Schnee in GTA Online: Wann kehrt der Winter 2025 nach Los Santos zurück?

Auch in diesem Jahr warten viele Spielerinnen und Spieler gespannt auf eines der beliebtesten saisonalen Events in GTA Online: den Schnee in Los Santos. Am heutigen 20. Dezember 2025 zeigt sich die Spielwelt allerdings noch ungewohnt herbstlich – auf den Servern ist bislang kein Schnee zu sehen. Doch wie stehen die Chancen, dass sich das bald ändert?

Wann beginnt der Schnee in GTA Online 2025?

Rockstar Games hält sich zwar mit einem exakten Startdatum zurück, liefert im aktuellen Newswire vom 18. Dezember 2025 aber einen entscheidenden Hinweis. Dort heißt es wörtlich, dass „der Wetterbericht für später im Monat Schnee voraussagt“.

Damit bestätigt Rockstar offiziell, dass der Schnee in GTA Online 2025 noch im Dezember zurückkehren wird, auch wenn der genaue Tag nicht genannt wird. Ausgehend der Erfahrungen der Vorjahre spricht vieles dafür, dass Rockstar den Schnee zeitlich noch vor Heiligabend serverseitig aktiviert.

Rückblick: Schneetermine der letzten Jahre

Zur besseren Einordnung lohnt sich ein Blick auf die bisherigen Zeitpläne:

2024

Erster Schneefall: 19. Dezember 2024

Schnee-Ende: Ende Dezember

Kurze Rückkehr: um den Jahreswechsel

2023

Erster Schneefall: 21. Dezember 2023

Schnee-Ende: 28. Dezember 2023

Rückkehr: 31. Dezember 2023 – 2. Januar 2024

2022

Erster Schneefall: 22. Dezember 2022

Schnee-Ende: 29. Dezember 2022

Rückkehr: 31. Dezember 2022 – 1. Januar 2023

2021

Erster Schneefall: 23. Dezember 2021

Schnee-Ende: 29. Dezember 2021

Rückkehr: 31. Dezember 2021 – 1. Januar 2022

2020

Erster Schneefall: 22. Dezember 2020

Schnee-Ende: 30. Dezember 2020

Rückkehr: 31. Dezember 2020 – 1. Januar 2021

2019

Erster Schneefall: 19. Dezember 2019

Schnee-Ende: 25. Dezember 2019

Das typische Schneemuster in GTA Online

Aus den Daten der letzten Jahre lässt sich ein klares Schema ableiten:

Schneebeginn: meist zwischen dem 19. und 23. Dezember

meist zwischen dem 19. und 23. Dezember Schnee-Ende: kurz nach Weihnachten (28.–30. Dezember)

kurz nach Weihnachten (28.–30. Dezember) Schnee-Comeback: fast immer zum Jahreswechsel (31. Dezember bis 1./2. Januar)

Für 2025 darf daher mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein identischer Zeitrahmen erwartet werden.

Was Spieler mit dem Schnee erwarten dürfen

Mit dem Wintereinbruch verwandelt sich Los Santos erneut in eine weiße Winterlandschaft. Neben der besonderen Atmosphäre, vor allem bei Nacht, gehören traditionell auch zahlreiche saisonale Extras dazu:

geschmückte Weihnachtsbäume in Apartments, CEO-Büros & Co.

in Apartments, CEO-Büros & Co. kostenlose Festtagskleidung

beliebte Bodysuits mit Lichterketten

das Feuerwerksabschussgerät inklusive Raketen

inklusive Raketen kleinere Geschenke und Boni für aktive Spieler

Gerade Schneeballschlachten zählen für viele Fans zu den Highlights der Feiertage – insbesondere für Spieler in Regionen, in denen echter Schnee mittlerweile eher selten ist.

Schnee dürfte kurz bevorstehen

Auch wenn Rockstar Games den genauen Starttermin nicht offiziell bestätigt hat, deutet alles darauf hin, dass der Schnee in GTA Online in den nächsten Tagen aktiviert wird. Wer sich über die Weihnachtstage einloggt, dürfte 2025 sehr wahrscheinlich wieder durch ein verschneites Los Santos fahren.

Hinweis: Erfahrungsgemäß verschwindet der Schnee nach Weihnachten zunächst wieder, kehrt aber pünktlich zu Silvester für kurze Zeit zurück.

Wir halten euch auf PlayCentral.de wie gewohnt über alle Updates, Ankündigungen und winterlichen Inhalte in GTA Online auf dem Laufenden.