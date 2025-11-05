Football Manager 26 enttäuscht Fans – Kritik an neuer Engine und Benutzerinterface

Football Manager 26 ist endlich erschienen, jedoch scheint das Spiel die Erwartungen der Fans nicht zu erfüllen. Die Bewertungen auf Steam sind derzeit „größtenteils negativ“, was eine Überraschung ist, da der Vorgänger, Football Manager 24, mit „sehr positiv“ bewertet wurde. Dies könnte Sports Interactive, den Entwickler der Serie, in eine schwierige Lage bringen.

Ursachen der negativen Bewertungen

Warum ist die Stimmung unter den Spielern negativ? Viele Spieler kritisieren das neue Benutzerinterface von Football Manager 26 als umständlich und die Performance des Spiels als mangelhaft. Trotz der Einführung eines neuen Spiel-Engines, der Unity Engine, berichten Spieler von Framerate-Einbrüchen und visuellen Fehlern. Diese technischen Mängel führen dazu, dass viele Spieler lieber zum Vorgänger zurückkehren.

Ein weiteres Problem stellt die Vereinfachung der Spielmechaniken dar. Während dies neue Spieler anziehen soll, fühlen sich erfahrene Fans von der geringeren Immersion und dem reduzierten Realismus enttäuscht. Ein Spieler bemerkte, dass der Versuch, „etwas Neues und Anderes“ zu machen, dazu führte, dass die beliebten Elemente der Serie vernachlässigt wurden.

Reaktionen und Vergleiche

Wie schneidet FM26 im Vergleich zu FM24 ab? Auf der Bewertungsplattform OpenCritic erzielte Football Manager 26 nur 72 von 100 Punkten, während FM24 beeindruckende 83 Punkte erreichte. Diese Diskrepanz deutet darauf hin, dass das neueste Spiel nicht nur bei Spielern, sondern auch bei Kritikern nicht gut ankommt.

Es hilft nicht, dass Football Manager 26 ohne einen Day-One-Patch veröffentlicht wurde, was bedeutet, dass einige der in der Beta identifizierten Probleme möglicherweise bis zur endgültigen Veröffentlichung bestehen blieben. Viele hoffen nun auf schnelle Patches, um die dringendsten Probleme zu beheben.

Die Rolle von Sports Interactive

Was bedeutet dies für die Zukunft von Sports Interactive? Sports Interactive, ein britischer Entwickler, der für die Football Manager-Serie bekannt ist, steht unter Druck, die Franchise zu retten. Seit der Übernahme durch Sega im Jahr 2006 hat sich Sports Interactive kontinuierlich weiterentwickelt und dabei große Partnerschaften geschlossen, darunter eine mit FIFA für offizielle Lizenzen.

Mit der Einführung neuer Features wie Frauenfußball und der Integration von Ligen aus Ägypten, Litauen und den Vereinigten Arabischen Emiraten hat der Entwickler große Ambitionen gezeigt. Doch die aktuelle Situation könnte als entscheidender Moment für die Serie angesehen werden.

Der Weg nach vorne

Welche Schritte sind notwendig, um das Spiel zu verbessern? Die Spieler hoffen auf baldige Updates und Patches, die die Performance verbessern und die Benutzererfahrung optimieren. Sports Interactive hat bereits angekündigt, dass ein erster Patch kurz bevorsteht, was den Entwicklern eine Gelegenheit bietet, die schlimmsten Probleme zu beheben.

Dies ist ein kritischer Moment für die Football Manager-Serie. Der Erfolg zukünftiger Titel könnte davon abhängen, wie effektiv Sports Interactive auf das Feedback der Community reagiert und ob sie in der Lage sind, das Vertrauen der Spieler zurückzugewinnen.

Was denkst du über die aktuelle Situation von Football Manager 26? Teile deine Meinung in den Kommentaren!