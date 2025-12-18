GTA Online-Event – Seltene Liberty City-Kennzeichen nur bis Januar 2026 sichern!

In der aktuellen Event-Woche von GTA Online hat Rockstar Games ein besonderes Highlight eingebaut: eine seltene Kennzeichenvariante, die Fans nostalgisch stimmen dürfte. Wer sich seit dem 18. Dezember 2025 in Los Santos tummelt, kann bei einem speziellen Überfall nicht nur ein limitiertes Fahrzeug abstauben, sondern auch das ikonische Liberty City-Kennzeichen sichern. Diese Aktion läuft noch bis zum 7. Januar 2026.

Das Kennzeichen zeigt die Skyline von Liberty City inklusive der Aufschrift „Liberty City“ sowie „State of Liberty“ – eine direkte Hommage an zwei der wichtigsten GTA-Titel: GTA III und das kommende GTA VI, das ebenfalls in Vice City und Liberty City spielt. Für viele ist dieser kleine kosmetische Gegenstand deshalb weit mehr als nur ein Gimmick.

Diese Überfälle lohnen sich besonders

Welche Fahrzeuge und Missionen sind in dieser Woche verfügbar? Jede Woche wechseln die verfügbaren Missionen und Fahrzeuge in den sogenannten Salvage Yard Robberies. Aktuell stehen dir folgende Optionen zur Auswahl:

The Podium Robbery: Ocelot Virtue

Ocelot Virtue The Cargo Ship Robbery: Bravado Buffalo STX

Bravado Buffalo STX The Gangbanger Robbery: Vapid Clique mit exklusivem „Merry Cliquemas“-Design und dem Liberty City-Kennzeichen

Besonders relevant für das Liberty City-Kennzeichen ist der dritte Raub. Nur beim Gangbanger Robbery bekommst du den Vapid Clique inklusive der markanten Nummerntafel.

So sicherst du dir den Vapid Clique mit Spezialkennzeichen

Wie bekommt man das Liberty City-Kennzeichen? Sobald du den Gangbanger-Raub absolvierst, kannst du den Vapid Clique ganz einfach zu deinem persönlichen Fahrzeug machen. Normalerweise kostete dieses Modell 909.000 Euro im Online-Shop von Legendary Motorsport, wurde jedoch zwischenzeitlich entfernt. Im Rahmen des Überfalls bekommst du ihn nun für günstige 20.000 Euro.

Wenn du zusätzlich ein Dokumentenfälscher-Büro besitzt – selbst wenn es nicht aktiv ist – sinkt der Preis sogar auf nur 10.000 Euro. Diese Voraussetzung reicht aus, um das Fahrzeug zum halben Preis zu kaufen. Danach steht es dir als Privatfahrzeug inklusive Kennzeichen dauerhaft zur Verfügung.

Was bringt dir der Weiterverkauf?

Wie viel ist das Fahrzeug beim Verkauf wert? Solltest du den Vapid Clique nicht behalten wollen, kannst du ihn bei Los Santos Customs für immerhin 65.000 Euro weiterverkaufen. Selbst zum Standardpreis von 20.000 Euro wäre das ein lohnender Deal – mit Dokumentenfälscher-Bonus von 10.000 Euro sogar ein echter Gewinn.

Natürlich bleibt der größte Wert für viele in der Seltenheit: Das Liberty City-Kennzeichen ist nicht frei im Spiel konfigurierbar sondern kann derzeit ausschließlich über diese Mission erhalten werden.

Rockstars neue Kreativtools für dein Kennzeichen

Gibt es noch weitere Möglichkeiten für eigene Nummerntafeln? Rockstar hat 2025 ein komplett überarbeitetes Tool zur Erstellung und Verwaltung von individuellen Kennzeichen eingeführt. Im neuen Custom Plate Creator kannst du deinen Fahrzeugen personalisierte Designs verpassen. Doch das Liberty City-Design ist dort nicht verfügbar – es ist nur über den Gangbanger Robbery zu erhalten.

Was du jetzt tun solltest

Lohnt sich der Aufwand für das Liberty City-Kennzeichen? Wenn du ein Sammler bist oder einfach eine Verbindung zu Liberty City hast, solltest du dir dieses Angebot nicht entgehen lassen. Das Event läuft nur bis zum 7. Januar 2026, der Vapid Clique ist in dieser Form voraussichtlich danach nicht mehr erhältlich.

Auch wenn du nicht auf Sammelobjekte aus bist, kannst du hier durch den Weiterverkauf einen kleinen Gewinn erzielen – vorausgesetzt, du hast noch Zugang zu einem aktiven Überfall-Team oder kannst den Raub im Solo-Modus absolvieren.

Was hältst du von dem Liberty City-Kennzeichen – und hast du dir den Vapid Clique schon gesichert? Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen!