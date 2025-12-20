GTA Online: Rockstar läutet mit neuem Newswire die Festtage 2025 ein – neue Fahrzeuge, Geschenke, Events und Schnee in Aussicht

Rockstar Games hat mit dem aktuellen Newswire vom 18. Dezember 2025 offiziell die Festtagssaison in GTA Online eröffnet. Spielerinnen und Spieler dürfen sich in den kommenden Wochen auf neue Fahrzeuge, zahlreiche Geschenke, saisonale Spielmodi sowie festliche Dekorationen freuen. Zudem bestätigt Rockstar erstmals indirekt: Schnee wird noch im Laufe des Dezembers nach Los Santos zurückkehren.

Neuer Supersportwagen: Progen Luiva rast in die Feiertage

Mit dem Progen Luiva ergänzt Rockstar den Fuhrpark von GTA Online um einen futuristischen Supersportwagen. Der offene Bolide verzichtet bewusst auf Dach und Windschutzscheibe und setzt laut Rockstar auf ein kompromissloses Leichtbau-Design, das maximale Performance ermöglichen soll.

Der Progen Luiva ist ab sofort:

bei Legendary Motorsport erhältlich

erhältlich im Showroom von Luxury Autos ausgestellt

ausgestellt für GTA+-Mitglieder zusätzlich kostenlos im Vinewood Car Club verfügbar

Rockstar beschreibt den Wagen augenzwinkernd als eine Art „Schlitten mit Superantrieb“, der perfekt ins kommende winterliche Los Santos passe.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

© Rockstar Games

Vapid FMJ MK V jetzt für alle verfügbar

Neben dem Luiva wird auch der Vapid FMJ MK V für alle Spieler freigeschaltet. Der Supersportwagen war zuvor limitiert, steht nun aber regulär zum Kauf bereit:

erhältlich bei Legendary Motorsport und Luxury Autos

und GTA+-Mitglieder können den FMJ MK V weiterhin bis zum 7. Januar kostenlos im Vinewood Car Club abholen

können den FMJ MK V weiterhin bis zum 7. Januar kostenlos im Vinewood Car Club abholen auf PS5, Xbox Series X|S und PC (Enhanced) lassen sich zusätzliche Hao’s Special Works-Upgrades freischalten

Festliche Bekleidung, Dekorationen und Geschenke

Mit dem Start der Festtagssaison hält auch die passende Dekoration Einzug in die Spielwelt:

Weihnachtsbäume und Dekorationen an Sehenswürdigkeiten

festlich geschmückte Apartments, CEO-Büros und Villen

neue sowie bekannte Festtags-Outfits in den Shops

Rockstar kündigt zudem umfangreiche Geschenke für aktive Spieler an. Wer zwischen dem 23. Dezember und dem 7. Januar GTA Online spielt, erhält unter anderem:

festliche Pullover

den Silvester-Feuerwerk-Bodysuit

Schneeballabschussgerät

Zuckerstange

Feuerwerkabschussgerät mit 20 Raketen

volle Vorräte an Snacks, Panzerung und Munition

Abonnenten des Rockstar-Newsletters erhalten zusätzlich eine exklusive rote Festtagsbaum-Kopfbedeckung, sofern sie sich zwischen dem 18. und 31. Dezember einloggen.

Beliebte Festtagsmodi kehren zurück

Auch spielerisch wird es weihnachtlich: Mehrere saisonale Modi feiern ihr Comeback, darunter:

Yeti-Jagd

Schneeball-Deathmatches

Knecht Unrecht

Weazel Plaza Shootout

Zusätzlich lassen sich vom 23. bis 29. Dezember Schneemänner in der offenen Welt finden und zerstören. Wer alle 25 Schneemänner erledigt, schaltet das Schneemann-Outfit frei.

© Rockstar Games

Schnee offiziell in Aussicht gestellt

Besonders spannend für viele Fans: Rockstar bestätigt im Newswire erstmals offiziell, dass Schnee noch im Laufe des Dezembers zu erwarten ist. Wörtlich heißt es, der „Wetterbericht sage für später im Monat Schnee voraus“.

Ein konkretes Datum nennt Rockstar zwar nicht, doch die Aussage deckt sich mit den Schneemustern der vergangenen Jahre. Alles deutet darauf hin, dass Los Santos noch vor den Feiertagen in eine winterliche Schneelandschaft verwandelt wird.

Boni, Rabatte und kostenlose Inhalte

Neben den Events warten zahlreiche finanzielle Anreize:

2x GTA$ für Biker-Grasverkaufsmissionen

für Biker-Grasverkaufsmissionen 2x GTA$ und RP in der Community-Serie (4x für GTA+)

in der Community-Serie (4x für GTA+) kostenloser Buckingham SuperVolito Carbon vom 23. bis 29. Dezember

Zudem gibt es umfangreiche Rabatte auf Fahrzeuge, Immobilien, Hanfplantagen sowie Waffen und Modifikationen.

© Rockstar Games

GTA Online startet voll in die Festtage 2025

Mit dem aktuellen Newswire liefert Rockstar Games ein umfangreiches Festtagsprogramm für GTA Online. Neue Fahrzeuge, zahlreiche Geschenke, saisonale Spielmodi und die Aussicht auf Schnee sorgen dafür, dass sich ein Login über die Feiertage mehr denn je lohnt.

Wir halten euch auf PlayCentral.de weiterhin über alle winterlichen Entwicklungen, den genauen Start des Schnees sowie mögliche Überraschungen auf dem Laufenden.