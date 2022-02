Horizon Forbidden West: So meistert ihr die Reliktruine Insel der Türme – Lösung

Erst sehr spät in der Hauptquest von Horizon Forbidden West verschlägt es die Heldin an den westlichsten Punkt des Verbotenen Westens, eine kleine Insel, nicht unweit der Küste. Hier, im zentralen Bereich der Insel, findet ihr eine der neun Reliktruinen im Spiel: Insel der Türme. Und natürlich warten auch hier wertvolle Materialien auf euch.

Wie in jeder anderen Reliktruine auch, müsst ihr an diesem Ort ein kleines Rätsel lösen, Kisten umherschieben und Aloy sich ein wenig sportlich betätigen lassen, dafür findet ihr aber am Ende des Wegs ein weiteres Ornament. Was ihr tun müsst, um den Schatz zu packen zu bekommen, verraten wir euch in diesem Guide.

Insel der Türme: Vorbereitungen treffen

Wie nicht anders zu erwarten fordert auch diese Reliktruine in „Horizon Forbidden West“ von euch, dass ihr bereits über zwei besondere Ausrüstungsteile verfügt, die unabdingbar dafür sind, das Ornament erreichen zu können. Denn auch auf der Insel der Türme befinden sich sowohl Metallblumen als auch Feuerglimmer, die euch den Weg versperren.

Wie den meisten von euch vielleicht bereits bekannt ist, benötigt ihr den Anzünder und den Rankenschneider, um diese Objekte zerstören und den Weg dahinter freimachen zu können. Wie ihr diese Spezialausrüstung erhaltet, verraten wir euch in dem Guide Blockierter Weg – Feuerglimmer und Metallblumen beseitigen.

Trophäen-Leitfaden: Platin in Horizon Forbidden West ist ein Klacks!

Horizon Forbidden West: Reliktruine Insel der Türme erkunden – Lösung

Am nordwestlichsten Punkt der Reliktruine findet ihr eines der vielen Lagerfeuer, die ihr zum Speichern und für die Schnellreisen nutzen könnt. Direkt neben dieser Markierung befinden sich gelbe Halterungen am Metall, an die ihr euch hängt, um nach oben zu klettern.

Schwingt euch von dort aus mit eurem Greifhaken zu der Halterung auf der rechten Seite und ihr könnt das Gebäude betreten, wo ihr die verschlossene Tür passiert und nach Westen lauft. Ignoriert den Generator ebenfalls erst einmal und konzentriert euch stattdessen auf den hintersten Raum, der mit dem Eingang zum Lüftungsschacht an der Decke.

Reißt die Abdeckung mit eurem Greifhaken auf und klettert hinein, so gelangt ihr in einen kleinen Raum mit einem Generator und Feuerglimmer an der Wand. Setzt wie immer euren Anzünder ein, um die Mauer einzureißen und schnappt euch dann in dem angrenzenden Raum die Energiezelle und ladet diese bei dem Generator auf.

Horizon Forbidden West: Alle 6 Langhälse, wo ihr sie findet und wie ihr sie überbrückt

Tragt die geladene Zelle nun in nordöstliche Richtung, wo ihr bei den Fahrstühlen den notwendigen Sockel findet, um die Zelle wieder einzuführen. Der Fahrstuhl zu eurer Rechten lässt sich schließlich öffnen und ihr könnt diesen fortan nutzen. Steigt ein und interagiert mit dem Terminal, um das Gerät in Bewegung zu setzen.

Einige Etagen tiefer seht ihr zu eurer Linken einen weiteren Feuerglimmer und zur eurer Rechten eine Kiste. Zieht die Kiste mit eurem Greifhaken aus dem Wasser und zieht sie in den Gang nach Westen, wo ihr schon bald auf noch mehr Wasser trefft und eine Metallblume. Stellt euch neben die Metallblume und zieht die Kiste mit eurem Greifhaken heran.

Befindet sich die Kiste ungefähr ein bis zwei Meter vor euch im Wasser, springt auf diese und ihr könnt rechts durch ein klaffendes Loch in der Wand eine Leiter entdecken, die ihr mit einem gezielten Schuss ausfahren könnt. Zerstört anschließend die Metallblume mit eurem Rankenschneider und geht durch den neu entstandenen Durchgang.

©Sony Interactive Entertainment.

Biegt hier augenblicklich links ab, wo ihr schließlich zu der Leiter gelangt, die Aloy gerade herabgelassen hat. Klettert hoch, folgt den Halterungen der Wand weiter nach oben und springt dort ab, um die gegenüberliegende Seite zu erreichen, wo ihr den Büroschlüssel findet. Steckt das Item ein und springt wieder nach unten, direkt ins Wasser.

Schwimmt wenige Meter nach Westen und umgehend wieder zurück nach Osten, um eine verschlossene Tür und eine lila markierte Nachricht zu finden. Lest die Nachricht, um herauszufinden, wie ihr an den vollständigen Code gelangen könnt.

Horizon Forbidden West – Die 15 besten Profi-Tipps für den Kampf: So wird jede Maschine zu Schrott!

Ihr könnt jetzt in die oberen Stockwerke zurückkehren, um die Hinweise auf den siebenstelligen Code zu finden und zu kombinieren, oder ihr gebt ihn direkt ein, die gesuchte Zahlenkombination ist nämlich bei jedem Spieldurchlauf die gleiche: 2109109. Gebt sie im Terminal ein, und die Tür daneben wird sich für euch öffnen.

Damit habt ihr das Ornament in der Reliktruine Insel der Türme gefunden und könnt den Ort verlassen und wieder der Story von Horizon Forbidden West folgen. Oder ihr sucht noch die anderen Ebenen und jeden Winkel nach weiteren Schätzen ab. Habt ihr alle Wertsachen gefunden, wird Aloy dies entsprechend kommentieren.