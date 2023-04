LEGO & The Mandalorian: 3 neue Bausets zur beliebten Star Wars-Serie

Zum anstehenden Finale der 3. Staffel von The Mandalorian bei Disney+ dürfen sich Fans schon bald auf Nachschub von LEGO freuen: Gleich 3 neue Star Wars–Bausets werden demnächst im Handel erscheinen und die schon umfangreiche Sammlung um weitere begehrte Objekte erweitern:

Der Spinnenpanzer (Nr. 75361) mit Din, dem Dunkelschwert, Bo-Katan Kryze und Grogu.

mit Din, dem Dunkelschwert, Bo-Katan Kryze und Grogu. Der Snubfighter der Piraten (Nr. 75346) mit Vane und einem Snubfighter-Piloten.

mit Vane und einem Snubfighter-Piloten. Ein Mikro-Modell des N-1 Starfighters des Mandalorianers (Nr. 75363) mit Din und Grogu.

Wir stellen euch die neue Klötzchen-Serie vor, die junge und junggebliebene „Star Wars“-Fans gleichermaßen begeistern dürften.

© LEGO & Lucasfilm/Disney

Der Spinnenpanzer

Artikelnummer: 75361

Bauteile: 526

Maße: 9 cm hoch, 20 cm lang und 17 cm

Altersempfehlung: 8+

Preis: 52,99 Euro

Verkaufsstart: Ab 1. August 2023, schon jetzt vorbestellbar

Der Lego-Spinnenpanzer dürfte nicht nur die kleinen Fans begeistern, um spannende Duelle aus der 3. Staffel von Star Wars: The Mandalorian nachspielen zu können. Der Spinnenpanzer hat flexible Beine, Greifklauen, ein aufklappbares Cockpit für eine LEGO-Minifigur und eine hochschwenkbare Luke mit 2 Shootern.

Außerdem beinhaltet das Set 3 beliebte Star Wars-Figuren, allen voran den Mandalorianer mit Dunkelschwert, Blaster-Pistole und Raketenrucksack, Bo-Katan Kryze mit 2 Blastern und Raketenrucksack sowie Grogu.

© LEGO & Lucasfilm/Disney

Der Snubfighter der Piraten

Artikelnummer: 75346

Bauteile: 285

Maße: 5 cm hoch, 24 cm lang und 16 cm breit

Altersempfehlung: 8+

Preis: 34,99 Euro

Verkaufsstart: Ab 1. Mai 2023, schon jetzt vorbestellbar

Der Snubfighter der Piraten aus der 3. Staffel von The Mandalorian verfügt über ein aufklappbares Minifigur-Cockpit, 2 Shooter und ein Staufach für einen Thermaldetonator. Hinzu kommen zwei neue LEGO-Minifiguren mit einen Snubfighter-Piloten mit Blaster-Pistole sowie Vane mit einem Schwert.

Als nützliche Hilfe können Fans mittels der intuitiven Bauanleitungen in der LEGO-Builder App die Modelle in 3D-Ansichten erleben, sie vergrößern und drehen um so den Baufortschritt zu verfolgen. Zudem lassen sich alle Sets speichern, während man neue Fähigkeiten entwickelt.

© LEGO & Lucasfilm/Disney

N-1 Starfighter des Mandalorianers – Microfighter

Artikelnummer: 75363

Bauteile: 88

Maße: 3 cm hoch, 13 cm lang und 8 cm breit

Altersempfehlung: 6+

Preis: 15,99 Euro

Verkaufsstart: Ab 1. August 2023, schon jetzt vorbestellbar

Das Mikro-Modell des N-1 Starfighters des Mandalorianers verfügt über ein offenes Cockpit für die LEGO-Minifigur Din, ebenso ist Platz für die LEGO-Minifigur Grogu hinter dem Cockpit und 2 Shootern. Ausgestattet ist der Mandalorianer mit einer Blaster-Pistole und einem Raketenrucksack. Dieser Bausatz ist mit den übrigen LEGO Star Wars Microfighter Sets kombinierbar.

Dieser Bausatz ist mit den übrigen LEGO Star Wars Microfighter Sets kombinierbar.