Ghost of Tsushima: Offizielle Trophäenliste – So leicht erhaltet ihr Platin

Als letztes großes PS4-Exclusive führt Ghost of Tsuhima die Ära der aktuellen Sony-Konsole zu einem Ende. Das Abenteuer von Sucker Punch überzeugt mit seinem blutrünstigen, erbarmungslosen Kampfsystem und prachtvollen, altjapanischem Setting. Wenn ihr in „Ghost of Tsushima“ die Platin-Trophäe erhalten wollt, haben wir hier die offizielle Trophäenliste für euch. Sie zeigt euch, was ihr für Platin tun müsst.

Wir sprechen an dieser Stelle eine obligatorische Spoiler-Warnung aus.

Ghost of Tsushima – Das letzte große PS4-Exclusive im Test!

Die offizielle Trophäenliste von Ghost of Tsushima

Es gibt insgesamt 52 Trophäen in „Ghost of Tsushima“, davon sind 1 Platin, 2 Gold, 9 Silber und 40 Bronze. Im Folgenden seht ihr alle noch einmal übersichtlich aufgelistet:

Platin

Platin – Lebende Legende: Erhalte alle Trophäen

Gold

Gold – Mono no Aware: Lass die Vergangenheit hinter dir und akzeptiere die Last deiner neuen Rolle.

Lass die Vergangenheit hinter dir und akzeptiere die Last deiner neuen Rolle. Gold – Helfende Schwerthand: Schließe alle Geschichten von Tsushima ab.

Silber

Silber – Cooper-Klan-Cosplayer: Verkleide dich als ein legendärer Dieb.

Verkleide dich als ein legendärer Dieb. Silber – Körper, Geist und Seele: Schließe alle heißen Quellen, Haikus, Inari-Schreine und Bambusstände ab.

Schließe alle heißen Quellen, Haikus, Inari-Schreine und Bambusstände ab. Silber – Meisterbefreier: Befreie die gesamte Insel Tsushima.

Befreie die gesamte Insel Tsushima. Silber – Der Kriegsmönch: Schließe alle Norio-Geschichten ab.

Schließe alle Norio-Geschichten ab. Silber – Die rachgierige Kriegerin: Schließe alle Masako-Geschichten ab.

Schließe alle Masako-Geschichten ab. Silber – Der unbeugsame Bogenschütze: Schließe alle Ishikawa-Geschichten ab.

Schließe alle Ishikawa-Geschichten ab. Silber – Die eigenwillige Diebin: Schließe alle Yuna-Geschichten ab.

Schließe alle Yuna-Geschichten ab. Silber – Geschichtenerzähler: Schließe alle mythischen Geschichten ab.

Schließe alle mythischen Geschichten ab. Silber – Viel Spaß beim Absturz: Töte einen Gegner mit Sturzschaden, indem du ihn von einem Vorsprung stößt.

Bronze

Bronze – Aufziehender Sturm: Hole das Katana des Sakai-Klans zurück.

Hole das Katana des Sakai-Klans zurück. Bronze – Kein Weg mehr zurück: Brich deinen Kodex, um einer neuen Freundin zu helfen.

Brich deinen Kodex, um einer neuen Freundin zu helfen. Bronze – Unter Wölfen: Rekrutiere die Strohhut-Ronin.

Rekrutiere die Strohhut-Ronin. Bronze – Das Feuer schüren: Befreie Taka aus der mongolischen Gefangenschaft.

Befreie Taka aus der mongolischen Gefangenschaft. Bronze – Familientreffen: Befreie Fürst Shimura aus des Fängen des Khans.

Befreie Fürst Shimura aus des Fängen des Khans. Bronze – Anführer des Volkes: Versammle die Bauern von Yarikawa.

Versammle die Bauern von Yarikawa. Bronze – Geburtsrecht: Erlange die Rüstung deines Vaters wieder.

Erlange die Rüstung deines Vaters wieder. Bronze – Sterbende Glut: Töte die Verräter im Namen eines gefallenen Freundes.

Töte die Verräter im Namen eines gefallenen Freundes. Bronze – Der Geist: Verschmilz mit deiner neuen Identität.

Verschmilz mit deiner neuen Identität. Bronze – Die verbannte Allianz: Begib dich zu deinen Verbündeten im eisigen Norden.

Begib dich zu deinen Verbündeten im eisigen Norden. Bronze – Das Ende des Herrschers: Stelle dich dem Khan.

Stelle dich dem Khan. Bronze – Held des Volkes: Befreie 12 besetzte Gebiete in Izuhara.

Befreie 12 besetzte Gebiete in Izuhara. Bronze – Ein Kampf um die Insel …: Befreie alle besetzten Gebiete in Izuhara.

Befreie alle besetzten Gebiete in Izuhara. Bronze – Die wären wir los: Befreie 8 besetzte Gebiete in Toyotama.

Befreie 8 besetzte Gebiete in Toyotama. Bronze – Sicherung der Zuflucht: Befreie alle besetzten Gebiete in Toyotama.

Befreie alle besetzten Gebiete in Toyotama. Bronze – Massenvertreibung: Befreie 7 besetzte Gebiete in Kamiagata.

Befreie 7 besetzte Gebiete in Kamiagata. Bronze – Ein neuer Rückzugsort: Befreie alle besetzten Gebiete in Kamiagata.

