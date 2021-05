In Mass Effect Legendary Edition gibt es eine Mission, die wahrlich auf die Nieren geht. Das Ende von Mass Effect 2 kann sehr unbefriedigend sein, wenn ihr auf respektive vor dieser Mission nicht alles richtig macht. Teile eurer Crewmitglieder können euch unter der Hand wegsterben.

Um euren treuen Verbündeten dieses Schicksal zu ersparen, möchten wir euch in dieser Lösung alle wichtigen Informationen mit auf den Weg geben, sodass ihr keine Fehler begeht, wenn es schließlich darauf ankommt.

Das heißt, dass ihr diese Hilfe unbedingt vor dem Antritt der finalen Mission lesen solltet! Denn wenn es einmal losgeht, und ihr nicht alles sehr, sehr gut vorbereitet habt, ist es bereits zu spät.

An dieser Stelle sprechen wir also eine eindringliche Warnung aus. Beachtet unbedingt die folgenden Schritte, sonst schickt ihr eure Crewmitglieder ins sichere Verderben. Wenn ihr die Tipps beherzigt, können alle Crewmitglieder überleben.

Mass Effect 2 und die finale Mission

Eine Sache müsst ihr euch vor Augen führen, wenn ihr alle retten möchtet. Der erfolgreiche Abschluss von anderen Missionen ist hier essenziell.

Loyalität als Schlüssel zum Erfolg

Insbesondere die Loyalitäts-Missionen sind ein absolutes Muss. Wenn ihr einige Charaktere nicht sonderlich mögt oder euch schlicht weniger für sie interessiert, dann könnte es sein, dass ihr mit dem Gedanken gespielt habt, die Loyalitäts-Mission einfach zu skippen. Doch das ist nicht empfehlenswert. Ihr solltet in jedem Fall alle Loyalitäts-Missionen abschließen, denn eure Crewmitglieder müssen unbedingt loyal sein.

Wichtig: Dass ihr die Loyalitäts-Mission eines Charakters abgeschlossen habt, heißt jedoch noch nicht, dass dieser dadurch automatisch überlebt. Es steigert aber die Wahrscheinlichkeit – beziehungsweise stellt das sowas wie den Grundbaustein zum Überleben dar.

Und was noch viel wichtiger ist:

Ihr müsst die Loyalitäts-Missionen allesamt abschließen, bevor ihr mit der Reaper-IFF-Mission beginnt!

Außerdem gibt es hier einen kleinen Twist. Die Loyalität von Jack oder Miranda zu erhalten, solltet ihr in der Reihenfolge ganz nach hinten schieben. Denn der Abschluss der Loyalitäts-Mission löst eine Konfrontation aus, die die beiden menschlichen Frauen betrifft. Wenn ihr über ein gewisses Maß an Paragon- oder Renegade-Punkte verfügt, also ein Vorbild oder Despot seid, könnt ihr auch diesen Streit zwischen den Beiden schlichten. Von daher, diese bitte nach hinten einreihen!

Loyalität ist wichtig: Begleitet Jack und andere Crewmitglieder auf ihrer Mission! © BioWare

IFF-Mission starten? Vorsicht, Countdown!

Wenn ihr alle Vorbereitungen getroffen habt, könnt ihr schließlich mit der IFF-Mission beginnen. Und hier müsst ihr wirklich Vorsicht walten lassen. Denn der Start, die Beschaffung des Freund-Feind-Interfaces löst einen versteckten Countdown aus.

Ihr erfahrt von eurer Schiffs-KI EDI, dass sie ein wenig Zeit benötigt, um das IFF in die Systeme des Schiffs zu integrieren.

Wichtig! In dieser Zeit müsst ihr die Loyalitäts-Mission von Legion erledigen.

In dieser Zeit müsst ihr die Loyalitäts-Mission von Legion erledigen. Legion und Tali: Ähnlich wie bei Jack und Miranda gibt es auch hinsichtlich Tali und Legion später eine Auseinandersetzung, die ihr ebenfalls nur mit ausreichend Paragon oder Renegade lösen könnt.

Die letzte Crew-Mission müsst ihr also erledigen, bevor die Kollektoren schließlich die Normandy angreifen.

Alle wichtigen Vorbereitungen im Detail

Nun klären wir noch ein paar Rahmenbedingungen, die ebenfalls für euren Erfolg wichtig sind und einiges an Zeit kosten. Auch hier gilt es weiterhin, alles muss vor dem Besorgen des IFFs erledigt sein!

Raumschiff Normandy komplett upgraden!

Auf der Normandy könnt ihr euch mit der Crew besprechen und dabei kommen wichtige Details ans Tageslicht, die sich später während des Kollektoren-Angriffs als wichtig herausstellen.

Alle sollen überleben, deshalb müssen wir unsere Normandy SR2 aufrüsten! © BioWare

Es gibt ein paar Charaktere, mit denen ihr wichtige Upgrades für euer Raumschiff besprechen könnt. Zu diesen Charakteren zählen:

Garrus : Er schlägt euch vor, der Normandy ein Waffen-Upgrade zu verschaffen – kauft die Partikelkanone (Thanix-Kanone) für 15.000 Platin.

