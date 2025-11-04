Rockstar Games im Fokus – Entwicklerentlassungen sorgen für Aufruhr

Die jüngsten Ereignisse rund um Rockstar Games haben hohe Wellen geschlagen. Die Independent Workers‘ Union of Great Britain (IWGB) hat kürzlich Anschuldigungen gegen Rockstar Games erhoben, die angeblich rund 40 Entwickler in ihren Büros in Großbritannien und Kanada entlassen haben, weil sie versucht hatten, eine Gewerkschaft zu organisieren. Die IWGB beschrieb dies als „die rücksichtsloseste“ und „dreisteste Aktion gegen Gewerkschaften“, die die Spieleindustrie je gesehen hat.

Im Gegensatz dazu erklärte Rockstars Muttergesellschaft Take-Two, dass die Entlassungen aufgrund von „groben Fehlverhaltens“ und aus keinem anderen Grund erfolgt seien. Diese Aussage wurde jedoch nicht weiter ausgeführt. Die IWGB setzt sich weiterhin für die Wiedereinstellung der betroffenen Mitarbeiter ein.

SAG-AFTRA zeigt Solidarität

Wie reagierte SAG-AFTRA auf die Vorwürfe? Die Gewerkschaft SAG-AFTRA, die fast 200.000 Schauspieler, Musiker und andere Künstler vertritt, veröffentlichte eine Erklärung auf ihrem offiziellen Twitter-Account. Darin bekundeten sie ihre Solidarität mit der IWGB Game Workers Union und betonten das Recht auf gewerkschaftliche Organisation. Sie unterstrichen, dass die Beiträge ihrer Mitglieder zu Spielen wie Grand Theft Auto ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgs und Erbes dieser Titel seien.

Diese Unterstützung durch eine so große Gewerkschaft wie SAG-AFTRA ist ein bedeutender Schritt. In den letzten Tagen haben viele Fans von Grand Theft Auto die Seite von Rockstar eingenommen, während Branchenprofis weiterhin gegen die angeblichen Maßnahmen von Rockstar protestieren.

Entwicklungsdetails zu GTA 6

Was bedeutet das für die Entwicklung von GTA 6? Während der jüngsten Streiks von Schauspielern und Synchronsprechern bestätigte SAG-AFTRA, dass Grand Theft Auto 6 von den Streiks unberührt bleiben würde. Projekte, die nach September 2023 in Produktion gingen, waren Teil des Streiks. Laut ehemaligen Entwicklern begann die Entwicklung von GTA 6 jedoch bereits Ende 2018, was weniger Entwicklungszeit ist, als viele vermuten.

In anderen Nachrichten zu GTA 6 gibt es Berichte, dass das Gameplay aufgrund einer Aktualisierung der YouTube-Richtlinien möglicherweise Einschränkungen unterliegt. Dies könnte die Reichweite und Verfügbarkeit von Inhalten auf der Plattform beeinflussen.

