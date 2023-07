Gerade erst ist bei Disney+ die 3. Staffel der gefeierten Star Wars-Serie The Mandalorian mit den neuen Folgen zu Ende gegangen – nicht ohne zuvor (wie bereits bei den Vorgängerstaffeln) die Fans mit einigen Überraschungen, Wendungen und Enthüllungen und jede Menge offene Fragen zurückzulassen.

Und während die Vorfreude auf eine 4. Staffel wächst, die wohl leider noch eine ganze Weile auf sich warten lässt, gehen Bo-Katan-Darstellerin Katee Sackhoff und Regisseurin Bryce Dallas Howard auf einigen dringenden Fragen der Fans zur Produktion ein.

Von der ersten Staffel an fesselt Serienmacher Jon Favreau die Zuschauer der herausragenden „Star Wars“-Serie von Episode zu Episode, die es nicht erwarten können, mehr von Mando, Grogu aka Baby Yoda und ihren Abenteuern im Outer Rim einer Galaxie weit weit entfernt erleben zu dürfen.

Dabei stellt sich unweigerlich die Frage: Warum sind die einzelnen Folgen nur so kurz geraten? Zugegeben, für „Star Wars“-Verhältnisse mit der aufwendigen Gestaltung, den Settings und den vollgepackten Geschichten mit ihren vielen Charakteren, kommt die Laufzeit einer Folge von im Schnitt 30 bis 40 Minuten (mit einigen wenigen Ausnahmen von fast einer Stunde) doch überraschend kurz daher.

Katee Sackhoff sprach kürzlich mit „The Mandalorian“-Regisseurin Bryce Dallas Howard im Rahmen ihres Podcast Blah Blah Blah darüber:

„Es macht enorm viel Spaß, Teil von Geschichten wie [Spider-Man] zu sein, weil es für die Menschen eine so große Bedeutung hat, nicht war? Das gilt aber auch, weil es so viele Menschen für die Produktion erfordert, um das Ergebnis zu erreichen. Es ist es wirklich erstaunlich, wie sich am Ende alles so zusammenfügt … und es funktioniert!



Deshalb erzähle ich den Leuten, dass ‚Mando‘ so ist … Ich erlebe immer wieder, wie die Fans verwirrt reagieren, warum es so lange dauert, bis wir endlich drehen können und warum die Episoden in ihren Augen so kurz sind. Und ich denke: Da gibt es so viele bewegliche Elemente in der kompletten Produktion, wovon sie keine Ahnung haben.“