Commander Shepard ist in der Mass Effect Legendary Edition zurück und kann dort nicht nur die Galaxie erneut retten. Nein, auch dieses Mal kann die Hauptfigur wieder allerlei Beziehungen mit Crewmitgliedern und anderen Bekanntschaften eingehen. Doch manche der potenziellen Partner*innen sind gar nicht so leicht zu verführen und wer Liebschaften aus Mass Effect 1 in Mass Effect 2 nicht treu bleibt, erlebt im dritten Teil eine böse Überraschung.

Damit ihr mit eurer Traumfrau oder eurem Traummann zusammenkommt, verraten wir euch in diesem Guide, was ihr tun müsst, um eine Beziehung mit den verschiedenen Charakteren eingehen zu können. Wir erklären euch ganz genau, welche Kandidaten es in der „Mass Effect Legendary Edition“ gibt, welche Voraussetzungen für ein Techtelmechtel erfüllt werden müssen und wie die Romanze mit eurem Traumpartner oder eurer Traumpartnerin beginnt oder sogar wieder endet.

Mass Effect 1: Alle möglichen Romazen im ersten Teil – Lösung (Guide)

Welche Romanzen euch in Mass Effect zur Verfügung stehen ist, stark davon abhängig, welches Geschlecht euer Commander Shepard hat und wie er oder sie sich dem Partner beziehungsweise der Partnerin in spe gegenüber benimmt. Eine feste Beziehung könnt ihr im ersten Teil der Trilogie mit drei Charakteren eingehen, nämlich Ashley Williams, Kaidan Alenko und Liara T´Soni.

Garrus ist im ersten Teil zwar auch mit von der Partie, kann aber erst in „Mass Effect 2“ zum Beziehungspartner werden. Das gleiche gilt für Tali’Zorah vas Neema. Es gibt mit Sha’ira zusätzlich die Möglichkeit auf einen One Night Stand, der aber eben genau das ist, eine einmalige Sache. Daher wird ein Techtelmechtel mit dieser Person auch nicht als Beziehung gewertet.

Denkt daran, in Dialogen mit eurem Traumpartner immer die Option mit dem Herzen zu wählen, wenn sie denn zur Verfügung steht.

Ashley Williams

Eine Beziehung zu Ashley ist nur als männlicher Shepard möglich

möglich Habt ihr die Mission auf Eden Prime absolviert, sprecht nach der Sequenz mit Ashley, die zusammen mit Kaidan neben eurem Krankenbett steht, und muntert sie auf.

absolviert, sprecht nach der Sequenz mit Ashley, die zusammen mit Kaidan neben eurem Krankenbett steht, und muntert sie auf. Sobald ihr die Möglichkeit dazu habt, solltet ihr regelmäßig Ashley aufsuchen und mit ihr sprechen, wählt dabei stets positive Antworten , um euren Bund zu stärken.

, um euren Bund zu stärken. Nach den Hauptmissionen auf Feros , Noveria und Therum könnt ihr Ashley aufsuchen und mit ihr sprechen, wählt auch hier nur positive Dialogoptionen .

, und könnt ihr Ashley aufsuchen und mit ihr sprechen, wählt auch hier nur . Habt ihr Liara vor eurem Besuch auf Virmire an Bord geholt und Ashley spricht euch über diese an, betont, dass ihr nicht an einer romantischen Beziehung mit dem Alien interessiert seid, da ihr euch ansonsten eine Beziehung mit Ashley verbaut.

Wenn ihr euch am Ende der Mission auf Virmire entscheiden müsst, Ashley oder Kaidan zu retten, entscheidet euch unbedingt für Ashley.

Nach Ashleys Rettung und dem Abschluss der vier Story-Planeten müsst ihr erneut mit der Soldatin reden, dürft aber auch hier nur die vorbildlichen oder neutralen Dialogoptionen wählen.

und dem Abschluss der vier Story-Planeten müsst ihr erneut mit der Soldatin reden, dürft aber auch hier nur die vorbildlichen oder neutralen Dialogoptionen wählen. Habt ihr alle Schritte wie beschrieben eingehalten, besucht euch Ashley auf dem Weg nach Ilos in eurer Kabine. Hier habt ihr erneut die Möglichkeit, Ashley mit einer abtrünnigen Antwort zu verärgern. Dadurch kommt es nicht zum Tanz des Monsters mit zwei Rücken, doch die Beziehung bleibt nichtsdestoweniger intakt.

in eurer Kabine. Hier habt ihr erneut die Möglichkeit, Ashley mit einer abtrünnigen Antwort zu verärgern. Dadurch kommt es nicht zum Tanz des Monsters mit zwei Rücken, doch die Beziehung bleibt nichtsdestoweniger intakt. Die Beziehung zu Ashley kann in „Mass Effect 3“ fortgeführt werden.

