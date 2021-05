Mass Effect 3 ist eine regelrechte Kakophonie an Tode von beliebten Charakteren aus „Mass Effect 2“ und nicht wenige Spieler*innen versuchen verzweifelt, ihre aktuellen und ehemaligen Crewmitglieder am Leben zu halten. Doch das ist nicht selten ziemlich schwierig, denn oft erfordert das Überleben bestimmter Figuren einige knifflige Voraussetzungen. So zum Beispiel bei Miranda Lawson.

Gegen Ende von „Mass Effect 3“ untersucht Commander Shepard die Zuflucht, auch Sanctuary genannt, und findet heraus, dass es sich hierbei eigentlich um eine Cerberus-Forschungsstation handelt, in welcher Henry Lawson versucht, die Indoktrination der Reaper zu untersuchen. Und hier ist es auch, wo Miranda frühzeitig ihr Leben lassen kann, sofern ihr nicht einige Vorbereitungen getroffen habt, um dies zu verhindern.

In diesem Guide verraten wir euch Schritt für Schritt, was zu dem Tod von Miranda und ihrer Schwester Oriana führt und wie ihr diesen Schicksalsschlag verhindern könnt. Solltet ihr keinen Speicherstand aus „Mass Effect 2“ besitzen, könnt ihr den Genesis 2 DLC benutzen, um euch eine alternative Ausgangslage ganz nach euren eigenen Wünschen zu erschaffen.

© BioWare

Mass Effect 3: Miranda und Oriana Lawson retten – Lösung (Guide)

Sobald Shepard die Zuflucht (Sanctuary) untersuchen soll, könnt ihr auf dem Weg ins Innere der Anlage verschiedene Terminals mit Aufzeichnungen finden. Hat Miranda die Selbstmordmission in „Mass Effect 2“ überlebt, wird sie es sein, die ihr hier zu sehen bekommt, ansonsten ist es ihre Schwester Oriana, die im Turm der Anlage, kurz vor Ende des Levels, als Geisel gehalten wird.

Damit Miranda während dieser finalen Konfrontation mit Henry überhaupt auftaucht, muss sie natürlich noch am Leben sein. Doch wenn eine der folgenden Situationen auf euren bisherigen Spielverlauf zutrifft, wird sie entweder nicht zur Rettung ihrer Schwester eilen oder bereits gestorben sein:

Miranda war Shepard in „Mass Effect 2“ gegenüber nicht loyal eingestellt. Dies passiert, wenn ihr die entsprechende Loyalitätsmission nicht abgeschlossen habt oder im Streit zwischen Miranda und Jack auf der Seite von Jack standet. Dieser Zustand entspricht der Weltlage ohne Charakterimport .

eingestellt. Dies passiert, wenn ihr die entsprechende habt oder im auf der Seite von Jack standet. Dieser Zustand entspricht der . Das dritte Treffen im Apartment des Präsidiumunterhauses nach der Mission Priorität: Rannoch hat nicht stattgefunden.

des Präsidiumunterhauses nach der Mission hat nicht stattgefunden. Ihr habt Miranda den Zugriff auf die Allianz-Datenbank verweigert .

. Miranda und Shepard waren in „Mass Effect 2“ ein Paar, Shepard hat sich in „Mass Effect 3“ jedoch eine neue Liebschaft an Land gezogen.

© BioWare

Ist eine der oben aufgeführten Szenarien wahr, wird Miranda entweder gar nicht bei der Geiselnahme auftauchen oder bei der Konfrontation mit ihrem Vater sterben. Am wahrscheinlichsten ist es, dass Miranda in dieser Szene einfach tot umfallen wird, was wohl auf Kai Lengs Angriff in der letzten Videoaufzeichnung zurückzuführen ist. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, habt ihr während der Geiselnahme nun folgende Optionen zur Auswahl:

Hat Miranda die Ereignisse in „Mass Effect 2“ überlebt, ist Shepard gegenüber loyal , wurde vor Kei Leng gewarnt und ist schließlich bei der Geiselnahme dabei, könnt ihr durchgehend freundliche und vorbildliche Dialogoptionen (mindestens 70%) wählen, Miranda und Oriana werden in diesem Fall die Situation unbeschadet überleben.

, wurde vor gewarnt und ist schließlich bei der Geiselnahme dabei, könnt ihr durchgehend freundliche und (mindestens 70%) wählen, Miranda und Oriana werden in diesem Fall die Situation unbeschadet überleben. Fragt Henry nach dem Vermächtnis seiner Tochter, damit die Kamera auf die gebrochene Fensterscheibe hinter ihm zoomt. Nun habt ihr mit einem Wert von mindestens 70% in Abtrünnig oder Vorbildlich die Chance, zwei zusätzliche Dialogoptionen zu wählen („Mit mir kann man reden“ und „Ich bringe dich zur Strecke“). Mit der Abtrünnig-Option könnt ihr Henry nun erschießen und Oriana retten, ist Miranda anwesend, übernimmt sie dies selbst.

Habt ihr nicht genügend Punkte im Bereich Vorbildlich oder Abtrünnig, könnt ihr die Dialogoption „Ich will nur Oriana“ wählen. Nun ist es mit einer Abtrünnig-Unterbrechung erneut möglich, Henry zu töten, ist Miranda anwesend, übernimmt sie dies erneut selbst.

wählen. Nun ist es mit einer Abtrünnig-Unterbrechung erneut möglich, Henry zu töten, ist Miranda anwesend, übernimmt sie dies erneut selbst. Habt ihr nicht genügend Punkte in Abtrünnig oder Vorbildlich, Miranda ist nicht anwesend und ihr habt die Abtrünnig-Unterbrechung verstreichen lassen, stürzt Oriana zusammen mit ihrem Vater in den Tod.

in Abtrünnig oder Vorbildlich, Miranda ist nicht anwesend und ihr habt die Abtrünnig-Unterbrechung verstreichen lassen, stürzt Oriana zusammen mit ihrem Vater in den Tod. Habt ihr alle Optionen verstreichen lassen oder diese stehen euch nicht zur Wahl und Miranda ist anwesend, wird diese ihren Vater töten, dabei aber selbst tödlich verletzt werden.

oder diese stehen euch nicht zur Wahl und Miranda ist anwesend, wird diese ihren Vater töten, dabei aber selbst werden. Habt ihr Oriana während der Abtrünnig-Unterbrechung angeschossen, um Henry abzulenken, bekommt ihr eine zweite Chance, in der ihr Mirandas Vater endgültig töten könnt. Nutzt ihr diese nicht, wird Henry flüchten.

© BioWare

Das beste Ende dieser Mission, in welchem sowohl Miranda als auch ihre Schwester überleben, erreicht ihr also, indem ihr es in Mass Effect 2 schafft, euch Mirandas Loyalität zu sichern. Gewährt ihr zudem in „Mass Effect 3“ Zugriff auf Kai Lengs Daten und wählt während der Geiselnahme durchgehend positive Antworten und die Dialogoptionen für Vorbildlich. So könnt ihr euch vor dem Finale noch einmal von Miranda verabschieden.