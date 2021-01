GTA Online Cayo Perico Heist: Kann ich den Raubüberfall allein spielen?

Wolltet ihr euch bisher in GTA Online an einen Heist wagen, musstet ihr euch mindestens mit einem anderen Spieler zusammenschließen. In den meisten Fällen sind die Raubüberfälle auf zwei bis vier Spieler ausgelegt. Möchtet ihr die instanziierten Missionen alleine spielen, schaut ihr in die Röhre. Bei dem neuesten Raubüberfall, The Cayo Perico Heist, hat Rockstar aber offenbar auf die Rufe vieler Spieler gehört.

Wie ihr den Cayo Perico Heist solo starten könnt

Habt ihr euch in „GTA Online“ das U-Boot Kosatka gekauft, könnt ihr auf die Vorbereitungsmissionen zugreifen, die ihr auch alleine durchführen könnt. Anschließend wird das Finale freigeschaltet, das erstmalig komplett allein gestartet werden kann. Alternativ können sich bis zu vier Spieler zusammenschließen, um auf Raubzug zu gehen.

Ihr habt zudem die Möglichkeit fremde Spieler aus einer Runde in eure Lobby einzuladen. Ladet ihr keine anderen Spieler ein, könnt ihr alleine loslegen und die gesamte Beute für euch behalten. Mit mehreren Spielern könnt ihr die Crew-Anteile zuweisen und als Anführer entscheiden, wie viel Prozent jeder von der gemeinsamen Beute erhält.