Kaidan Alenko

Eine Beziehung zu Kaidan ist nur als weiblicher Shepard möglich. Eine Beziehung mit ihm als männlicher Shepard ist erst ab „Mass Effect 3“ möglich.

möglich. Eine Beziehung mit ihm als männlicher Shepard ist erst ab „Mass Effect 3“ möglich. Habt ihr die Mission auf Eden Prime absolviert, sprecht nach der Sequenz mit Kaidan, der zusammen mit Ashley neben eurem Krankenbett steht, und muntert ihn auf.

absolviert, sprecht nach der Sequenz mit Kaidan, der zusammen mit Ashley neben eurem Krankenbett steht, und muntert ihn auf. Sobald ihr die Möglichkeit dazu habt, solltet ihr regelmäßig Kaidan aufsuchen und mit ihm sprechen, wählt dabei stets positive Antworten , um euren Bund zu stärken.

, um euren Bund zu stärken. Habt ihr Liara vor eurem Besuch auf Virmire an Bord geholt und Kaidan spricht euch über diese an, betont, dass ihr nicht an einer romantischen Beziehung mit dem Alien interessiert seid, da ihr euch ansonsten eine Beziehung mit Kaidan verbaut.

Wenn ihr euch am Ende der Mission auf Virmire entscheiden müsst, Ashley oder Kaidan zu retten, entscheidet euch unbedingt für Kaidan.

Nach Kaidans Rettung und dem Abschluss der vier Story-Planeten müsst ihr erneut mit dem Soldaten reden, dürft aber auch hier nur die vorbildlichen oder neutralen Dialogoptionen wählen.

und dem Abschluss der vier Story-Planeten müsst ihr erneut mit dem Soldaten reden, dürft aber auch hier nur die vorbildlichen oder neutralen Dialogoptionen wählen. Genau wie bei Ashley könnt ihr euch auch mit Kaidan zerstreiten, nachdem die Beziehung bereits gestartet wurde. Diese gilt jedoch weiterhin als intakt, lediglich der Sex wird übersprungen.

Die Beziehung zu Kaidan kann in „Mass Effect 3“ fortgeführt werden.

Liara T´Soni

Eine Beziehung mit Liara kann sowohl mit einem männlichen als auch mit einem weiblichen Shepard eingegangen werden.

eingegangen werden. Holt Liara unbedingt vor der Mission auf Virmire an Bord und sucht nach jeder Mission das Gespräch mit ihr. Wählt dabei stets die vorbildlichen Dialogoptionen aus, um den Bund zwischen euch zu stärken.

an Bord und sucht nach jeder Mission das Gespräch mit ihr. Wählt dabei stets die vorbildlichen Dialogoptionen aus, um den Bund zwischen euch zu stärken. Solltet ihr mit Ashley oder Kaidan anbandeln, wird euch Liara irgendwann damit konfrontieren und vor die Wahl stellen. Entscheidet euch dann unbedingt für die Wissenschaftlerin, da die Beziehung ansonsten verloren ist. Versucht ihr mit beiden Parteien etwas anzufangen, erhaltet ihr auch von beiden Seiten eine Abfuhr, die Beziehung mit Liara kann später aber dennoch gerettet werden.

Nach dem Abschluss der vier Story-Missionen unterhaltet ihr euch auf der Citadel automatisch erneut mit Liara. Wählt auch hier wieder die positiven Antworten aus, um die Beziehung zu festigen.

automatisch erneut mit Liara. Wählt auch hier wieder die positiven Antworten aus, um die Beziehung zu festigen. Genau wie bei Ashley und Kaidan kommt auch Liara auf dem Weg nach Ilos in euer Privatzimmer. Wählt die positiven Dialogoptionen, um die Vereinigung zu starten, oder die abtrünnige Antwort, um auf den Beischlaf zu verzichten. Die Romanze gilt danach so oder so als aktiv.

in euer Privatzimmer. Wählt die positiven Dialogoptionen, um die Vereinigung zu starten, oder die abtrünnige Antwort, um auf den Beischlaf zu verzichten. Die Romanze gilt danach so oder so als aktiv. Eure Romanze mit Liara kann in „Mass Effect 2“ im DLC Shadow Broker und in „Mass Effect 3“ fortgeführt werden.

