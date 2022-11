God of War Ragnarök bekommt urwitzigen Werbespot mit Ben Stiller, John Travolta und LeBron James

Das Warten hat bald ein Ende! Der Release von God of War Ragnarök steht kurz bevor und Sony rührt, noch einmal so richtig die Werbetrommel. In einem humorvollen TV-Spot für die kommende und von Fans lang erwartete Fortsetzung versuchen Ben Stiller, John Travolta und LeBron James samt ihren Kindern zu ergründen, wie eine erfolgreiche Eltern-Kind-Beziehung aussehen muss.

Statt Muskeln, mehr Emotion

Mit God of War aus dem Jahr 2018 wagte Sonys Santa Monica Studio einen starken Neueinstieg in die beliebte Spielreihe. Kratos war nicht mehr allein und musste sich diesmal nicht nur als wortkargen Muskelprotz behaupten, sondern (und das war der mehr als schwierige Part) als liebender Vater eines Sohnes, der vor kurzem seine Mutter verloren hatte.

Das einfühlsame Storytelling erzählte eine Geschichte zwischen einem Vater und seinem Sohn, die auf eine Reise gehen mussten, um einander besser verstehen zu können. Die Prämisse ist in diesem Sinne einfach, doch verbunden mit den fantastischen Welten, die das Entwicklerteam geschaffen hatte und dem abwechslungsreichen Gameplay, entstand ein Meisterwerk mit Tiefe, das alte sowie neue Fans überzeugte.

Werbespot mit Ben Stiller und Co.

Die Beziehung zwischen Vater und Sohn, wird in der Fortsetzung natürlich weiter beleuchtet werden und genau über diese Prämisse witzeln Ben Stiller, John Travolta und LeBron James mit ihren Kindern im neuesten Werbespot zum Spiel.

Stiller, der als Kratos verkleidet ist, übernimmt darin die Rolle eines Therapeuten und versucht den anderen Vätern klarzumachen, wie eine Vater-Kind-Beziehung nach Kratos-Art gelingt. Ihr könnt euch den Werbespot im Folgenden ansehen:

Weitere Details zum Werbespot findet ihr auf dem PlayStation.Blog.

Wann erscheint God of War Ragnarök?

„God of War Ragnarök“ erscheint am 9. November 2022 für PlayStation 4 und PlayStation 5. Leider ohne Ben Stiller, John Travolta und LeBron James. Eigentlich schade …

