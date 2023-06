PAC-MAN: LEGO veröffentlicht Spielautomaten des 80er-Jahre-Klassikers zum Selbstbauen  

In dem dazugehörigen Videospiel navigieren Spieler*innen mit PAC-MAN durch ein Labyrinth , in dem PAC-DOTs, POWER PELLETs, Früchte und andere Gegenstände verstreut sind. PAC-MAN muss diese Dinge aufessen, ohne von den umherstreifenden Geistern geschnappt zu werden.

Wie teuer wird das Set? Der „PAC-MAN“-Automat ist ein teurer Spaß: Der Preis für das Set liegt bei 269,99 Euro. Wer sich den Automaten kaufen will, muss also etwas Geld ansparen.