Mass Effect 2: Alle möglichen Romazen im zweiten Teil – Lösung (Guide)

Ashley beziehungsweise Kaidan sind beide nicht Teil eurer Crew in Mass Effect 2, daher könnt ihr eure Romanze in diesem Spiel auch nicht fortführen. Um diese erfolgreich im dritten Teil weiterzuführen solltet ihr die wenigen Momente, in denen ihr auf einen der beiden trefft, aber nutzen und stets positive Antworten geben. In dem Fall ist es möglich, die Beziehung in „Mass Effect 3“ fortzuführen.

Morinth ist theoretisch auch ein potenzieller Beziehungspartner in „Mass Effect 2“, jedoch wird Shepard den Akt mit ihr nicht überleben und ihr müsst das Spiel nach dem Sex neu laden. Außerdem ist Morinth in „Mass Effect 3“ nicht mehr dabei. Eine Beziehung zu Samara ist hingegen erst in einem DLC von „Mass Effect 3“ möglich, wenn ihr bereits im zweiten Teil euer Interesse nachhaltig bewiesen habt.

Garrus Vakarian

Eine Beziehung zu Garrus ist nur mit einem weiblichen Shepard möglich.

möglich. Ihr müsst Garrus als Crewmitglied rekrutieren und seine persönliche Quest Auge um Auge abschließen. Eure Wahl am Ende ist egal, Garrus‘ Loyalität ist euch so oder so sicher und ihr könnt eine romantische Beziehung mit ihm eingehen.

abschließen. Eure Wahl am Ende ist egal, Garrus‘ Loyalität ist euch so oder so sicher und ihr könnt eine romantische Beziehung mit ihm eingehen. Sprecht nach jeder Mission mit dem Turianer und wählt stets nur die positiven Antworten.

Damit Garrus die Selbstmordmission überlebt müsst ihr seine Loyalitätsmission abgeschlossen und ihn zum Anführer des zweiten Teams gemacht haben. Alternativ nehmt ihr ihn in euer Team oder lasst ihn zurück.

überlebt müsst ihr seine Loyalitätsmission abgeschlossen und ihn zum gemacht haben. Alternativ nehmt ihr ihn in euer Team oder lasst ihn zurück. Die Beziehung zu Garrus kann in „Mass Effect 3“ fortgeführt werden.

Jack

Eine Beziehung zu Jack ist nur als männlicher Shepard möglich.

möglich. Geht nicht auf das Angebot eines One Night Stands ein. Die schnelle Nummer sorgt dafür, dass eine feste Beziehung zu Jack unmöglich wird. Sagt stattdessen, dass ihr Jack besser kennen lernen wollt.

ein. Die schnelle Nummer sorgt dafür, dass eine wird. Sagt stattdessen, dass ihr wollt. Besucht Jack nach jeder Mission und wählt stets die positiven Dialogoptionen aus. Bezeichnet ihr sie als verlorenen Fall, ist eine Beziehung zu Jack fortan unmöglich.

aus. Bezeichnet ihr sie als verlorenen Fall, ist eine Beziehung zu Jack fortan unmöglich. Schließt euch beim Streit mit Miranda auf Jacks oder auf keine Seite, um keine Loyalität zu verlieren.

auf Jacks oder auf keine Seite, um keine Loyalität zu verlieren. Schließt die Loyalitätsmission Subjekt Zero ab und setzt Jack bei der Selbstmordmission als Biotik-Spezialistin ein, damit sie überlebt und ihr eure Romanze in „Mass Effect 3“ fortführen könnt. Alternativ nehmt ihr sie in euer Team oder lasst sie zurück.

Jacob Taylor

Eine Beziehung zu Jacob ist nur als weiblicher Shepard möglich.

möglich. Sucht nach jeder Mission das Gespräch mit Jacob und wählt stets die vorbildlichen beziehungsweise positiven Antworten aus, um den Bund mit Jacob zu stärken.

Verzichtet auf abtrünnige Antworten , damit euch Jacob seine Liebe gesteht.

, damit euch Jacob seine Liebe gesteht. Schließt Jacobs Loyalitätsmission ab und macht ihn während der Selbstmordmission zum Anführer des Fire Teams, damit der Soldat überlebt. Alternativ nehmt ihr ihn in euer Team oder lasst ihn zurück.

ab und macht ihn während der Selbstmordmission zum Anführer des Fire Teams, damit der Soldat überlebt. Alternativ nehmt ihr ihn in euer Team oder lasst ihn zurück. Jacob steht in „Mass Effect 3“ nicht mehr als Romanze zur Verfügung, egal wie eure Beziehung im zweiten Teil ausgesehen hat.

