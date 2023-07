Galgenrebe farmen in Diablo 4: So findet ihr das Handwerksmaterial

Alchemisten, die in Diablo 4 eigene Tränke, Elixiere und Rauchwaren herstellen möchten, brauchen fast immer auch das Handwerksmaterial Galgenrebe, schließlich ist sie oft eine grundlegende Zutat.

Aber gerade weil ihr diese Pflanze so oft brauchen werdet, ist es nicht ungewöhnlich, wenn ihr Hilfe bei der Suche nach der Ingredienz braucht. Und genau dafür ist ja dieser Guide auch da, um euch zu helfen.

Diablo 4: So findet ihr Galgenrebe (Lösung)

Helden und Heldinnen in Diablo 4 suchen früher oder später immer einen Alchemisten auf, schließlich können diese Trankmischer in so ziemlich jeder größeren Siedlung angetroffen werden.

Alchemisten sind praktisch, denn sie können für euch mächtige Tränke brauen, die beispielsweise dazu genutzt werden können, eure Werte zu erhöhen und euren Erfahrungszuwachs zu beschleunigen.

Wie ihr aber schnell feststellen werdet, benötigen sehr viele Tränke und Elixiere als Grundzutat Galgenrebe, eine blassrosane Blüte mit grünen Blättern, die ihr sicher schon mal gefunden habt.

Warum wir uns da so sicher sind? Weil Galgenrebe überall in Diablo 4 gefunden werden kann. Die Pflanze wächst in fast jeder Region, daher gibt es keine spezielle Empfehlung, wo ihr danach suchen solltet.

Im Zweifelsfall stellt ihr euch die Galgenrebe beim Alchemisten einfach selbst her. © Blizzard

Ihr könnt Galgenrebe mit etwas Glück in jedem Busch mit Beeren finden, jedoch gibt es keine Chance im Vorfeld zu erkennen, ob der entsprechende Busch lediglich Beeren oder auch Galgenrebe enthält.

Ihr müsst also wohl oder übel jeden Busch einzeln plündern und euch überraschen lassen. Wer einfache Gebiete noch einmal aufmerksam abläuft, kann aber meist schnell einiges an Galgenrebe farmen.

Solltet ihr dabei Pech haben und lediglich eine Fülle an anderen Pflanzen und massenweise Beeren finden, könnt ihr Galgenrebe alternativ auch bei einem beliebigen Alchemisten in einer Stadt herstellen lassen.

Falls diese Vorgehensweise für euch nicht in Frage kommt, empfehlen wir einen Blick in das Video des Youtube-Kanals SpookyFairy zu werfen, wo man sich detailliert mit der Galgenrebe beschäftigt.

Dort erfahrt ihr schließlich, in welchen Gebieten die Wahrscheinlichkeit besonders hoch ist, das Handwerksmaterial zu finden, damit ihr immer genügend davon im Inventar habt.