: Er schlägt euch vor, der Normandy ein Waffen-Upgrade zu verschaffen – kauft die Partikelkanone (Thanix-Kanone) für 15.000 Platin. Tali : Sie schlägt vor, der Normandy ein Verbessertes Schildsystem zu verpassen – die Cyclone-Schildtech kostet 15.000 Palladium.

: Sie schlägt vor, der Normandy ein Verbessertes Schildsystem zu verpassen – die Cyclone-Schildtech kostet 15.000 Palladium. Jacob: Er empfiehlt, die Normandy defensiv zu verstärken und zwar mit einer Schweren Schiffspanzerung – die Silarus-Panzerungstech kostet 15.000 Palladium.

© BioWare

© BioWare

Ihr müsst die Charaktere dafür ansprechen und auf Untersuchen klicken. Dann könnt ihr über die Upgrades sprechen. Neben den wirklich wichtigen Systemen könnt ihr noch in diese Upgrades investieren:

Miranda : Sie schlägt vor, die Scanner der Normandy zu verbessern – mit schlappen 15000 Iridium.

: Sie schlägt vor, die Scanner der Normandy zu verbessern – mit schlappen 15000 Iridium. Thane: Er ist der Ansicht, bessere Erkundung-System könnten nicht schaden – ebenfalls für 15000 Iridium.

Hier müsst ihr jedoch wissen, dass lediglich die ersten drei Upgrades wirklich einen Nutzen haben. Wenn ihr die Kanone, Schilde und Rüstung nicht kauft, wird jemand sterben.

Platin, Iridium und Palladium findet ihr eigentlich überall in der Galaxie © BioWare

Richtige Wahl der Spezialisten

Wenn es darum geht, einen Spezialisten oder eine Spezialistin für einen Job innerhalb der finalen Mission auszuwählen, schickt ihr einen Charakter in den sicheren Tod, wenn ihr eine falsche Wahl trefft.

Runde 1: Anführer*in und Technik-Expert*in

Heißt, ihr dürft wirklich nur Personen auswählen, die wirklich für diesen Job geeignet sind. Diese Wahl wird erst im Laufe der Mission getroffen und muss nicht groß vorbereitet werden.

Ihr benötigt eine Führungsperson und ein technisches Genie. Letzteres ist ziemlich eindeutig, denn es ist relativ früh im Spiel klar, dass Tali eine Technik-Expertin ist, wie so viele Quarianer*innen. Sie könnt ihr für diesen Job einspannen. Alternativ kommen zudem Legion und Kasumi infrage.

So schnell gehts: Bei dieser Auswahl mit Mordin als Anführer würde er sterben! © BioWare

Aber was ist mit dem zweiten Anführer? Hier könnt ihr einen fatalen Fehler begehen. Denn alle Charaktere, die nicht für diese Rolle in Frage kommen, werden sterben! Ihr dürft lediglich diese Auswahl treffen:

Garrus Miranda oder Jacob

Runde 2: Anführer*in und Biotiker*in

Wenn die erste Wahl getroffen wurde, kommt es im Laufe der Mission noch einmal zur großen Frage nach den Crewmitglieder und ihr müsst als weibliche oder männliche Commander Shepard entscheiden, welche Charaktere ihr abstellt.

Der oder die zweite Anführer*in kann derselbe Charakter sein, den ihr auch schon in der ersten Auswahl genommen habt. Hierfür gibt es keine Strafe. Ihr dürft also ganz entspannt Garrus, Miranda oder Jacob wählen.

Doch nun stellt sich noch einmal die Frage, welches biotische Genie ihr mit der Aufgabe betraut. Die Wahl fällt hier auf:

Samara

Morinth

oder Jack

An diesem Punkt der Mission müsst ihr zudem noch einen zusätzlichen Charakter für die Sicherheit der überlebenden Personen abstellen. Bedenkt jedoch, dass dieser spielbare Charakter dann nicht für euch und eurem Team während dieser Mission zur Verfügung steht. Eine loyale Person wird diesen Auftrag überleben!

Tote beim Endboss: die geheime Auswertung

Und dann haben wir uns so viel Mühe gegeben, und alles beachtet und getan, was getan werden musste, und dann das: ein Crewmitglied stirbt trotzdem!

Aber wie kann das sein? An dieser Stelle müssen wir noch einmal abschließend über die geheime Auswertung sprechen, die BioWare verbaut hat.

Selbst, wenn ihr alle Faktoren richtig angeht und berücksichtigt, gibt es eine verdeckte Auswertung, die den finalen Bosskampf betrifft. Die Crewmitglieder, die den Angriff der Kollektoren abwehren, also die Stellung halten, können trotz allem sterben.

Beim letzten Kampf sollen alle überleben! Mit dieser Lösung klappt es. © BioWare

Loyale Teammitglieder haben eine höhere Chance zu überleben. Nicht-loyale Crewmitglieder haben hier eine höhere Wahrscheinlichkeit, das Zeitliche zu segnen. Garrus, Grunt und Zaeed haben insgesamt die höchste Wahrscheinlichkeit zu überleben, weshalb sie auf jeden Fall die Stellung halten sollten.

Falls ihr alle Infos aus dieser Lösung richtig befolgt habt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr all eure Freunde sicher und lebendig durch „Mass Effect 2“ bringt. An dieser Stelle, herzlichen Glückwunsch!