Kelly Chambers

Eine Beziehung mit Kelly ist sowohl für einen männlichen als auch für einen weiblichen Shepard möglich.

möglich. Flirtet regelmäßig mit dem Besatzungsmitglied, sucht sie dafür nach jeder Mission auf und wählt stets freundliche Dialogoptionen.

Sobald die Selbstmordmission ansteht dürft ihr keine anderen Nebenmissionen mehr annehmen und angehen. Kümmert euch stattdessen sofort um die Rettung der Crew.

ansteht dürft ihr mehr annehmen und angehen. Kümmert euch stattdessen sofort um die Rettung der Crew. Ihr dürft keine Romanzen mit anderen Charakteren eingegangen sein.

mit anderen Charakteren eingegangen sein. Kelly meldet sich nach der Selbstmordmission bei euch und beginnt bei Interesse eine Beziehung mit Shepard.

Die Beziehung zu Kelly kann in „Mass Effect 3“ fortgeführt werden.

Liara T’Soni

Liara taucht im Hauptspiel nicht auf, wohl aber im DLC Shadow Broker .

. Ihr müsst in Mass Effect 1 bereits eine Beziehung mit Liara gehabt haben.

Flirtet mit ihr im DLC, um die Beziehung wieder aufleben zu lassen.

Geht in „Mass Effect 2“ keine anderen Beziehungen ein, wenn ihr die Romanze mit Liara im dritten Teil fortführen möchtet. Wenn ihr dies doch tut, ist sie im DLC sichtlich enttäuscht.

Miranda Lawson

Miranda ist lediglich für männliche Shepards eine Romance-Option.

eine Romance-Option. Sucht Miranda nach jeder Mission auf und wählt stets positive, vornehmlich Paragon-Dialogoptionen aus.

aus. Schließt Mirandas Loyalitätsmission ab, um euch ihre Verbundenheit zu sichern.

ab, um euch ihre Verbundenheit zu sichern. Äußerst nach Abschluss der Loyalitätsmission euer romantisches Interesse an Miranda.

an Miranda. Im Streit zwischen Jack und Miranda stellt ihr euch auf Mirandas oder auf keine Seite, um Miranda nicht zu verärgern.

stellt ihr euch auf Mirandas oder auf keine Seite, um Miranda nicht zu verärgern. Damit Miranda die Selbstmordmission überlebt, müsst ihr sie zum Anführer des zweiten Teams machen. Alternativ nehmt ihr sie in euer Team oder lasst sie zurück.

überlebt, müsst ihr sie zum Anführer des zweiten Teams machen. Alternativ nehmt ihr sie in euer Team oder lasst sie zurück. Die Fortführung der Beziehung mit Miranda ist in „Mass Effect 3“ nicht möglich.

Tali’Zorah vas Neema

Eine Romanze mit Tali kann nur mit einem männlichen Shepard eingegangen werden.

eingegangen werden. Sucht Tali nach jeder Mission auf und wählt stets positive Dialogoptionen .

. Schließt Talis Loyalitätsmission ab und belastet ihren Vater nicht mit neuen Beweisen. Die Mission ist ein Erfolg, egal, ob Talis Vater verurteilt oder freigesprochen wurde.

ab und belastet ihren Vater mit neuen Beweisen. Die Mission ist ein Erfolg, egal, ob Talis Vater verurteilt oder freigesprochen wurde. Stellt euch während des Streits zwischen Legion und Tali auf Talis oder keine Seite, da ihr es euch ansonsten mit dem maskierten Mädel verscherzt.

auf Talis oder keine Seite, da ihr es euch ansonsten mit dem maskierten Mädel verscherzt. Macht Tali während der Selbstmordmission zur Technik-Expertin , damit diese das Fiasko überlebt. Alternativ nehmt ihr sie in euer Team oder lasst sie zurück.

zur , damit diese das Fiasko überlebt. Alternativ nehmt ihr sie in euer Team oder lasst sie zurück. Die Beziehung zu Tali kann in „Mass Effect 3“ fortgeführt werden.

