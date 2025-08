My Friendly Neighborhood – Horror-Spaß jetzt im Xbox Game Pass erleben!

Wenn du ein Fan von Resident Evil und Five Nights at Freddy’s bist, dann gibt es eine großartige Nachricht für dich: My Friendly Neighborhood ist seit kurzem auf dem Xbox Game Pass verfügbar. Dieses Spiel kombiniert die klassischen Survival-Horror-Elemente mit einem einzigartigen, puppenhaften Grusel, der stark an Five Nights at Freddy’s erinnert.

Was ist My Friendly Neighborhood?

Worum geht es in My Friendly Neighborhood? In My Friendly Neighborhood schlüpfst du in die Rolle des Handwerkers Gordon, der ein mysteriöses Signal aus einer verlassenen Fernsehanstalt untersuchen muss. Diese Anstalt war einst Heimat einer beliebten, aber mittlerweile abgesetzten Samstagmorgen-Show mit lebendigen Puppen. Das Spiel schafft es, den Schrecken lebendiger Puppen einzufangen, ohne auf blutige Szenen zurückzugreifen.

Die Entwickler John und Evan Szymanski haben mit diesem Titel ein atmosphärisches Erlebnis geschaffen. Veröffentlicht von DreadXP, einem Verlag, der sich auf Indie-Horror spezialisiert hat, ist My Friendly Neighborhood ein Muss für jeden, der nach einem anderen Horror-Erlebnis sucht, das nicht auf Gore setzt.

Spielmechanik und Inspirationen

Wie unterscheidet sich My Friendly Neighborhood von anderen Horrorspielen? My Friendly Neighborhood kombiniert die klassischen Survival-Horror-Elemente, die du aus Resident Evil kennst, mit einer einzigartigen, puppenhaften Präsentation. Du wirst mit begrenzten Waffen und einer nicht-linearen Karte konfrontiert, die dich vor Herausforderungen stellt. Der Vergleich zu Resident Evil ist unvermeidlich, besonders wenn du die Inventarverwaltung in Echtzeit betrachtest, die stark an Resident Evil 4 erinnert.

Doch anstatt einer düsteren, realistischen Umgebung nutzt das Spiel das, was Five Nights at Freddy’s so beliebt gemacht hat: eine scheinbar harmlose, aber unheimliche Atmosphäre. Puppen ersetzen Animatronics, aber das Gefühl des Horrors bleibt bestehen.

Spielermeinungen und Rezeption

Wie wird My Friendly Neighborhood von der Community aufgenommen? Auf Steam hat My Friendly Neighborhood „Überwältigend positive“ Bewertungen von Spielern erhalten. Kritiker auf Metacritic bewerten das Spiel mit einer soliden 81, was zeigt, dass es sowohl von der Community als auch von Kritikern hoch geschätzt wird.

Spieler loben die kreative Herangehensweise der Entwickler, die eine Welt voller spannender Details geschaffen haben, die es zu entdecken gilt. Die Inventarverwaltung und die innovativen Waffen, wie der „Rolodexer“, der buchstäblich Buchstaben verschießt, fügen dem Spiel eine interessante Note hinzu.

Ein neuer Favorit im Xbox Game Pass

Warum solltest du My Friendly Neighborhood ausprobieren? Wenn du auf der Suche nach einem Spiel bist, das den klassischen Survival-Horror mit einem frischen Ansatz kombiniert, ist My Friendly Neighborhood genau das Richtige für dich. Es bietet mehrere Enden, was dir einen Grund gibt, das Spiel mehrmals durchzuspielen, falls du dich in das spannende Gameplay verliebst.

Während es nicht ganz die gleiche Gruselintensität wie Resident Evil oder Five Nights at Freddy’s erreicht, bietet es ein einzigartiges Konzept, das gut umgesetzt wurde. My Friendly Neighborhood ist eine hervorragende Ergänzung zur umfangreichen Game Pass-Bibliothek und definitiv einen Blick wert, besonders wenn du bereits für den Service zahlst.

Was denkst du über My Friendly Neighborhood? Lass es uns in den Kommentaren wissen!