Befreie alle besetzten Gebiete in Kamiagata. Bronze – Glänzender Stahl: Besiege 20 Gegner mit einem Gegenangriff nach einer perfekten Parade.

Besiege 20 Gegner mit einem Gegenangriff nach einer perfekten Parade. Bronze – Zeugenschutz: Erschieße einen verängstigten Gegner auf der Flucht mit einem Pfeil.

Erschieße einen verängstigten Gegner auf der Flucht mit einem Pfeil. Bronze – Schön aus dem Handgelenk: Besiege die maximale Anzahl an Gegnern in einem einzigen Herausforderungskampf.

Besiege die maximale Anzahl an Gegnern in einem einzigen Herausforderungskampf. Bronze – Zu allem bereit: Bringe 50 Mal Gegner ins Taumeln.

Bringe 50 Mal Gegner ins Taumeln. Bronze – Es kann nur einen geben: Schließe alle Duelle erfolgreich ab.

Schließe alle Duelle erfolgreich ab. Bronze – Klagelied von der gefallenen Schmiede: Spiele das „Klagelied vom Sturm“ am Grab eines Freundes.

Spiele das „Klagelied vom Sturm“ am Grab eines Freundes. Bronze – Ein Augenblick: Personalisiere eine Szene im Fotomodus.

Personalisiere eine Szene im Fotomodus. Bronze – Leseratte: Sammle 20 Aufzeichnungen.

Sammle 20 Aufzeichnungen. Bronze – Kenne deinen Feind: Sammle 20 Artefakte der Mongolen.

Sammle 20 Artefakte der Mongolen. Bronze – Mit allen Wassern gewaschen: Erlerne alle Techniken für Geist-Wurfwaffen.

Erlerne alle Techniken für Geist-Wurfwaffen. Bronze – Der perfekte Sturm: Verbessere dein Schwert vollständig.

Verbessere dein Schwert vollständig. Bronze – Talisman-Sammler: Statte alle 6 Plätze mit einem Talisman aus.

Statte alle 6 Plätze mit einem Talisman aus. Bronze – Reich beschenkt: Sammle 10 Geschenke.

Sammle 10 Geschenke. Bronze – Augenweide: Erlange 30 Aussehen-Objekte.

Erlange 30 Aussehen-Objekte. Bronze – Erleuchte den Weg: Entzünde alle Leuchttürme von Tsushima wieder.

Entzünde alle Leuchttürme von Tsushima wieder. Bronze – Diebesversteck: Entdecke die Umugi-Bucht.

Entdecke die Umugi-Bucht. Bronze – Gunst der Kami: Finde und ehre alle Shinto-Shreine auf Tsushima.

Finde und ehre alle Shinto-Shreine auf Tsushima. Bronze – Ehre die Geister: Verbeuge dich vor 10 versteckten Altären auf Tsushima.

Verbeuge dich vor 10 versteckten Altären auf Tsushima. Bronze – Wiederentdeckt: Entdecke eine Säule der Ehre und sammle ihr Schwert-Kit ein.

Entdecke eine Säule der Ehre und sammle ihr Schwert-Kit ein. Bronze – Schwarz-Weiß-Meister: Erwirb einen Gegenstand von „Schwarze Farbe“- und „Weiße Farbe“-Händlern.

Erwirb einen Gegenstand von „Schwarze Farbe“- und „Weiße Farbe“-Händlern. Bronze – Unheimliche Präzision: Töte 20 Gegner mit Angriffen aus der Geist-Kampfhaltung heraus.

Töte 20 Gegner mit Angriffen aus der Geist-Kampfhaltung heraus. Bronze – Der legendäre Geist: Erweitere deine Legende und erhalte den Titel „Geist von Tsushima“.

Erweitere deine Legende und erhalte den Titel „Geist von Tsushima“. Bronze – Helles Köpfchen: Erlerne die Stein-, Wasser-, Wind- und Mond-Kampfhaltungen.

Gibt es verpassbare Trophäen?

Nein. Ihr könnt alle Achievements in einem Spieldurchgang freischalten.

Ghost of Tsushima: Wie schwer ist die Platin-Trophäe?

Die meisten Trophäen bekommt ihr während der Story, das Zerschlagen der feindlichen Mongolenlager und für die Collectibles. Und da „Ghost of Tsushima“ geradezu vollgepackt mit Collectibles ist, dauert das Sammeln ganz schön lang. Wenn ihr also genug Zeit in das Spiel investiert, bekommt ihr eigentlich ganz leicht die Platin-Trophäe.

Spielzeit von Ghost of Tsushima: Euch erwarten viele Geheimnisse und Side Stories

Benötigen die Trophäen einen bestimmten Schwierigkeitsgrad? Es gibt in „Ghost of Tsushima“ keine Trophäen, die das Durchspielen auf einem harten Schwierigkeitsgrad oder dergleichen erfordern.

Welche ist die schwierige Trophäe in Ghost of Tsushima? Eindeutig Ehre die Geister. Dafür müsst ihr geheime Altäre finden und euch an ihnen verbeugen. Anschließend erscheinen zahlreiche Tiere. Diese Altäre sind auf der Karte nicht markiert – die Suche könnte also etwas langwierig werden.