Thane Krios

Eine Romanze mit Thane ist nur einem weiblichen Shepard möglich.

möglich. Schließt die Loyalitätsmission von Thane ab, um euren Bund zu dem Killer zu festigen.

ab, um euren Bund zu dem Killer zu festigen. Sucht Thane nach jeder Mission auf und wählt im Gespräch stets die positiven Dialogoptionen .

. Kurz vor Omega 4 sucht euch Thane in eurem Quartier auf, wo ihr den Alien erst trösten, dann küssen und schließlich mit ihm schlafen könnt.

sucht euch Thane in eurem Quartier auf, wo ihr den Alien erst trösten, dann küssen und schließlich mit ihm schlafen könnt. Nehmt Thane während der Selbstmordmission in euer Team auf oder lasst ihn zurück, damit er überlebt.

in euer Team auf oder lasst ihn zurück, damit er überlebt. Die Beziehung zu Thane kann in „Mass Effect 3“ fortgeführt werden, er wird die Handlung aber nicht überleben.

Mass Effect 3: Alle möglichen Romazen im finalen Teil – Lösung (Guide)

Einige Beziehungen in Mass Effect 3 sind nur möglich, wenn ihr mit der entsprechenden Figur bereits zuvor eine Liebelei am Laufen hattet. Mit Javik könnt ihr keine ordentliche Beziehung eingehen, jedoch ist es euch möglich, ihm während des Citadel-DLCs nahe zu kommen und romantisch zu werden, die hat aber keinen weiteren Einfluss auf das Spiel. Das gleiche gilt für James und Samara. In allen drei Fällen dürft ihr keine laufende Beziehung zu jemand anderem haben.

Ashley Williams

Eine Beziehung ist nur mit einem männlichen Shepard möglich.

möglich. Ihr könnt bereits in „Mass Effect 1“ eine Beziehung mit Ashley gehabt haben.

Ihr dürft in „Mass Effect 2“ keinen anderen Partner gehabt haben, bleibt Ashley also treu.

gehabt haben, bleibt Ashley also treu. Stellt euch mit Ashley gut, damit sie wieder Teil eurer Crew wird.

wird. Hattet ihr in ME2 einen anderen Beziehungspartner, müsst ihr euch bei Ashley entschuldigen, um die Beziehung fortführen zu können.

Kaidan Alenko

Eine Beziehung ist sowohl mit einem weiblichen als auch mit einem männlichen Shepard möglich. Letzteres aber nur, wenn ihr ihm in ME1 bereits schöne Augen gemacht habt.

möglich. Letzteres aber nur, wenn ihr ihm in bereits schöne Augen gemacht habt. Ihr könnt bereits in „Mass Effect 1“ eine Beziehung mit Kaidan gehabt haben.

Ihr dürft in „Mass Effect 2“ keinen anderen Partner gehabt haben, bleibt Kaidan also treu.

gehabt haben, bleibt Kaidan also treu. Stellt euch mit Kaidan gut, damit er wieder Teil eurer Crew wird.

wird. Hattet ihr in ME2 einen anderen Beziehungspartner, müsst ihr euch bei Kaidan entschuldigen, um die Beziehung fortführen zu können.

Diana Allers

Ein Techtelmechtel mit Diana ist sowohl als weiblicher als auch als männlicher Shepard möglich.

möglich. Die Liebschaft ist nicht tiefgreifend und hat keine großartigen Folgen.

Ihr dürft keine andere Beziehung am Laufen haben, wenn ihr Diana rumkriegen wollt.

am Laufen haben, wenn ihr Diana rumkriegen wollt. Schließt zwei der insgesamt drei Interviews mit Diana ab. Brecht keines der Interviews ab.

mit Diana ab. Brecht keines der Interviews ab. Eure Beziehung zu Diana bleibt geheim, ihr könnt nach dem Stelldichein also eine andere Romanze beginnen.

Garrus Vakarian

Ihr könnt bereits in „Mass Effect 2“ eine Beziehung zu Garrus gehabt haben.

Sagt dem Turianer auf Moon Menae , dass ihr die Beziehung zu ihm fortführen beziehungsweise eine mit ihm eingehen möchtet.

, dass ihr die Beziehung zu ihm fortführen beziehungsweise eine mit ihm eingehen möchtet. Sagt Garrus auf der Citadel , dass ihr bereits seid, mit ihm eine Beziehung einzugehen.

, dass ihr bereits seid, mit ihm eine Beziehung einzugehen. Wählt in Gesprächen stets die positiven Gesprächsoptionen aus.

aus. Habt ihr keine Beziehung zu Garrus, wird dieser eine Liebelei mit Tali beginnen.

