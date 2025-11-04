PUBG auf Konsolen – Xbox Series X mit 4K, PS5 hinkt bei 1440p hinterher

PUBG: Battlegrounds steht vor einer interessanten Wende, da die bevorstehenden Konsolen-Updates einige Überraschungen bereithalten. Die Unterschiede in der Leistung zwischen der PlayStation 5 und der Xbox Series X sind ein heiß diskutiertes Thema unter den Fans. Während das Spiel auf der Xbox Series X eine Auflösung von 2160p bietet, erreicht die PS5 lediglich 1440p bei gleicher Bildrate von 60fps. Diese Diskrepanz ist bemerkenswert, da die Hardwareunterschiede zwischen den Konsolen in der Regel keine so drastischen Unterschiede hervorrufen.

Die Technik hinter den Konsolen

Welche technischen Unterschiede gibt es zwischen den Konsolen? Die Xbox Series X bietet eine leicht höhere Leistung dank eines etwas schnelleren CPU-Takts und mehr Compute Units. Diese Hardwarevorteile ermöglichen es der Konsole, PUBG in der höheren 4K-Auflösung darzustellen. Die PlayStation 5 hingegen, obwohl ebenfalls leistungsstark, benötigt die teurere PS5 Pro-Variante, um die gleiche Auflösung zu erzielen.

Die PS5 ist mit einem speziell angepassten SSD-Drive ausgestattet, das hohe Datenübertragungsraten ermöglicht und Ladezeiten drastisch reduziert. Die Xbox Series X setzt ebenfalls auf eine SSD und bietet zusätzlich Unterstützung für Auto HDR und variable Bildwiederholfrequenzen. Beide Konsolen sind Teil der neunten Konsolengeneration und bieten hardwarebeschleunigtes Raytracing und 3D-Audio-Unterstützung.

Die Auswirkungen auf die Spielerfahrung

Wie beeinflussen diese Leistungsunterschiede das Spielerlebnis? Während die Xbox Series X mit ihrer höheren Auflösung punktet, bleibt die Frage, wie stark sich dies im tatsächlichen Spielerlebnis bemerkbar macht. Die Unterschiede in der Grafikqualität zwischen 1440p und 2160p sind für viele Nutzer nur subtil wahrnehmbar, insbesondere wenn man von einem normalen Betrachtungsabstand aus spielt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Ein weiterer Punkt, der die Erfahrung beeinflussen könnte, ist die Übertragung von Erfolgen. Während Xbox-Spieler ihre Erfolge von der vorherigen Konsolengeneration beibehalten können, ist dies für PlayStation-Nutzer nicht der Fall. Dies könnte für einige PS5-Besitzer enttäuschend sein, insbesondere wenn man die Schwierigkeiten bei der Übertragung von Erfolgen in der Vergangenheit bedenkt, wie bei Cyberpunk 2077 und Skyrim.

Konsolenexklusive Inhalte und Vorteile

Gibt es exklusive Inhalte für die jeweiligen Konsolen? Ja, für PlayStation Plus-Abonnenten gibt es als Entschädigung ein exklusives Item: den Pixel-Art-Fallschirm, der Xbox Game Pass-Nutzern nicht zur Verfügung steht. Dies könnte für einige ein kleiner Trost sein, wenn die technischen Unterschiede in Betracht gezogen werden.

Trotz der technischen Debatte ist die Verschiebung zu den aktuellen Konsolen ein positiver Schritt für PUBG: Battlegrounds, da es die Möglichkeit bietet, die Leistung und Optimierungen auf moderner Hardware zu verbessern. Die Spieler sollten gespannt auf zukünftige Updates und Verbesserungen sein, die das Spiel in den kommenden Jahren bereichern könnten.

Was hältst du von den Unterschieden zwischen den Konsolenversionen von PUBG: Battlegrounds? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit!