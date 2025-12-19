Eternights jetzt kostenlos im Epic Games Store – Nur bis 20. Dezember sichern!

Während der jährlichen Gratisaktion im Dezember hat der Epic Games Store am 19. Dezember 2025 erneut ein Spiel für 24 Stunden kostenlos zur Verfügung gestellt. Dieses Mal handelt es sich um Eternights, ein ungewöhnliches Genre-Mix-Spiel, das Elemente aus Dating-Simulation, Action-RPG und Hack-and-Slash vereint.

Wer sich das Spiel sichern möchte, hat dafür nur bis zum 20. Dezember 2025 um 17:00 Uhr deutscher Zeit (CET) Zeit. Danach wird es wieder kostenpflichtig und durch das nächste Gratis-Spiel ersetzt.

Was ist Eternights?

Worum geht es in Eternights? Eternights wurde von Studio Sai entwickelt und erstmals am 12. September 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5 und Windows veröffentlicht. Seitdem wurde es auch auf der Nintendo Switch sowie für Android und iOS verfügbar gemacht – letztere jedoch exklusiv für Crunchyroll-Abonnenten.

Im Spiel steuerst du einen 18-jährigen Protagonisten, der durch eine mysteriöse Katastrophe in eine postapokalyptische Welt gerät. Eine Anti-Aging-Droge hat große Teile der Bevölkerung in Monster verwandelt. Nach einem Angriff verliert der Held seinen Arm, der durch eine übernatürliche Waffe ersetzt wird – bereit, sich dem Kampf zu stellen.

Spielmechanik trifft Herzensangelegenheiten

Welche spielerischen Elemente bietet Eternights? Der Titel kombiniert temporeiche Echtzeitkämpfe mit sozialen und romantischen Elementen. Durch präzises Ausweichen verlangsamt sich die Zeit, was dir taktische Vorteile verschafft. Mit Kombo-Angriffen, Spezialfähigkeiten und Elementarfäusten kannst du Gegner überwinden und Barrieren durchbrechen.

Außerhalb der Kämpfe verbringst du deine Zeit mit anderen Charakteren, baust Beziehungen auf und steigerst deine sozialen Werte. Diese Verbindungen wirken sich direkt auf deine Fähigkeiten im Kampf aus. Zudem läuft das Spiel über ein Kalender-System: Jede Aktivität kostet Zeit, und du musst entscheiden, ob du lieber in Dungeons kämpfst oder dein Liebesleben in Schwung bringst.

Vergleich mit Persona und gemischte Kritiken

Wie wurde Eternights aufgenommen? Vor allem durch sein Setting und die Mischung aus Rollenspiel und sozialen Interaktionen wurden schnell Vergleiche zur Persona-Reihe gezogen. Die englischsprachige Presse lobte die Vielfalt der Beziehungen – inklusive gleichgeschlechtlicher Romanzen – kritisierte aber stellenweise die Kampfmechanik als zu leichtgewichtig.

Nach dem Release fielen die Kritiken gemischt aus. Während die PC-Version laut Metacritic eher positiv bewertet wurde, erhielt die PS5-Version durchschnittliche Bewertungen. In Japan vergab das Magazin Famitsu eine solide Punktzahl von 28/40.

Ein kostenloses Angebot mit Potenzial

Warum lohnt sich Eternights auch für Unentschlossene? Auch wenn das Spiel nicht alle Kritiker überzeugt hat, bietet es eine frische und ungewöhnliche Mischung aus Action, Romantik und Stil. Als Gratis-Spiel ist es eine gute Gelegenheit, sich selbst ein Bild zu machen – zumal der reguläre Preis bei rund 30 Euro liegt.

Die bisherigen Gratis-Spiele im Dezember 2025 können sich sehen lassen: Nach dem Opener Hogwarts Legacy (11.–18. Dezember) und Jotunnslayer: Hordes of Hel (18. Dezember) reiht sich Eternights als drittes Spiel in die Liste ein. Was am 20. Dezember folgt, bleibt bis zur offiziellen Enthüllung um 17:00 Uhr CET spannend.

Mehr Gratis-Highlights im Anmarsch

Wie geht es mit den Epic-Mystery-Games weiter? Die Gratis-Aktion läuft noch bis zum Jahreswechsel – und die nächsten Spiele werden weiterhin geheim gehalten. Auch Leaks aus sozialen Netzwerken haben sich bisher als falsch erwiesen. Deshalb bleibt nur: Täglich reinschauen und kein Geschenk verpassen.

Hast du Eternights schon ausprobiert oder wartest du auf ein anderes Highlight in der Aktion? Lass es uns in den Kommentaren wissen!