Jack

Ihr müsst bereits in „Mass Effect 2“ eine Beziehung mit Jack gehabt haben.

Nehmt Jacks Angebot an, euch im Kampf gegen die Reaper zu helfen.

an, euch im Kampf gegen die zu helfen. Sagt Jack auf der Citadel , dass ihr die Beziehung zu ihr fortführen (oder annullieren) wollt.

, dass ihr die Beziehung zu ihr fortführen (oder annullieren) wollt. Sucht sie vor dem finalen Gefecht noch einmal auf, um die Beziehung zu vertiefen.

Kelly Chambers

Ihr müsst bereits in „Mass Effect 2“ eine romantische Beziehung mit Kelly gehabt haben. Ihr dürft keine anderen Beziehungen am Laufen haben.

am Laufen haben. Wählt in Gesprächen stets die verständnisvollen und freundlichen Gesprächsoptionen .

. Verurteilt sie nicht dafür, dass sie dem Unbekannten über euch berichtet hat, da sie sich sonst das Leben nimmt.

über euch berichtet hat, da sie sich sonst das Leben nimmt. Ratet Kelly, ihre Identität zu verschleiern . Sie färbt sich dann die Haare blond und nennt sich Felicia Hannigan . So überlebt Kelly den Cerberus-Angriff auf die Citadel.

. Sie färbt sich dann die Haare blond und nennt sich . So überlebt Kelly den auf die Citadel. Führt mit ihr nach dem Angriff ein emotionales Gespräch. Wiederholt dies vor dem Gefecht auf der Erde.

Liara T’Soni

Ihr müsst bereits in „Mass Effect 1“ eine Beziehung mit Liara gehabt haben.

Ihr müsst Liara durchgehend treu bleiben.

bleiben. Führt die Beziehung zu Liara in dem Shadow-Broker-DLC in „Mass Effect 2“ fort.

in „Mass Effect 2“ fort. Bestätigt in „Mass Effect 3“ euer Interesse, die Romanze wieder aufzunehmen.

Wählt stets die positiven Gesprächsoptionen in Unterhaltungen mit der Asari.

Samantha Traynor

Ihr dürft keine anderen Beziehungen am Laufen haben.

am Laufen haben. Nehmt Samanthas Einladung zum Spieleabend an.

zum Spieleabend an. Geht mit Samantha zusammen nach dem Spieleabend duschen .

. Ladet sie später zum erneuten Duschen ein und sprecht mit ihr über eure Zukunftspläne, bleibt dabei stets freundlich.

Steve Cortez

Steve kann nur mit einem männlichen Shepard gedatet werden.

gedatet werden. Sprecht regelmäßig mit Steve und muntert ihn auf, damit er den Verlust seines Ehemannes verkraftet.

verkraftet. Ratet Steve zu einem Landurlaub , damit er die Vergangenheit bewahren und nach vorne blicken kann.

, damit er die Vergangenheit bewahren und nach vorne blicken kann. Äußerst in den Purgatory-Bar euer Interesse an Steve. Während des Tanzes wiederholt ihr eure Aussage und küsst ihn.

euer Interesse an Steve. Während des wiederholt ihr eure Aussage und küsst ihn. Steve besucht euch vor dem Cerberus-Angriff auf die Citadel in eurer Kabine, wo ihr die Nacht mit dem Mann verbringen könnt.

auf die Citadel in eurer Kabine, wo ihr die Nacht mit dem Mann verbringen könnt. Sprecht regelmäßig mit Steve und wählt stets die freundlichen Antworten aus, um eine Beziehung zu ihm zu ermöglichen.

Tali’Zorah vas Neema

Ihr könnt bereits in „Mass Effect 2“ eine Beziehung mit Tali gehabt haben.

Äußerst nach den Verhandlungen mit den Quarianern euer Interesse, die Beziehung zu Tali fortzuführen.

euer Interesse, die Beziehung zu Tali fortzuführen. Entscheidet euch während der Frage, die Geth oder die Quarianer zu retten, nicht für die Geth, da sich Tali ansonsten das Leben nimmt, egal, ob ihr eine Beziehung zu ihr habt oder nicht.

zu retten, nicht für die Geth, da sich Tali ansonsten das Leben nimmt, egal, ob ihr eine Beziehung zu ihr habt oder nicht. Solltet ihr keine Beziehung zu Tali eingehen, wird diese eine Romanze mit Garrus beginnen.

