Die Sims 4 Star Wars: Reise nach Batuu-Gameplay-Pack führt zu Boykott-Aufrufen

Ab sofort könnt ihr euch in das neue Gameplay-Pack Die Sims 4: Reise nach Batuu sowohl auf PC als auch auf Xbox One und PlayStation 4 stürzen. Der Preis liegt bei 19,99 Euro. Mit der neuen Erweiterung hält das Star Wars-Universum Einzug in die Lebenssimulation, um noch mehr kreative Freiheit und beliebten Fan-Content zu bieten.

Ein großer Teil der Sims-Community freut sich über den Release allerdings ganz und gar nicht und lässt ihren Frust über das neue Expansion-Pack freien Lauf.

Star Wars-Pack Die Sims 4: Reise nach Batuu führt zu Boykott

Mit dem Crossover in „Die Sims 4: Reise nach Batuu“ werden die Spieler auf den Reise-Planeten Batuu und damit inmitten des Star Wars-Universums verfrachtet. Mit bekannten Schauplätzen und Soundkulissen, Charakteren wie Rey und Kylo Ren, der waschechten Herstellung eines eigenen Lichtschwerts und einem eigenen Droiden sollen die Spieler so galaktisch wie noch nie unterwegs sein.

Den Spielern scheint das Pack jedoch nicht zu schmecken und so glänzt der originale Enthüllungstrailer aktuell mit sage und schreibe 105.769 Daumen runter-Angaben bei 41.594 Likes. Statt Freude über den DLC zu äußern, sind die Kommentare voll mit Wut und Alternativen, die sich die Spieler eher gewünscht hätten.

Die Sims 4 – Gameplay-Trailer zeigt neue Star Wars-Inhalte

Warum macht das neue Pack die Spieler so wütend? Die Community fühlt sich von den Entwicklern offenbar übergangen. Spieler äußerten im Feedback bereits explizite Vorstellungen darüber, was sie eigentlich in der Simulation sehen möchten und scheinen sich deshalb bei einer Sache einig zu sein: Keiner möchte Star Wars in „Die Sims 4“.

Viel mehr bestand der rege Wunsch nach richtigen Babys, Autos, Etagenbetten und den angekündigten Hautfarben-Änderungen. Die Unzufriedenheit über die fehlenden Features erreichte mit der Ankündigung des Star Wars-Crossovers nun seinen Höhepunkt und führte zu regelrechten Boykott-Aufrufen. So schreibt ein User:

„Kauft dieses Pack NICHT. Wir müssen EA zeigen, dass wir kein Geld für sie ausgeben werden, wenn sie uns so behandeln, uns völlig ignorieren und die wichtigen Dinge wie Rassengleichheit, gutes Spiel, ECHTE Babys usw. in die Ecke schieben. Wir müssen EA zeigen, dass wir nicht ihre Geldsäcke sind, damit sie alles melken können, was sie wollen.“

Review zu Die Sims 4: Reise nach Batuu auf PlayCentral

Auch wir werden uns dem Pack noch einmal näher widmen und uns eine eigene objektive Meinung in einer Review bilden. Bis dahin könnt ihr uns gerne eure Meinung zu der Star Wars-Erweiterung schildern! Wir sind gespannt, wir ihr die aktuelle Update- und DLC-Kultur von EA und Maxis seht.