem Bundle frühzeitig für Aufmerksamkeit gesorgt – in Trailern, auf Social Media und durch exklusive Vorbesteller-Aktionen (z. B. Bonuspunkte, Poster oder Rabattgutscheine).

Technische Vorteile der neuen Switch 2 im Bundle

Wenn du das Bundle kaufst, profitierst du natürlich auch von allen technischen Neuerungen der Nintendo Switch 2:

Neuer NVIDIA-Chip mit DLSS 3.1 & bis zu 120 FPS

mit DLSS 3.1 & bis zu 120 FPS 7,9-Zoll-Display mit HDR-Unterstützung

mit HDR-Unterstützung 256 GB interner Speicher , erweiterbar per microSD Express

, erweiterbar per microSD Express Magnetische Joy-Con-Befestigung statt Schiene

statt Schiene 4K-Ausgabe über HDMI 2.1 im Dock

Damit bist du nicht nur für Mario Kart World, sondern auch für kommende Blockbuster wie Zelda Echoes, Smash Bros. Ultra oder Metroid Prime 5 bestens gerüstet.

Bundle jetzt sichern, solange es noch geht

Das Nintendo Switch 2 Bundle mit Mario Kart World ist aktuell eines der beliebtesten Launch-Angebote – aus gutem Grund. Es bietet neue Hardware, ein heiß erwartetes Spiel, Preisvorteil und perfekten Einstieg in die neue Konsolengeneration.

Wer die neue Konsole zum Start erleben will, hat mit dem Bundle die beste Kombination aus Technik, Spielspaß und Ersparnis. Aber Achtung: Die Verfügbarkeit ist begrenzt, und Vorbestellungen werden nach dem 5. Juni kaum noch möglich sein.

🔗 Jetzt vorbestellen: